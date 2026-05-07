Максим Ковалев

Заменит сахар в каше: секретный сорт-десерт, который становится только вкуснее к марту

Тыква сорта "Крошка" ломает стереотип о том, что полезные овощи обязательно должны быть пресными и травянистыми. Она накапливает рекордное количество сахаров, превращаясь за время зимовки в концентрированный природный десерт. Твердая серая кожура скрывает плотную оранжевую мякоть, которая не расползается в кашу, а сохраняет текстуру при термической обработке.

Фото: Pravda.ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уровень сахара и кондитерские свойства

Большинство столовых сортов едва дотягивают до пяти процентов содержания сахаров. Крошка легко перешагивает порог в девять процентов. Это делает ее идеальной основой для соков и цукатов. Лишний подсластитель просто не нужен. Сорт считается среднеспелым — плодам требуется около четырех месяцев, чтобы накопить весь спектр вкусовых оттенков.

"Этот сорт удивительно устойчив к антракнозу. В сырое лето многие тыквы гниют на корню, а Крошка держит оборону благодаря плотной структуре куста и особенностям кожицы", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семенова.

Цвет мякоти обусловлен высокой концентрацией каротина. Вес каждой тыквы редко превышает три килограмма. Это оптимальный формат — плод можно использовать за один раз, не занимая место в холодильнике огромными срезанными кусками. Кожица у сорта гладкая и прочная, что защищает мякоть от высыхания при длительном хранении.

Тактика ленивого огородника

Попытки копать землю до седьмого пота только вредят структуре почвы. Крошка любит свободу и органику. Достаточно подготовить лунку, заправить ее перегноем и оставить плетям пространство для роста. Растение активно захватывает территорию. Расстояние в метр между кустами позволит им не конкурировать за солнечный свет.

Параметр Показатель Крошки
Период созревания 115—125 дней
Содержание сахара Свыше 9 процентов
Срок хранения До апреля—мая
Вес плода 2,5—3 килограмма

Растение не требует постоянной опеки. Важно лишь обеспечить хорошие семена тыквы и солнечный участок. В период налива плодов можно поддержать тыкву калием, который отвечает за сладость. Избыток азота в конце лета приведет лишь к бурному росту ботвы, а плоды останутся водянистыми.

"Почва под тыквой должна дышать. Не стремитесь выполоть каждый сорняк — достаточно подрезать их и оставить в качестве мульчи прямо на грядке", — отметил эксперт Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Зимовка без потерь

Крошка относится к категории лежких сортов. Уборку проводят, когда плодоножка начинает подсыхать. Главная ошибка — срывать плод за "хвостик". Если он отломится, в тыкву попадут бактерии, и она сгниет за пару недель. Аккуратная работа секатором — залог того, что овощ пролежит до весны. Сразу после сбора тыкву нужно выдержать в тепле десять дней. Это необходимо для заживления микротравм на кожице. Хранение тыквы в городской квартире вполне реально под кроватью или в темном шкафу. Главное условие — отсутствие влажности и вентиляция.

"Крошка дозревает в процессе хранения. Зимой крахмал внутри плода активно превращается в сахар, поэтому к февралю она становится даже вкуснее, чем была в сентябре", — рассказал специально для Pravda.Ru агрохимик Роман Эдигаров.

Умный огород — это правильный подбор культур, которые работают на вас. Крошка избавляет от необходимости варить варенье с килограммами покупного сахара. Она сама становится основой для любого лакомства. Подготовка лунки под посадку весной — это инвестиция в ваше спокойствие зимой.

Ответы на популярные вопросы о тыкве

Нужно ли прищипывать плети у Крошки?

Для гарантированного урожая в средней полосе лучше оставлять по два-три плода на плети. После завязывания последней тыквы плеть укорачивают, оставляя два листа после плода.

Почему тыква получается несладкой?

Основная причина заключается в нехватке солнечного света или передозировке азотных удобрений. Также вкус может страдать из-за слишком раннего сбора урожая.

Как понять, что пора убирать урожай?

Кора становится звонкой и твердой, ее невозможно проткнуть ногтем. Плодоножка из сочной зеленой превращается в сухую и пробковую.

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семенова, почвовед Игорь Лыткин, агрохимик Роман Эдигаров
Автор Максим Ковалев
Ковалев Максим Дмитриевич — садовод с 15-летним стажем. Показывает методы защиты плодовых культур и правила обрезки в северных широтах.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
