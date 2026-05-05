Редис — на старт, помидорам приготовиться: календарь правильных посадок в переменчивом мае

Май — самый коварный месяц для садовода: днем хочется раздеться до футболки, а ночью ледяной ветер напоминает, что зима ушла совсем недавно. В это время легко поддаться азарту и загубить рассаду, которую вы холили и лелеяли на подоконнике два месяца.
Чтобы не пришлось бежать на рынок за новыми саженцами, важно поймать тот самый момент, когда земля уже "проснулась", а угроза заморозков стала минимальной. Разберем, как не прогадать с погодой, какие овощи первыми отправлять в грядку, и почему в мае нужно ориентироваться на термометр, а не календарь.
Календарь — плохой советчик. Ориентируйтесь на физику почвы. Для теплолюбивых растений на глубине 10 см грунт должен прогреться до 10-12°C. Заморозки — реальная угроза. В Подмосковье они бьют до 25 мая, в Сибири — до июня. Не спешите. Здоровая рассада не терпит варварского обращения с температурным режимом.
"Главная проблема новичков — нетерпеливость. Почва — это не просто земля, это сложный живой механизм. Посадка в холодный грунт убивает корни, превращая их в легкую мишень для грибка", — предупредила в беседе с Pravda. Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.
Холодостойкие культуры прорастают даже при 5-6°C. Редис требует посева именно сейчас, пока жара не заставила его уйти в стрелку. Морковь прорастает долго — до двух недель. Держите грядку умеренно влажной. Капусту высаживают поэтапно: от ранних сортов к поздним. С безрассадным способом посадки капусты вы получите более крепкие экземпляры.
|Культура
|Температурный порог
|Морковь
|от 5°C
|Свекла
|от 8°C
Для петрушки и укропа есть хитрость: замачивание семян на сутки удаляет эфирную пленку, сдерживающую рост. Горох также предпочитает майскую прохладу — в зной он буквально сгорает. Выращивание свеклы требует контроля кислотности: зола поможет нормализовать среду.
"Многие пренебрегают влажностью, когда сеют в начале месяца. Поверхностная корка — это смерть для нежных всходов моркови или петрушки. Рыхлите верхний слой аккуратно", — порекомендовал в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.
Вторая половина мая — старт для теплолюбивых. Огурцы, кабачки, пасленовые критически боятся холода. 5°C — порог выживания. Используйте временные укрытия из агротекстиля или пластиковых бутылок. Подкормка растений в этот период должна быть крайне деликатной.
"Ни в коем случае не высаживайте томаты или перцы в открытый грунт по календарю. Смотрите на ночную температуру. Если ниже 10 градусов — растение просто замрёт в росте", — заявил в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.
В начале мая, когда почва прогрелась до 10 градусов. Это обеспечит хорошее укоренение до наступления летней жары.
Семена содержат эфирные масла. Это естественная защита, которая замедляет процесс поглощения влаги.
Да, если ночью температура опускается ниже 12 градусов. Резкие перепады губительны для молодых завязей.
Используйте обычный уличный термометр: закопайте его в землю на 10 см на 10 минут. 12 градусов тепла — сигнал готовности.
