Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников

Весенний порыв высыпать всё содержимое зольного ведра на грядки часто оборачивается катастрофой. Бесплатное удобрение работает как хирургический инструмент: одна ошибка в дозе или выборе культуры — и растение замирает в росте. Зола не является универсальным витамином, это мощный щелочной агент, меняющий структуру грунта.

Просеивание золы в ведро
Риски "бесплатного" удобрения

Зола из чистых дров содержит калий, кальций и магний. Она рыхлит землю и нейтрализует кислотность. Однако избыток щелочи блокирует доступ железа к корням. Листья желтеют. Рост останавливается. Это похоже на забитый фильтр: элементов в почве много, но растение не может их "всосать".

"Свалить ведро золы под куст — значит убить его медленно. Перекорм щелочью вызывает хлороз, который не лечится простым поливом", — подчеркнул агрохимик Роман Эдигаров.

Особая опасность кроется в мусоре. Зола от окрашенного дерева, паллет или брикетов отравляет почву химией. Такой "пепел" превращает грядку в свалку. Только чистая древесина дает результат. Чтобы усилить эффект, опытные садоводы сочетают золу с органикой, используя конский навоз для удобрения, который восполняет дефицит азота.

Параметр Действие золы
Кислотность (pH) Снижает кислотность, делает почву щелочной
Структура Разрыхляет тяжелые глинистые грунты
Питание Дает калий и кальций, но полностью лишена азота

Правила внесения и дозировка

Норма для огорода — 70-100 г на квадратный метр в год. Это две небольшие горсти. Превышение дозы превращает почву в бетон. Золу просеивают, чтобы убрать угли и гвозди. Рассыпают по поверхности и заделывают граблями.

"Зола в компосте — это риск. Если переборщить, масса пересыхает и перестает гнить. Добавляйте её тонкими слоями, не более 5% от объема", — объяснил эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Для корнеплодов, таких как посадка свеклы в грунт, зола полезна при кислых почвах. Она делает корнеплод плотнее и слаще. Однако вносить её нужно либо осенью, либо ранней весной, пока земля не промерзла.

Кому зола противопоказана

Есть растения, которые "ненавидят" щелочь. Гортензии и рододендроны на золе просто сгорают. Картофель при избытке кальция заболевает паршой — клубни покрываются грубыми наростами. В таких зонах зола запрещена.

"Вижу золу под картошкой — жду паршу. Это классическая ошибка новичка, которая губит весь урожай за один сезон", — отметил специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Если на участке растут бархатцы Strawberry Blonde или изысканный гелиотроп Марина, следите за pH. Сначала тест, потом удобрение. При pH выше 7.5 зола превращается в яд.

Ответы на популярные вопросы о золе

Можно ли смешивать золу с навозом?

Нельзя. Азот из навоза вступит в реакцию с калием из золы. Произойдет выброс аммиака. Итог — оба удобрения бесполезны.

Как хранить золу, чтобы она не испортилась?

Только в металлическом ведре с плотной крышкой. В сухом месте. Влага вымывает калий, превращая ценный ресурс в обычный песок.

Что делать, если я пересыпал золы на грядку?

Обильно поливать водой. Использовать органические закислители или торф. Нужно максимально быстро снизить уровень pH.

Экспертная проверка: агрохимик Роман Эдигаров, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов
Автор Елена Мороз
Мороз Елена Юрьевна — садовод-агроном с 16-летним стажем. Разбирает методы защиты овощных культур и агротехнику выращивания в закрытом грунте.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы советы растения экология удобрения садоводство
