Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Свёкла размером с мяч — не сказка: правильная почва превращает грядку в щедрый урожай

Садоводство

Свекла — культура степенная. Она не требует суеты, но жестко карает за ошибки в выборе места и времени посадки. Чтобы корнеплоды не остались "карандашами", нужно работать с почвой и семенами системно.

Свекла
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under Free for commercial use
Свекла

Свекла и соседи: закон севооборота

Свекла не терпит "родственников". Сажать её после моркови, капусты или сельдерея — значит добровольно пригласить вредителей на пир. Лучшие предшественники: картофель, огурцы, бобовые или чеснок.

Солнце — главный двигатель роста. Растению нужно минимум 6 часов прямого света. В тени корнеплод будет бледным и мелким.

Хорошие предшественники Запрещенные предшественники
Картофель, горох, фасоль, тыква, лук Морковь, капуста, сельдерей

Если почва истощена, стоит использовать сидераты. Они вернут структуру земле до основного посева.

Работа с семенами: от замачивания до рассады

Замачивать семена в воде на 12-24 часа необязательно, но полезно для ускорения всходов. Для тех, кто хочет максимального контроля, подходит метод проращивания во влажной марле при 20-25 °C в течение 5-7 дней.

"Семена сеют на глубину около 1-2 см, соблюдая расстояние между ними в 3-5 см, после чего поверхность почвы необходимо слегка уплотнить и полить", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Рассаду готовят в марте-апреле. Почва для контейнеров — смесь торфа, перегноя и песка. При температуре 18-20 °C под пленкой всходы появляются быстро. Когда растение достигнет 10 см, его переносят в грунт.

Посадка в открытый грунт: когда и как

Свекла ждет, пока земля прогреется до 7-10 градусов. Обычно это конец апреля или начало мая. Те, кто рискует с ранними сроками, могут изучить преимущества посева в холодную почву, чтобы понять риски и выгоды.

Глубина посадки — 2-4 см. Междурядья делают по 30-40 см, а внутри ряда оставляют 10 см между семенами. Это дает корнеплоду пространство для разрастания.

"Свекла любит легкую, дренированную почву с хорошей аэрацией. Лучше всего она растет на черноземах и суглинках", — отметил в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Для тех, кто предпочитает органическое земледелие, важно следить за pH почвы: оптимальный диапазон 6,0-7,0. Избыточная щелочность тормозит рост.

Уход: полив и подкормки

Идеальный климат для свеклы — от 15 до 20 °C. Жара выше 25 °C портит качество корнеплодов, а холод ниже 10 °C тормозит развитие. Поливать нужно раз в неделю, в засуху — чаще.

Питание делится на два этапа. Через 2-3 недели после всходов дают азот (мочевина или селитра) для роста ботвы. В период формирования корнеплода переходят на фосфорно-калийные удобрения. Это база, без которой не будет объема.

"Первую подкормку можно проводить через 2-3 недели после появления всходов, используя азотное удобрение для поддержки активного роста зелени", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Эдигаров.

Если вы параллельно создаете огород на подоконнике или высаживаете сорта перца, помните: свекла требует больше пространства и иного режима полива.

Ответы на популярные вопросы о свекле

Нужно ли обязательно замачивать семена?

Нет, это не обязательно. Но замачивание ускоряет прорастание семян, что полезно в коротких сезонах.

Почему свекла растет медленно?

Скорее всего, почва слишком холодная (ниже 10 °C) или нарушен баланс азота и калия.

Когда собирать урожай?

Полный цикл от посева до сбора занимает 90-120 дней в зависимости от сорта.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, почвовед Игорь Лыткин, агрохимик Роман Эдигаров
Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы огород свекла удобрения
Новости Все >
Огненная ловушка в Калачинске: почему пожары на мусорном полигоне стали хронической бедой региона
Больше парков и скверов: как Томская область распорядилась бюджетной экономией от торгов
Ночной кошмар поселка Песчанка: жалобы пишутся, а подростки на питбайках остаются безнаказанными
Небо в огнях: стало известно, сколько миллионов готов потратить Красноярск на праздничный салют
С помощью хитрости войска Ленинградского округа взяли крупное село Мирополье в Сумской области
Архитектурный бум: как удаленка и высокие доходы изменили рынок труда в регионе
По примеру Москвы начали вводить налог на собак и уезды Московской губернии... — писала газета Новости дня 2 мая 1901 года
Ветеринары и власти вынесли вердикт: в каком состоянии находятся экзотические животные в Талдоме
Не списывайте на работу: усталость может быть сигналом серьезных нарушений
Сон станет крепче, а кошелёк — полнее: хитрость с суммой займа, которая спасёт от банкротства
Сейчас читают
Летний суп, который исчезает первым: окрошка на ряженке собирает семью за столом
Еда и рецепты
Летний суп, который исчезает первым: окрошка на ряженке собирает семью за столом
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Красота и стиль
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Минус полчаса у зеркала: как заставить тонкие пряди выглядеть как копна волос из рекламы шампуня
Красота и стиль
Минус полчаса у зеркала: как заставить тонкие пряди выглядеть как копна волос из рекламы шампуня
Популярное
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой

В глубинах индонезийских вод скрывается существо, чей внешний вид напоминает странный пучок водорослей, способный на внезапное и осмысленное движение по дну.

Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Красивая, но бесполезная: 5 признаков рассады, которая оставит грядки без урожая
Цветение, которое обсуждают соседи: три подкормки превращают пионы в главное украшение сада
Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров Каллас приговорила Евросоюз к смерти, сама того не заметив Любовь Степушова
Летний суп, который исчезает первым: окрошка на ряженке собирает семью за столом
Сначала крот, потом — полчища грызунов: почему ваш участок превратился в бесплатную гостиницу для вредителей
Минус полчаса у зеркала: как заставить тонкие пряди выглядеть как копна волос из рекламы шампуня
Минус полчаса у зеркала: как заставить тонкие пряди выглядеть как копна волос из рекламы шампуня
Последние материалы
Эффект паруса на трассе: в чем главные недостатки управляемости LADA Vesta
Смена акцентов: как одна пара цветных джинсов меняет привычные образы в гардеробе
Картофельный хит-парад: 5 сортов, которые агрономы выбирают для своего огорода
Химическая война в трубах: почему бюджетные смесители лопаются через три года
Тонкие стены, толстые траты: кому действительно нужна звукоизоляция, а для кого это лишнее
Эффект естественной подтяжки: методы борьбы с брылями и носогубными складками
Ловушка в гараже: почему зарядка аккумулятора может привести к взрыву в закрытом боксе
Еда как топливо, а не тюрьма: как современный подход к питанию влияет на энергию
4 мая: свобода Шевченко, Хаджи-Мурат и суд над Аль Капоне
Первая уборка года может стать последней: как мыши разносят почечную лихорадку на дачах Центральной России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.