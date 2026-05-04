Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Семёнова

Хотели свежих яиц к завтраку? Реальная цена куриного счастья на даче удивит

Садоводство

Курятник: дом, милый дом (или клетка?)

Лето на даче — не только шашлыки и закаты. Для многих это новый стартап — собственный мини-бизнес. Разведение кур для свежих яиц — хит сезона. Но забудьте про "свободный выгул" пташек у забора. Птицеводство — это не кочегарка, а инвестиции. Даже скромный старт потребует вложений.

Курятник
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Курятник

Прежде всего — жилье. Нужен курятник. Есть три пути.

Путь первый: у вас есть пустующая хозпостройка. Отлично, но проверьте, нет ли там сырости и сквозняков. Птица этого не жалует.

Путь второй: покупка готового курятника. Респектабельно, но дорого. Цены кусаются, сроки изготовления — долго. Заказывать лучше зимой.

Путь третий: строим сами. Интернет полон чертежей. Нужны брусья, доски, сетка, крепеж. Помните: на 1 кв. м — 2-3 курицы. Насест — 20-30 см на птицу. Гнездо — одно на 3-4 несушки.

"Куриный дом — это не просто сарай. Это целая экосистема. Важны вентиляция, освещение, защита от перепадов температур. Иначе ждите проблем со здоровьем и яйценоскостью", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Ольга Семёнова, агроном-консультант для дачников.

Подстилка — опилки, солома, сено. Всегда сухие, без плесени. Одно гнездо на 3-4 несушки. На квадратный метр — не более трех птиц.

Не забудьте об ограждении. Площадь выгула — минимум 5 кв. м на курицу. Сетку — вкапывать в землю, чтобы лисы не проникли. Высота — 1,8 м.

Параметр Требования
Жилая площадь 2-3 курицы на 1 кв. м
Насест 20-30 см на птицу
Гнездо 1 на 3-4 несушки
Выгульная площадка От 5 кв. м на птицу
Высота ограждения минимум 1,8 м

Кормление: не хлебом единым…

Подсобное хозяйство требует сбалансированного рациона. Куры — не помойное ведро. Профессиональные корма — самый простой, но не бюджетный вариант. Суточная норма — 130-190 г.

Состав корма: 60-70% пшеницы, по 10% овса, ржи, ячменя. Плюс овощи, зелень, мясокостная мука, минеральные и витаминные добавки. Покупайте зерно в проверенных местах. Затравленное зерно — путь к гибели птицы.

Выгул — источник червей, личинок, корней. Всегда должны быть мел, соль, ракушечник, рыбный шрот, песок. Вода и премиксы — постоянно. Кормушки и поилки — саморазгружающиеся.

"Экономия на кормах — прямой путь к снижению яйценоскости и болезням. Курица должна получать все необходимые микроэлементы. Не стоит забывать про источники кальция для формирования крепкой скорлупы", — предупредил Роман Эдигаров, агрохимик.

Аптечка для пернатых: на случай пандемии

Породистая птица не обладает таким иммунитетом, как деревенская. Болезни неизбежны. Готовьтесь к тратам на лекарства.

Основные угрозы: микробы, вирусы, грибки, паразиты. Факторы риска: жара, сырость, сквозняки, скученность, плохие корма, грязная вода. Симптомы — заметны при внимательном наблюдении.

В аптечке:

  • Антисептики: йод, перекись, фурацилин.
  • Антибиотики: Байтрил, Левомицитин.
  • Средства от паразитов: Альбен, Фенбендазол.
  • Инсектициды: Арпалит, Фронтлайн.
  • Витамины, электролиты.

Специальная ванна с песком и золой поможет птице избавиться от внешних паразитов. Защита от паразитов - залог здоровья.

"Своевременная вакцинация и профилактика — основа здоровья птицы. Не ждите первых симптомов болезни. Консультируйтесь с ветеринаром", — заявил Дмитрий Савельев, энтомолог.

Чистота — залог здоровья (и яиц)

Регулярная уборка и дезинфекция курятника — обязательно. Полная смена подстилки — раз в две недели. Дезинфекция — чаще, особенно в жару.

Инвентарь: вилы, тачка, скребок, ведро, щетка, лопата. Средства: хлорная известь, перекись, дымовые шашки.

Птицу на время обработки убирают. Помещение проветривают.

Уборка Периодичность
Полная смена подстилки Раз в 2 недели
Дезинфекция помещения По мере необходимости (чаще в жару)
Чистка кормушек/поилок Ежедневно

Ответы на популярные вопросы о сезонном птицеводстве

Какие породы кур лучше всего подходят для дачи?

Для начинающих птицеводов идеальны неприхотливые породы, такие как "Ломан Браун" или "Хайсекс". Они отличаются высокой яйценоскостью и устойчивостью к условиям.

Как часто нужно кормить кур?

Взрослых несушек кормят дважды в день: утром и вечером. Вода и минеральные добавки должны быть в свободном доступе круглосуточно. Сбалансированное питание - ключ к высокой продуктивности.

Можно ли обойтись без специального курятника?

Крайне нежелательно. Курам необходимо укрытие от непогоды, хищников и безопасное место для гнездования. Неорганизованное содержание ведет к болезням и снижению яйценоскости.

Сколько яиц можно ожидать от одной курицы за сезон?

При правильном уходе и кормлении одна здоровая несушка может давать до 250-300 яиц в год. Все зависит от породы, условий содержания и качества рациона. Забота о птице - это залог урожая.

Читайте также

Экспертная проверка: Ольга Семёнова, агроном-консультант для дачников, Роман Эдигаров, агрохимик, Дмитрий Савельев, энтомолог.
Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы советы здоровье
Новости Все >
Шашлык может уложить на больничную койку: опасность созревает прямо на столе
Крах надежд в Лахколампи: почему карельское предприятие ФинансБюро остановило работу
Этот продукт мешает холестерину становиться опасным: сосуды дольше держат удар изнутри
Мошенники нашли слабое место пенсионеров: как помочь родным защититься от обмана по телефону
Синдром сухого глаза стал массовой проблемой россиян: дело оказалось не только в телефоне
Германия осталась беззащитной: Трамп выставил Мерцу счет за преданность демократам
Больше, чем субсидии: в Тамбовской области запускают экосистему поддержки малого бизнеса в 2026 году
Подержанное авто в хорошем состоянии не отдают за бесценок: водителей ждет жесткая реальность
Собаки кусали, хозяин держал на мушке: шокирующие детали нападения на беременную в Семилуках
Цена благоустройства: почему программу формирования городской среды в Липецке признали малоэффективной
Сейчас читают
Микрошаги против лишнего веса: как запустить жиросжигание, не двигаясь с места
Новости спорта
Микрошаги против лишнего веса: как запустить жиросжигание, не двигаясь с места
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Садоводство, цветоводство
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Домашние животные
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Популярное
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно

Создание уютного пространства на даче давно не является сложной задачей. Уникальные решения могут обойтись гораздо дешевле, чем традиционные методы.

Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Летний суп, который исчезает первым: окрошка на ряженке собирает семью за столом
Цветение, которое обсуждают соседи: три подкормки превращают пионы в главное украшение сада
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Микрошаги против лишнего веса: как запустить жиросжигание, не двигаясь с места
Красивая, но бесполезная: 5 признаков рассады, которая оставит грядки без урожая
Гороховый провал: 5 роковых ошибок, из-за которых вместо сочных стручков растет пустая ботва
Гороховый провал: 5 роковых ошибок, из-за которых вместо сочных стручков растет пустая ботва
Последние материалы
Сенсация для тех, кому за 40: найдена хитрость, как вернуть силу мышц и выносливость за две недели
Осторожно, отпуск: поездка в эти востребованные места мира обернется для вас катастрофой
Хотели свежих яиц к завтраку? Реальная цена куриного счастья на даче удивит
Планы Фицо на 9 мая раскололи Евросоюз: Брюссель больше не может диктовать свою волю
Комфорт без лишних деталей: 5 правил расстановки мебели, которые делают квартиру визуально дороже
Россия дождалась ухода США из Европы: Трамп забирает ракеты и пять тысяч солдат из ФРГ
Георгиевская лента под запретом в Берлине: как это изменит празднование 9 мая
Прощай, лишний вес: шоколадный десерт из яблок, который тает во рту и готовится всего за 20 минут
Держите кошелёк застёгнутым: как не стать жертвой принудительного шопинга на курортных экскурсиях
Шашлык может уложить на больничную койку: опасность созревает прямо на столе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.