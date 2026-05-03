Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Ковалев

Картофельный хит-парад: 5 сортов, которые агрономы выбирают для своего огорода

Садоводство

Картофель — это не просто "второй хлеб", а живой организм, который требует понимания его циклов. Традиционная привычка просто бросать клубни в землю без подготовки ведет к потере урожая. Умный огород — это когда вы работаете головой, а не лопатой, выбирая правильную генетику и бережно пробуждая семена.

Разные сорта картофеля
Фото: Pravda.ru by Ковалев Максим, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разные сорта картофеля

Рейтинг сортов: от ультраранних до классики

Выбор сорта определяет график вашей жизни на даче. Если хотите лакомиться свежими клубнями уже в начале лета, делайте ставку на "40-дневки". Это настоящие спринтеры среди овощей. Подготовка семенного материала таких культур должна начинаться заранее, чтобы растение не тратило время на раскачку в холодной почве.

"Среди сортов стоит обратить внимание на так называемые 40-дневки. Ультраранние сорта. Например, "40-дневку" или "Импалу"", — объяснила в беседе с Pravda. Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Для тех, кто ценит баланс вкуса и лежкости, идеальны среднеранние варианты. Сорт "Адретта" остается фаворитом десятилетий благодаря своей рассыпчатости. В то время как "Гала" покоряет аккуратным товарным видом. Селекция овощей сегодня позволяет закрыть любые потребности — от диетических блюд до идеального пюре.

Секреты проращивания: как запустить рост

Вытаскивать картофель из погреба нужно за две-три недели до посадки. Это критический момент. Клубням нужно тепло и свет для формирования крепких ростков. Если вы пропустите этот этап, состояние ростков и их влияние на продуктивность будет негативным — всходы окажутся рваными и слабыми.

"Перед высадкой картошку нужно прорастить. Недели за две-три достать из погреба, перебрать и поставить проращиваться при комнатной температуре. Тогда всходы будут хорошими", — подчеркнул специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Важно помнить, что даже самый лучший сорт не раскроет потенциал в "пустой" земле. Удобрение картофеля при весенней посадке закладывает фундамент для будущего урожая. Избегайте механического подхода: правильное окучивание картофеля должно быть своевременным, иначе вы лишь пересушите корни.

Сравнительные характеристики популярных видов

Название сорта Срок созревания (дни) Содержание крахмала (%)
Импала (суперранний) 40-60 10,5-14,5
Легенда (суперранний) 45-60 12,6-17,1
Гала (раннеспелый) 70-80 11,0-13,0
Адретта (среднеранний) 90-100 13,0-18,0

Выбирая сорт, смотрите на мякоть. У "Импалы" она светло-желтая, клубни достигают 150 грамм. "Беллароза" выделяется розоватой кожурой и внушительными размерами — до 207 грамм. Если вам нужен картофель "как из детства", обратите внимание на советы по посадке классических сортов с высоким крахмалом.

"При выборе стоит ориентироваться не только на сроки сбора, но и на содержание крахмала и цвет мякоти. Это определит кулинарное назначение корнеплода", — отметил специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о картофеле

Какой сорт самый сладкий?

Сладость часто зависит от условий хранения, но из перечисленных "Адретта" обладает наиболее выраженным насыщенным вкусом за счет высокого крахмала.

Нужно ли мыть семенную картошку перед проращиванием?

Это лишний труд. Достаточно перебрать клубни, удалив больные. Лишняя влага при комнатной температуре может спровоцировать гниль.

Когда начинать окучивание?

Первое окучивание проводят при высоте всходов 15-20 см. Помните, что окучивание картошки в жару без предварительного полива может навредить урожаю.

Читайте также

Экспертная проверка: агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова, специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, специалист по уходу за садом Павел Корнеев
Автор Максим Ковалев
Ковалев Максим Дмитриевич — садовод с 15-летним стажем. Показывает методы защиты плодовых культур и правила обрезки в северных широтах.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача овощи огород советы урожай картофель
Новости Все >
Огненная ловушка в Калачинске: почему пожары на мусорном полигоне стали хронической бедой региона
Больше парков и скверов: как Томская область распорядилась бюджетной экономией от торгов
Ночной кошмар поселка Песчанка: жалобы пишутся, а подростки на питбайках остаются безнаказанными
Небо в огнях: стало известно, сколько миллионов готов потратить Красноярск на праздничный салют
С помощью хитрости войска Ленинградского округа взяли крупное село Мирополье в Сумской области
Архитектурный бум: как удаленка и высокие доходы изменили рынок труда в регионе
По примеру Москвы начали вводить налог на собак и уезды Московской губернии... — писала газета Новости дня 2 мая 1901 года
Ветеринары и власти вынесли вердикт: в каком состоянии находятся экзотические животные в Талдоме
Не списывайте на работу: усталость может быть сигналом серьезных нарушений
Сон станет крепче, а кошелёк — полнее: хитрость с суммой займа, которая спасёт от банкротства
Сейчас читают
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Недвижимость
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Скорая помощь для рассады: природные рецепты для защиты и роста вашего сада
Садоводство, цветоводство
Скорая помощь для рассады: природные рецепты для защиты и роста вашего сада
Эффект накладных ресниц: как при помощи пяти простых хитростей сделать взгляд распахнутым
Красота и стиль
Эффект накладных ресниц: как при помощи пяти простых хитростей сделать взгляд распахнутым
Популярное
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой

В глубинах индонезийских вод скрывается существо, чей внешний вид напоминает странный пучок водорослей, способный на внезапное и осмысленное движение по дну.

Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Красивая, но бесполезная: 5 признаков рассады, которая оставит грядки без урожая
Цветение, которое обсуждают соседи: три подкормки превращают пионы в главное украшение сада
Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров Каллас приговорила Евросоюз к смерти, сама того не заметив Любовь Степушова
Сначала крот, потом — полчища грызунов: почему ваш участок превратился в бесплатную гостиницу для вредителей
Летний суп, который исчезает первым: окрошка на ряженке собирает семью за столом
Обходят запрет ЦБ и не краснеют: хитрая схема банков позволяет обдирать людей до нитки
Обходят запрет ЦБ и не краснеют: хитрая схема банков позволяет обдирать людей до нитки
Последние материалы
Химическая война в трубах: почему бюджетные смесители лопаются через три года
Тонкие стены, толстые траты: кому действительно нужна звукоизоляция, а для кого это лишнее
Эффект естественной подтяжки: методы борьбы с брылями и носогубными складками
Ловушка в гараже: почему зарядка аккумулятора может привести к взрыву в закрытом боксе
Еда как топливо, а не тюрьма: как современный подход к питанию влияет на энергию
4 мая: свобода Шевченко, Хаджи-Мурат и суд над Аль Капоне
Первая уборка года может стать последней: как мыши разносят почечную лихорадку на дачах Центральной России
За пределами Солнца: Канада готова заглянуть в тайники космоса в поисках Земли-2
Минус полчаса у зеркала: как заставить тонкие пряди выглядеть как копна волос из рекламы шампуня
В ПТС один владелец, но машина из такси: как в 2026 году обходят платные базы проверок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.