Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Мороз

Фильтруйте не базар, а воздух: какие растения помогут забыть о сухом воздухе и пыли в спальне

Садоводство » Комнатные цветы

Чистый воздух в доме зависит не только от проветривания. Комнатные растения способны корректировать влажность, насыщать пространство кислородом и поглощать микрочастицы пыли. Мы подобрали самые выносливые виды для спальни, которые не требуют профессионального ухода — достаточно базового внимания.

Драцена
Фото: Own work by Digigalos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Драцена

Хлорофитум — ваш домашний фильтр

Это растение — классика для тех, кто ценит результат без лишних усилий. Хлорофитум активно очищает среду от пыли. Растет быстро, неприхотлив к освещению. Считается, что он обладает способностью быстро восстанавливать жизненную силу после стрессовых условий.

"Хлорофитум — это не просто декор, а природный сорбент. Он нуждается лишь в периодическом поливе и минимальном спрее по листьям для удаления осевшей пыли", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Сансевиерия: ночное дыхание сада

"Щучий хвост" — чемпион по выживаемости. Уникальность сансевиерии в метаболизме: растение поглощает углекислый газ и выделяет кислород преимущественно в ночное время. Для спальни найти кандидата лучше практически невозможно.

Характеристика Преимущество для спальни
Ночной метаболизм Постоянное обогащение воздуха кислородом
Выносливость Переносит редкий полив и тень

Такой подход напоминает создание умного сада, где планировка зон минимизирует временные затраты садовника.

Спатифиллум и драцена: эстетика и влажность

Спатифиллум, известный как "женское счастье", не только цветет, но и эффективно увлажняет воздух. Важно помнить: этот цветок не любит пересыхания грунта. Если вы выбираете растения для ленивого ухода, используйте принципы органического земледелия для поддержания здоровья корневой системы.

"Драцены смотрятся как архитектурный акцент. Главное — избегать прямых солнечных лучей, иначе кончики листьев быстро подсыхают", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Алоэ: польза без хлопот

Алоэ вера — эталон минимализма. Суккулент накапливает влагу в листьях, что избавляет хозяина от необходимости частого полива. Это отличный выбор для здоровой экосистемы квартиры без лишних усилий.

Помните, что покупка здорового посадочного материала - залог успеха. Избегайте экземпляров с поврежденными листьями или следами вредителей.

"Многие совершают ошибку, перекармливая комнатные растения удобрениями. Для домашней спальни достаточно качественного субстрата и стабильной температуры", — предупредил в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Павел Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о комнатных растениях

Можно ли ставить много цветов в спальню?

Умеренное количество не навредит, а наоборот, поможет создать гармоничное пространство для отдыха.

Как часто нужно поливать сансевиерию?

Раз в 2-3 недели достаточно. Избыток влаги губительнее, чем длительная засуха.

Нужно ли удобрять домашние растения зимой?

В период покоя подкормки стоит сократить или вовсе исключить.

Как понять, что растению не хватает воды?

Листья теряют упругость, опускаются или подсыхают по краям.

Читайте также

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, специалист по уходу за садом Павел Корнеев
Автор Елена Мороз
Мороз Елена Юрьевна — садовод-агроном с 16-летним стажем. Разбирает методы защиты овощных культур и агротехнику выращивания в закрытом грунте.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы спальня комнатные растения
Новости Все >
Огненная ловушка в Калачинске: почему пожары на мусорном полигоне стали хронической бедой региона
Больше парков и скверов: как Томская область распорядилась бюджетной экономией от торгов
Ночной кошмар поселка Песчанка: жалобы пишутся, а подростки на питбайках остаются безнаказанными
Небо в огнях: стало известно, сколько миллионов готов потратить Красноярск на праздничный салют
С помощью хитрости войска Ленинградского округа взяли крупное село Мирополье в Сумской области
Архитектурный бум: как удаленка и высокие доходы изменили рынок труда в регионе
По примеру Москвы начали вводить налог на собак и уезды Московской губернии... — писала газета Новости дня 2 мая 1901 года
Ветеринары и власти вынесли вердикт: в каком состоянии находятся экзотические животные в Талдоме
Не списывайте на работу: усталость может быть сигналом серьезных нарушений
Сон станет крепче, а кошелёк — полнее: хитрость с суммой займа, которая спасёт от банкротства
Сейчас читают
Эффект накладных ресниц: как при помощи пяти простых хитростей сделать взгляд распахнутым
Красота и стиль
Эффект накладных ресниц: как при помощи пяти простых хитростей сделать взгляд распахнутым
Новый плацкарт уничтожил купе: почему россияне массово выбирают открытые вагоны вместо коробок
Туризм
Новый плацкарт уничтожил купе: почему россияне массово выбирают открытые вагоны вместо коробок
Популярное
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней

Существуют проверенные способы значительно ускорить естественные процессы разложения органики на участке, используя простые ингредиенты из кухонного шкафа.

Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров Каллас приговорила Евросоюз к смерти, сама того не заметив Любовь Степушова
Посыпали грядку — и лук пошёл вразнос: простая смесь спасает от мухи и даёт крупные головки
Летающие мутанты или приятные соседи? Почему лесные голуби вяхири переселяются в городские парки
Новый плацкарт уничтожил купе: почему россияне массово выбирают открытые вагоны вместо коробок
Новый плацкарт уничтожил купе: почему россияне массово выбирают открытые вагоны вместо коробок
Последние материалы
Забытый совет советских инженеров: что нужно положить в багажник, чтобы АКБ не сварилась к июлю
Фильтруйте не базар, а воздух: какие растения помогут забыть о сухом воздухе и пыли в спальне
Стальной живот без единого скручивания: секретная методика для тех, у кого больная поясница
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Микрошаги против лишнего веса: как запустить жиросжигание, не двигаясь с места
Миллионы ПК сыграют в ящик: зачем в Париже демонстративно похоронили Windows 10
Таких котлет вы ещё не пробовали: нестандартный подход к приготовлению бобовых
Мотосезон без потерь: 5 критических ошибок хранения байка на улице, которые провоцируют угон
Торф под ногами — не приговор: этот тип фундамента позволяет строить коттеджи даже на месте осушенных болот
Рок против стресса: как тяжелые гитарные риффы помогают справиться с внутренним напряжением
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.