Сначала крот, потом — полчища грызунов: почему ваш участок превратился в бесплатную гостиницу для вредителей

Владелец загородной территории вкладывает душу, время и немалые финансы в создание идеального ландшафта. Он подстригает газон по линейке, выравнивает грядки рядами, ждет щедрого урожая от плодовых деревьев. Вдруг идиллию нарушают свежие холмики земли, разбросанные по всему периметру, словно миниатюрные вулканы. Подземный житель объявил войну вашему порядку.

Фото: Pravda.Ru by Елена Мороз is licensed under Free for commercial use Крот роет землю

Первая мысль: подумаешь, крот, зверек маленький, ущерб пустяковый. Такое заблуждение стоит владельцу шести соток очень дорого. Слепой копатель действует незаметно, системно и разрушительно. Пока хозяин высматривает его на поверхности, под землей кипит работа по уничтожению корневой системы и превращению ухоженного пространства в перекопанный пустырь.

Чем опасны кроты: реальный вред для участка

Многие ошибочно причисляют крота к вредителям сельскохозяйственных культур. На самом деле зверек питается исключительно животной пищей. Его рацион состоит из дождевых червей, личинок и прочей почвенной живности. Среда обитания крота — сложная сеть подземных ходов, проложенных на разной глубине. Именно она несет главную угрозу имуществу садовода.

"Кротовые ходы разрушают корневую систему не напрямую, а через разрыв контакта с почвой. Растения теряют доступ к влаге, начинают быстро вянуть и часто погибают уже через несколько недель", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Прокладывая тоннели, крот не грызет корни намеренно, а подрывает грунт под ними. Корневые волоски оказываются в пустоте, теряют контакт с влажной землей и высыхают. Молодые саженцы и декоративные многолетники погибают быстро. Особенно уязвимы розы и ягоды, где часто требуется дополнительная защита клубники от сопутствующих стрессов.

Почему кроты появляются на участке

Зверек не приходит туда, где земля камениста, суха и бедна органикой. Кроты на участке появляются целенаправленно, следуя за конкретными условиями. Ухоженный огород, где проведена правильная подготовка лунок для картофеля с внесением перегноя, становится идеальным инкубатором для дождевых червей.

Фактор привлечения Последствие для владельца Рыхлая, удобренная почва Скорость рытья ходов до 15 метров в час Регулярный полив газона Концентрация червей в верхнем слое грунта

Тяжелую глину рыть трудно. А супесчаные земли, где применяется органическое земледелие, становятся проницаемыми. Качественная обработка земли человеком невольно приглашает подземного гостя на постоянное место жительства. Пустые ходы крота недолго остаются невостребованными — их мгновенно занимают полевки.

"Если на вашей территории завелись кроты, а у соседей их нет, то с вероятностью 80% вредители пришли со стороны поля или леса. Если же зверьки замечены за соседним штакетником, ваша очередь наступит скоро", — отметил в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Способы борьбы с кротами: от народных до профессиональных

Когда крот уже испортил внешний вид лужайки, дачники начинают войну с "бабушкиных" методов. Затопление водой лишь превращает участок в болото — крот умеет быстро блокировать тоннель земляной пробкой. Резкие запахи или защита огорода с помощью пахучих растений работают лишь локально.

Механические ловушки требуют навыка. Проволочная кротоловка эффективна только при точном размещении в активном магистральном ходе. Живоловушки-трубы гуманны, но требуют проверки каждые 3-4 часа, иначе зверек погибнет от стресса и голода. На открытых пространствах, где используется натуральная защита, кроты часто игнорируют примитивные барьеры.

"Самая большая ошибка — пытаться выкурить крота газами или засыпать ходы битым стеклом. Это только заставляет животное рыть новые отнорки, увеличивая площадь повреждений", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Профессиональная дератизация подразумевает системный подход: использование генераторов тумана и газовых инжекторов. Это позволяет воздействовать на всю популяцию сразу, не заставляя вредители огорода просто смещаться на соседнюю грядку.

Профилактика появления кротов

Любую проблему дешевле предупредить. Если вы практикуете совмещенные посадки и знаете, как посадка лука помогает от насекомых, примените тот же принцип системности к защите периметра. Установка мелкоячеистой сетки в траншею на глубину до 80 см — единственный надежный барьер.

Ответы на популярные вопросы о кротах

Действительно ли кроты едят картошку?

Нет, крот — хищник. Он повреждает клубни механически при рытье. Однако его ходы используют мыши, которые и уничтожают урожай.

Поможет ли ультразвуковой отпугиватель?

В плотном грунте сигнал затухает через 5-7 метров. Большинство кротов адаптируются к вибрации в течение недели.

Нужно ли убирать кротовины сразу?

Сначала нужно устранить причину. Простое разравнивание земли лопатой бесполезно, пока зверек активен под землей.

Читайте также