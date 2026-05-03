Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Мороз

Сначала крот, потом — полчища грызунов: почему ваш участок превратился в бесплатную гостиницу для вредителей

Садоводство

Владелец загородной территории вкладывает душу, время и немалые финансы в создание идеального ландшафта. Он подстригает газон по линейке, выравнивает грядки рядами, ждет щедрого урожая от плодовых деревьев. Вдруг идиллию нарушают свежие холмики земли, разбросанные по всему периметру, словно миниатюрные вулканы. Подземный житель объявил войну вашему порядку.

Крот роет землю
Фото: Pravda.Ru by Елена Мороз is licensed under Free for commercial use
Крот роет землю

Первая мысль: подумаешь, крот, зверек маленький, ущерб пустяковый. Такое заблуждение стоит владельцу шести соток очень дорого. Слепой копатель действует незаметно, системно и разрушительно. Пока хозяин высматривает его на поверхности, под землей кипит работа по уничтожению корневой системы и превращению ухоженного пространства в перекопанный пустырь.

Чем опасны кроты: реальный вред для участка

Многие ошибочно причисляют крота к вредителям сельскохозяйственных культур. На самом деле зверек питается исключительно животной пищей. Его рацион состоит из дождевых червей, личинок и прочей почвенной живности. Среда обитания крота — сложная сеть подземных ходов, проложенных на разной глубине. Именно она несет главную угрозу имуществу садовода.

"Кротовые ходы разрушают корневую систему не напрямую, а через разрыв контакта с почвой. Растения теряют доступ к влаге, начинают быстро вянуть и часто погибают уже через несколько недель", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Прокладывая тоннели, крот не грызет корни намеренно, а подрывает грунт под ними. Корневые волоски оказываются в пустоте, теряют контакт с влажной землей и высыхают. Молодые саженцы и декоративные многолетники погибают быстро. Особенно уязвимы розы и ягоды, где часто требуется дополнительная защита клубники от сопутствующих стрессов.

Почему кроты появляются на участке

Зверек не приходит туда, где земля камениста, суха и бедна органикой. Кроты на участке появляются целенаправленно, следуя за конкретными условиями. Ухоженный огород, где проведена правильная подготовка лунок для картофеля с внесением перегноя, становится идеальным инкубатором для дождевых червей.

Фактор привлечения Последствие для владельца
Рыхлая, удобренная почва Скорость рытья ходов до 15 метров в час
Регулярный полив газона Концентрация червей в верхнем слое грунта

Тяжелую глину рыть трудно. А супесчаные земли, где применяется органическое земледелие, становятся проницаемыми. Качественная обработка земли человеком невольно приглашает подземного гостя на постоянное место жительства. Пустые ходы крота недолго остаются невостребованными — их мгновенно занимают полевки.

"Если на вашей территории завелись кроты, а у соседей их нет, то с вероятностью 80% вредители пришли со стороны поля или леса. Если же зверьки замечены за соседним штакетником, ваша очередь наступит скоро", — отметил в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Способы борьбы с кротами: от народных до профессиональных

Когда крот уже испортил внешний вид лужайки, дачники начинают войну с "бабушкиных" методов. Затопление водой лишь превращает участок в болото — крот умеет быстро блокировать тоннель земляной пробкой. Резкие запахи или защита огорода с помощью пахучих растений работают лишь локально.

Механические ловушки требуют навыка. Проволочная кротоловка эффективна только при точном размещении в активном магистральном ходе. Живоловушки-трубы гуманны, но требуют проверки каждые 3-4 часа, иначе зверек погибнет от стресса и голода. На открытых пространствах, где используется натуральная защита, кроты часто игнорируют примитивные барьеры.

"Самая большая ошибка — пытаться выкурить крота газами или засыпать ходы битым стеклом. Это только заставляет животное рыть новые отнорки, увеличивая площадь повреждений", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Профессиональная дератизация подразумевает системный подход: использование генераторов тумана и газовых инжекторов. Это позволяет воздействовать на всю популяцию сразу, не заставляя вредители огорода просто смещаться на соседнюю грядку.

Профилактика появления кротов

Любую проблему дешевле предупредить. Если вы практикуете совмещенные посадки и знаете, как посадка лука помогает от насекомых, примените тот же принцип системности к защите периметра. Установка мелкоячеистой сетки в траншею на глубину до 80 см — единственный надежный барьер.

Ответы на популярные вопросы о кротах

Действительно ли кроты едят картошку?

Нет, крот — хищник. Он повреждает клубни механически при рытье. Однако его ходы используют мыши, которые и уничтожают урожай.

Поможет ли ультразвуковой отпугиватель?

В плотном грунте сигнал затухает через 5-7 метров. Большинство кротов адаптируются к вибрации в течение недели.

Нужно ли убирать кротовины сразу?

Сначала нужно устранить причину. Простое разравнивание земли лопатой бесполезно, пока зверек активен под землей.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова, садовник-практик Сергей Михеев
Автор Елена Мороз
Мороз Елена Юрьевна — садовод-агроном с 16-летним стажем. Разбирает методы защиты овощных культур и агротехнику выращивания в закрытом грунте.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы садоводство советы экспертов борьба с вредителями
Новости Все >
Огненная ловушка в Калачинске: почему пожары на мусорном полигоне стали хронической бедой региона
Больше парков и скверов: как Томская область распорядилась бюджетной экономией от торгов
Ночной кошмар поселка Песчанка: жалобы пишутся, а подростки на питбайках остаются безнаказанными
Небо в огнях: стало известно, сколько миллионов готов потратить Красноярск на праздничный салют
Архитектурный бум: как удаленка и высокие доходы изменили рынок труда в регионе
По примеру Москвы начали вводить налог на собак и уезды Московской губернии... — писала газета Новости дня 2 мая 1901 года
Ветеринары и власти вынесли вердикт: в каком состоянии находятся экзотические животные в Талдоме
Не списывайте на работу: усталость может быть сигналом серьезных нарушений
Сон станет крепче, а кошелёк — полнее: хитрость с суммой займа, которая спасёт от банкротства
Город строит ловушки: где именно ветер набирает скорость, способную снести рекламный щит
Сейчас читают
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Еда и рецепты
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка
Евросоюз
География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка
Популярное
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы

В середине прошлого века амбициозный проект по обогащению лесной фауны привел к неожиданным последствиям, изменив облик европейских лесов и рек навсегда.

Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Посыпали грядку — и лук пошёл вразнос: простая смесь спасает от мухи и даёт крупные головки
Посыпали грядку — и лук пошёл вразнос: простая смесь спасает от мухи и даёт крупные головки
С помощью хитрости войска Ленинградского округа взяли крупное село Мирополье в Сумской области
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров Как водружали знамя над рейхстагом 30 апреля 1945 года. Рейхстаг заметили не сразу Андрей Николаев Каллас приговорила Евросоюз к смерти, сама того не заметив Любовь Степушова
Новый плацкарт уничтожил купе: почему россияне массово выбирают открытые вагоны вместо коробок
Смертельный деликатес: почему печень белого медведя убивает человека за считанные часы
Комфорт как новая роскошь: гид по самой стильной обуви летнего сезона 2026
Комфорт как новая роскошь: гид по самой стильной обуви летнего сезона 2026
Последние материалы
Лёд трещит не случайно: под Антарктидой скрывается мир, который влияет на будущее планеты
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Секрет ресторанов раскрыт: как сварить яйцо с кремовым желтком без промаха
Места, куда возвращаются мысленно: 14 уголков России с необычной природой и историей
Учёные доказали: разнообразие на тарелке тормозит похудение сильнее, чем вы думали
Цветение, которое обсуждают соседи: три подкормки превращают пионы в главное украшение сада
Летний суп, который исчезает первым: окрошка на ряженке собирает семью за столом
Завещание под угрозой: как болезнь мозга превращает наследство в судебную войну
3 мая: дни рождения словаря Даля, российского Красного Креста и Ольги Бергольц
Битва за энергию в глубинах океана: почему синие киты никогда не променяют свой рацион на обычную рыбу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.