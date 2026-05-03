Сергей Михеев

3 килограмма с одного куста: секретные сорта клубники-гиганта, которые взорвут ваши грядки

Земляника садовая — это не просто обитатель грядок, а настоящий атлет селекции. В дикой природе вы не встретите кустов, способных выдать два килограмма плодов за сезон. Но на дачном участке, если отойти от привычки "упахиваться" и начать сотрудничать с землей, такие цифры становятся реальностью. Главное — понимать, что огромный урожай заложен в генетике сорта, а не в количестве пота, пролитого с тяпкой в руках.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
Гиганты английской и голландской школы

Сорт Лорд — это ветеран, который не сдаёт позиций. Его кусты вырастают до полуметра и напоминают небольшие деревья. При минимальном весеннем уходе без перекопки, который сохраняет структуру почвы, Лорд выдает до 3 кг ягод. Он неприхотлив: пока соседние грядки страдают от серой гнили, этот англичанин держит оборону. Ягоды весом до 110 граммов — не миф, а норма для первого сбора.

Великобритания и Гигантелла Максим — выбор тех, кто любит удивлять масштабами. Если кустам обеспечить нормальное весеннее удобрение сада, плоды достигают размеров среднего яблока. Гигантелла при этом не теряет сладости даже в дождливое лето, сохраняя плотную мякоть с легким ананасовым послевкусием.

"Многие гонятся за размером, забывая о подкормках. Помните: крупноплодным сортам нужно в два раза больше питания. Используйте адресные удобрения для ягод, иначе куст истощится за два года", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Европейский ранний стандарт: от Альбы до Бриллы

Если ваша цель — собрать первый урожай раньше соседей, обратите внимание на итальянскую селекцию. Альба созревает стремительно. Она не боится засухи и устойчива к большинству грибковых инфекций. Ягоды формы "идеальный конус" выглядят словно с обложки журнала.

Брилла и Азия — это баланс между выносливостью и вкусом. Техника работы с растением здесь проста: вовремя удаляйте лишние усы. Азия дает мощные цветоносы, которые буквально усыпаны плодами с ароматом лесной земляники. Даже без интенсивной химии эти сорта показывают стабильный килограмм с куста.

Сорт клубники Потенциал урожайности (кг/куст)
Лорд 1,5 — 3,0
Великобритания 1,5 — 2,5
Гигантелла Максим 1,5 — 2,0
Кимберли 1,0 — 2,0

"В средней полосе критически важно мульчировать Азию на зиму. Итальянцы не привыкли к нашим бесснежным морозам. Используйте хвойный опад или солому", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова.

Ремонтантные и поздние фавориты

Для тех, кто хочет видеть ягоды на столе до самых заморозков, существует Ания. Это ремонтантный сорт, который не "устает" к осени, выдавая стабильно сладкий плод с карамельным оттенком. Главное — регулярный полив, так как постоянное плодоношение требует много влаги.

Замыкают список поздние Мальвина и Симфония. Мальвина — королева вкуса. Ее темно-вишневые ягоды настолько сладкие, что не требуют сахара. В это время уход за ягодными кустарниками переключается на защиту от тли, но Мальвина сама прекрасно справляется с большинством болезней за счет мощного иммунитета.

"Здоровая почва — ключ к успеху. Если земля "живая", урожайность возрастет на 30-40% без единой капли покупных симуляторов. Просто перестаньте мучить землю плугом", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

Ответы на популярные вопросы о выращивании клубники

Нужно ли скашивать листья после сбора урожая?

Традиционное скашивание — это стресс для растения. Лучше ограничиться удалением только больных и старых листьев. Растению нужны "легкие" для закладки почек на следующий год.

Как добиться максимального веса ягоды?

Помимо выбора сорта, ключевую роль играет своевременный график питания. В фазе цветения клубнике жизненно необходим калий.

Почему ягоды мельчают на 3-й год?

Это естественный процесс старения куста. Чтобы этого избежать, обновляйте плантацию каждые 4 года или используйте сорта-долгожители, такие как Лорд, способные давать качественный урожай до 7 лет на одном месте.

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова, почвовед Игорь Лыткин
Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
