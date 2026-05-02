Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Живой щит для вашего участка: почему бадан считается главным растением для ленивого садовода

Бадан — это манифест ленивого садовода. Представьте растение, которое не требует ежегодной перекопки, равнодушно к сорнякам и выглядит эстетично даже под первым снегом. Пока другие многолетники только просыпаются, бадан уже выставляет свои "слоновьи уши" навстречу солнцу. Это не просто декоративный куст, а живой щит для почвы и поставщик целебного "чигирского чая".

Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бадан в ландшафте: союзник, а не обуза

Бадан — идеальный кандидат для создания ленивого сада. Его мощные, кожистые листья создают настолько плотную тень, что сорняки под ними просто не выживают. Если вы засадите баданом приствольные круги деревьев, работа по прополке исчезнет из вашего расписания навсегда. Это растение — мастер маскировки, способное превратить технический люк или невзрачную канаву в арт-объект.

"Бадан не болеет. Он хорошо растет в местах, где нет застоя воды, и прекрасно переносит наши зимы, сохраняя листья", — объяснила в беседе с Pravda.Ru садовод-практик Ольга Семёнова.

В отличие от нежной бегонии, бадан не боится ветра и весенних заморозков. Его текстура отлично контрастирует с хвойными породами и папоротниками. Это фундамент для белого сада, если выбрать сорта с молочно-белыми соцветиями, такие как "Бах".

Почва и место: где бадан раскроет потенциал

Традиционно считается, что растениям нужны горы перегноя. Бадан с этим не согласен. В природе он цепляется за камни Сибири и Алтая. Тяжелый чернозем ему противопоказан — корни могут задохнуться. Ему нужен дренаж. Добавьте в лунку немного щебня или песка, и растение ответит бурным ростом. При посадке не стремитесь к идеальной стерильности грунта: бадан любит стабильность больше, чем жирный субстрат.

Условие Результат для бадана
Прямое солнце Мелкие листья, яркая осенняя окраска
Глухая тень Шикарная зелень, скудное цветение
Полутень (идеал) Баланс между цветами и объемом листвы

"Бадан не требует частых подкормок. Достаточно раз в год замульчировать его компостом. Это типичный мезофит — растение умеренно увлажненных мест", — подчеркнул специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Умный уход: почему обрезка вредна

Главная ошибка новичка — весенняя "зачистка" пожухлых листьев. У бадана старая листва — это не мусор, а персональное одеяло для поверхностного корневища. Она удерживает влагу и подавляет сорняки. Если вы стремитесь к максимальной декоративности, убирайте только те листья, что совсем почернели, но делайте это осторожно. Вместо того чтобы сжигать ветки и сушняк, используйте их как естественный каркас для зимнего снегозадержания вокруг молодых кустов.

Если планируете размножение, лучше всего работает деление куста. Это проще, чем мучительная пикировка рассады. Разделили корневище на части с 2-3 почками, прикопали на глубину 3-5 см — и забыли. Бадан укореняется стремительно, в отличие от долговязых томатов, требующих пристального внимания.

"Для защиты бадана от слизней используйте мульчирование хвоей или золу. Пряные травы рядом также отлично работают как отпугиватели", — отметил специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Полив нужен только в суровые засухи. Растение само регулирует испарение влаги через свои плотные пластины. Если вы привыкли подпитывать тюльпаны нитрофоской, оставьте немного и для бадана, но без фанатизма — перекормленный бадан "жирует", забывая о цветах.

Ответы на популярные вопросы о бадане

Нужно ли укрывать бадан на зиму?

Взрослые растения отлично зимуют под снегом в средней полосе. Укрывать стоит только экзотические сорта или свежепосаженные черенки, используя торф или лапник.

Почему у бадана краснеют листья?

Это естественная реакция на похолодание. Осенью бадан накапливает сахара, что окрашивает листву в багряные и бронзовые тона. Чем беднее почва и ярче солнце, тем интенсивнее цвет.

Можно ли использовать листья бадана для чая?

Да, но только коричневые, перезимовавшие под снегом листья. В них прошли процессы естественной ферментации. Свежие зеленые листья использовать нельзя.

Читайте также

Экспертная проверка: агроном Ольга Семёнова, специалист Алексей Данилов, эксперт Павел Корнеев
Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача цветы советы дизайн растения садоводство
Новости Все >
Архитектурный бум: как удаленка и высокие доходы изменили рынок труда в регионе
По примеру Москвы начали вводить налог на собак и уезды Московской губернии... — писала газета Новости дня 2 мая 1901 года
Ветеринары и власти вынесли вердикт: в каком состоянии находятся экзотические животные в Талдоме
Не списывайте на работу: усталость может быть сигналом серьезных нарушений
Сон станет крепче, а кошелёк — полнее: хитрость с суммой займа, которая спасёт от банкротства
Город строит ловушки: где именно ветер набирает скорость, способную снести рекламный щит
Машина всмятку, а винить некого: почему спрятать авто от стихии стало невыполнимой миссией
Гриб выглядит похоже, но выдаёт себя формой: как отличить сморчок от строчка в лесу
Вместо банка — за угол в ломбард: почему россияне стали вспоминать о залоге колец и цепочек
Кредит пожирает будущее: как попытка закрыть старую дыру в бюджете превращается в триллер
Сейчас читают
Каллас приговорила Евросоюз к смерти, сама того не заметив
Евросоюз
Каллас приговорила Евросоюз к смерти, сама того не заметив
Крупная и сладкая: как правильно подкормить смородину в фазе набухших почек
Садоводство, цветоводство
Крупная и сладкая: как правильно подкормить смородину в фазе набухших почек
Популярное
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево

Весенний уход за плодовым деревом требует четкого соблюдения технологических этапов, влияющих на иммунитет растения и будущий размер созревающих плодов.

Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Как жить на проценты: расчет капитала, который заменит государственную пенсию
Как жить на проценты: расчет капитала, который заменит государственную пенсию
Секреты горы Ямантау: кто построил в глухой тайге мосты, которые не берет ни время, ни ржавчина
Живая стена без капризов: лиана, которая не боится −35°C и превращает сад в цветущее облако
География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров Как водружали знамя над рейхстагом 30 апреля 1945 года. Рейхстаг заметили не сразу Андрей Николаев Каллас приговорила Евросоюз к смерти, сама того не заметив Любовь Степушова
Мадьяр выставил Зеленскому ультиматум: без автономии Закарпатья об ЕС могут не мечтать
Лицо ведьмы под слоем пудры: шокирующая правда о том, как на самом деле выглядела стареющая Екатерина
Я прохожу сквозь металл: шокирующая тайна человека, чьи органы восстанавливались за секунды
Я прохожу сквозь металл: шокирующая тайна человека, чьи органы восстанавливались за секунды
Последние материалы
Спелые помидоры вместо маринада: как приготовить невероятно сочный шашлык в краснодарском стиле
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Свечи и освежители не спасают надолго: запах в ванной возвращают эти три проблемы
Вдруг захотелось сладкого: как сделать творожно-шоколадный десерт за 10 минут в микроволновке
Стратегия победы: как договориться с организмом и перестать наказывать себя за еду
Мясо держит сок до последнего кусочка: кубанский способ делает шашлык мягким и насыщенным
Секрет полного погреба: урожай картофеля побьёт все рекорды, если при посадке добавить в лунки это
Архитектурный бум: как удаленка и высокие доходы изменили рынок труда в регионе
Рост больше не зависит от обуви: стильные приёмы вытягивают силуэт и стройнят
Подарите фасаду вечную жизнь: как надёжно защитить кирпичную кладку от разрушительной силы сезонных осадков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.