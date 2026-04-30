Максим Ковалев

Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево

Садоводство

Груша — культура благодарная, но требовательная к весеннему старту. Чтобы дерево не просто выживало, а выдавало тяжелые, медовые плоды, садовод должен действовать как дирижер, а не как чернорабочий. Питание весной определяет всё: от качества завязей до способности противостоять грибковым инфекциям. Вместо хаотичного засыпания приствольного круга химией, умное земледелие предлагает точечные удары по дефицитам макроэлементов.

Фото: Pravda.Ru by Максим Ковалев is licensed under Free for commercial use
Раннее пробуждение: азотный рывок

Корни груши начинают работать сразу после оттаивания почвы. В этот момент растению жизненно необходим азот для строительства вегетативной массы.

Традиционно садоводы используют мочевину (карбамид) — 30 г на метр для молодняка и до 50 г для старых деревьев. Важно понимать: сухая химия на поверхности бесполезна. Азот улетучится, не дойдя до цели. Гранулы вносят под неглубокую перекопку (8-15 см), которая заодно уничтожает личинок вредителей.

"Не сыпьте мочевину на сухую землю. Это выстрел в воздух. Только после обильного полива или во влажный грунт, иначе корни получат химический ожог, а дерево — стресс вместо роста", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Для тех, кто предпочитает сбалансированное меню, на помощь приходит нитроаммофоска. Она закрывает базовые потребности в фосфоре и калии уже на старте. Если в прошлом сезоне яблони и груши демонстрировали слабый прирост, дозу азота стоит аккуратно увеличить через внекорневые опрыскивания 2% раствором мочевины до распускания почек.

Период цветения: секрет крупных плодов

Когда дерево покрывается белым облаком, аппетиты меняются. Азот уходит на второй план, уступая место "строителям" плода — калию и фосфору. Внесение 250 г суперфосфата и калийной соли на ведро воды под корень — это инвестиция в размер и сладость будущего урожая. Именно в этот период закладывается иммунитет против парши.

Удобрение Эффект для груши
Мочевина (весна) Рост побегов и защита от пятнистости
Суперфосфат + Калий Крупные плоды, накопление сахаров
Древесная зола Снижение кислотности, калийная подпитка

Для повышения завязываемости опытные садоводы практикуют внекорневое опрыскивание трехпроцентным раствором суперфосфата. Это помогает груше не сбрасывать "лишнее" при капризах погоды. Важно помнить, что даже самые зимостойкие сорта груш нуждаются в поддержке микроэлементами в момент пиковых нагрузок цветения.

"Загущенная крона — это не просто тень, это инкубатор для грибка. Если не проводить обрезку вовремя, никакие удобрения не спасут урожай от гнили. Монилиоз обожает застой воздуха", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев в контексте защиты деревьев от гнили.

Работа над почвой: раскисление и гипс

Груша плохо усваивает питание на кислых почвах. Садоводы часто вливают литры подкормок, но дерево остается "голодным" из-за заблокированных корней. Решением становится использование мела, доломитовой муки или золы. Но есть и более продвинутый метод: применение гипса (сульфата кальция). Этот копеечный порошок делает фосфор доступным для всасывания, из-за чего плоды становятся слаще сиропа.

Органические удобрения — навоз или перегной — стоит вносить дозированно. Избыток органики провоцирует буйный рост "волчков", которые превращают дерево в лесную дичь. Оптимальный цикл: один раз в три года по 5-10 кг под взрослое дерево.

"Дисбаланс питания часто проявляется через хлороз. Старые деревья часто страдают от дефицита железа. Опрыскивание железным купоросом весной — обязательный пункт техобслуживания сада", — отметила в беседе с Pravda.Ru агрономом-консультант Ольга Семёнова.

Важные весенние процедуры

Побелка — это не эстетика "белых носочков", а защита от солнечных ожогов и вредителей. Весеннее солнце агрессивно, оно может буквально вскипятить сок под корой, вызывая трещины.

Добавление медного купороса в побелочную смесь стерилизует кору от зимующих личинок. Не забывайте про ловчие пояса и барьеры, чтобы муравьи не занесли тлю на свежие побеги.

Эффективным и экологичным методом защиты плодов от ос и птиц стали обычные пакеты с водой, развешанные на ветвях. Это умное решение без химии основывается на законах физики: блики и искажения пугают вредителей, сохраняя урожай нетронутым.

Ответы на популярные вопросы о грушах

Можно ли кормить грушу в первый год после посадки?

Нет. Если посадочная яма была заправлена правильно, питания хватит на 12-18 месяцев. Избыток солей в первый год может сжечь нежную корневую систему саженца.

Почему груша цветет, но сбрасывает все плоды?

Чаще всего это дефицит бора или калия. Также причиной может быть недостаток полива во время формирования завязей. Применяйте внекорневые подкормки комплексными составами с микроэлементами.

Нужно ли ухаживать за колоновидной грушей иначе?

Схема питания идентична, но дозировки удобрений сокращаются пропорционально объему кроны и корневой системы. Это компактные деревья, их легче "перекормить" азотом.

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, специалист по уходу за садом Павел Корнеев, агроном-консультант Ольга Семёнова
Автор Максим Ковалев
Ковалев Максим Дмитриевич — садовод с 15-летним стажем. Показывает методы защиты плодовых культур и правила обрезки в северных широтах.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
