Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Мороз

Букет на тарелке: за какими сортами картофеля в XVI веке охотилась знать, а теперь сможете вырастить вы

Садоводство

Картофель перестал быть скучным гарниром. На европейских рынках за килограмм редких сортов с синей или фиолетовой мякотью отдают сотни евро. В Беларуси ученые уже вывели десятки собственных гибридов, которые обходятся без ГМО и обещают стать лечебным хитом на грядках. Это не просто кулинарный каприз, а возвращение к истокам дикой природы Южной Америки в высокотехнологичной обертке.

Фото: Pravda.Ru by Елена Мороз is licensed under Free for commercial use
Сила цвета: почему мякоть стала фиолетовой

Главная фишка новинки — запредельное содержание антоцианов и каротиноидов. Это те самые вещества, что красят чернику и брокколи в их характерные цвета. В красных и синих клубнях их в разы больше, чем в привычной "белой классике". Для дачника это означает одно: на грядке растет натуральная аптека. Такой картофель не просто насыщает, он работает как антиоксидантный щит. Чтобы получить быстрый урожай полезных корнеплодов, селекционеры отобрали лучшие дикие виды из Перу и США.

"Цветной картофель — это не прихоть селекционеров, а попытка вернуть в наш рацион природную защиту. Чем ярче мякоть, тем выше концентрация полезных веществ", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Удивительно, но по содержанию каротиноидов оранжевые сорта могут соперничать с морковью. В цифрах это выглядит еще убедительнее: в обычных клубнях их около 50-100 мг, а в продвинутых цветных гибридах — до 2000 мг. Это делает овощ незаменимым для тех, кто ищет урожай с максимальной плотностью пользы на каждый грамм продукта.

Секреты агротехники: как не загубить цвет

Многие опасаются, что экзотическая внешность требует каторжного труда. На деле же "ленивое" земледелие здесь работает идеально. Цветной картофель устойчив к капризам погоды. Главное — правильное питание. Вместо того чтобы заваливать землю химией, можно использовать проверенная тактика: обычные крупы или растительные остатки отлично восстанавливают структуру почвы. Природное плодородие позволяет клубням накопить максимум пигмента.

Характеристика Цветной картофель
Содержание антиоксидантов В 2-2,5 раза выше обычного
Применение в быту Кулинария, косметика, натуральный краситель

Если вы хотите увидеть гигантов на своем участке, не забывайте про калий. Природный калий можно добыть буквально из мусорного ведра — банановая кожура как удобрение служит отличным источником питания для формирования крупных цветных клубней. Это дешево, экологично и эффективно.

"Для получения яркого цвета важно следить за кислотностью грунта и его богатством органикой. На истощенных почвах антоцианы накапливаются хуже", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru почвовед Игорь Лыткин.

От диких предков к современным гибридам

Селекция цветного картофеля — это не лаборатории с пробирками, а грамотное скрещивание. Ученые берут дикие виды, которые веками выживали в горах, и соединяют их с культурными сортами. В результате получается растение, которое выдержит и фитофтору, и засуху. Чтобы защитить посадки от насекомых без "химии", многие садоводы используют обычные цветы, создающие фитонцидный барьер вокруг картофельных рядов.

Кстати, картофель может быть украшением не только тарелки, но и клумбы. Дикие сорта цветут настолько пышно, что напоминают астры. В XVI веке в Испании букеты из его цветов были атрибутом знати. Сегодня же мы ценим его за вкус: "бор-вели" или "французский трюфель" при варке дают ореховые нотки, сохраняя свой необычный ультрамариновый или кроваво-красный оттенок.

"Цветной картофель — идеальный выбор для малоуходного сада. Его выносливость выше, чем у классических сортов, а декоративность позволяет вписывать грядки в ландшафт", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Для тех, кто предпочитает малоуходный сад, такие сорта — находка. Они обеспечивают эффектный результат при минимальном вмешательстве человека. Достаточно замульчировать посадки и вовремя подсеять сидераты.

Ответы на популярные вопросы о цветном картофеле

Изменяется ли вкус у картофеля с цветной мякотью?

Вкус более насыщенный, часто присутствуют легкие ореховые или землистые нотки. Однако по текстуре он почти не отличается от привычных сортов.

Не вреден ли цветной картофель для аллергиков?

Напротив, многие цветные сорта считаются диетическими. Отсутствие ГМО в белорусских и российских гибридах делает их безопасными для большинства потребителей.

Как сохранить цвет при варке?

Рекомендуется варить клубни в кожуре в подсоленной воде не более 15-20 минут. Лимонный сок, добавленный в воду, поможет сохранить яркость антоцианов.

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, почвовед  Игорь Лыткин, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов
Автор Елена Мороз
Мороз Елена Юрьевна — садовод-агроном с 16-летним стажем. Разбирает методы защиты овощных культур и агротехнику выращивания в закрытом грунте.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы картофель здоровое питание сельское хозяйство
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.