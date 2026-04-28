Максим Ковалев

Не подсолнух, а произведение искусства: лепестки цвета меди и бутоны размером с тарелку

Садоводство

Декоративный подсолнечник "Бронзовый король" — мастер маскировки в цветнике. Издалека гости участка принимают его за гигантские ромашки, но при ближайшем рассмотрении открывается мощь бронзово-красного исполина. Этот сорт не требует от садовода молитв над рассадой или бесконечного копания грядок.

Фото: Pravda.ru by Максим Ковалев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анатомия Бронзового короля: почему его путают с ромашкой

Редкий винный оттенок лепестков и соцветия диаметром до 15 см создают ту самую оптическую иллюзию. Растение вытягивается до 180 см. Оно формирует крепкий стебель, которому не страшны ветра, если вы правильно подобрали локацию. Май - идеальное время, чтобы заложить фундамент этого эффектного зрелища на даче.

"Подсолнечник — это природный насос и индикатор солнца. Для Бронзового короля выбирайте максимально открытые участки. В тени он не даст той глубины цвета, за которую его ценят", — отметила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Посадка без каторги: от апреля до первых всходов

Забудьте про подоконники, заставленные стаканчиками. "Бронзовый король" предпочитает прямой посев в грунт. Традиционный метод выращивания через рассаду здесь только вредит — лишний стресс при пересадке ослабляет иммунитет растения. Помните, агротехника должна быть простой. Сеем в конце апреля или начале мая, когда почва прогрелась.

Параметр Рекомендация
Глубина заделки семян 2-3 см
Расстояние между кустами 20-30 см
Период цветения Июнь — сентябрь

"Главная ошибка — слишком густая посадка. Если не соблюдать дистанцию в 30 см, растения начнут конкурировать за питание, и соцветия измельчают до размеров сорняка", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Свита для монарха: комбинируем сорта

Одиночные посадки смотрятся скучно. Чтобы клумба напоминала профессиональный ландшафтный проект, добавьте контрастов. С Бронзовым королем отлично рифмуется "Мулен Руж" с его мрачными красными лепестками. Для нижнего яруса подойдет "Тедди Беар" — пушистый махровый сорт, добавляющий мягкости композиции. Такие яркие цветы создают саморегулирующуюся экосистему в вашем саду.

"Групповые посадки подсолнечника работают как живой щит. Они не только красивы, но и могут служить кулисой для более капризных культур, защищая их от ветра", — объяснила в беседе с Pravda.Ru ландшафтный дизайнер Анна Беспалова.

Ответы на популярные вопросы о декоративных подсолнечниках

Нужно ли подвязывать Бронзовый король?

При росте 180 см мощный стебель обычно справляется сам. Если участок продуваемый, можно установить незаметную опору в начале июля.

Подходят ли декоративные сорта для срезки?

Да. В букетах этот сорт стоит до двух недель. Главное — срезать цветы рано утром, пока они максимально напитаны влагой.

Как продлить цветение до заморозков?

Вовремя удаляйте увядшие корзинки. Это стимулирует растение выпускать новые боковые побеги с бутонами.

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, ландшафтный дизайнер Анна Беспалова
Автор Максим Ковалев
Ковалев Максим Дмитриевич — садовод с 15-летним стажем. Показывает методы защиты плодовых культур и правила обрезки в северных широтах.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
