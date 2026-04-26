Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Неприхотливые культуры тоже требуют заботы: правильная технология подкормки пожелтевшего чеснока весной

Садоводство » Овощи

Весеннее пожелтение перьев чеснока часто списывают на непредсказуемую погоду или скудность грунта. Обычные схемы с мочевиной или навозом не дают ожидаемого эффекта, оставляя огородников с мелкими луковицами. Разбираемся, как правильно выстроить систему питания культуры и почему стандартные агротехнические методы дают сбой.

Грядка с луком и чесноком
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Биохимический код чеснока: сера и азот

Растение требует грамотной настройки обменных процессов в начале сезона. Многие совершают ошибку, перекармливая грядки чистым азотом из крапивы или навоза, но игнорируя химический баланс почвы. Без серы азотные соединения транслируются "вхолостую" и не усваиваются тканями.

"Чеснок — культура особенная. Ему весной нужен не просто азот для роста, а сера + азот в тёплой, рыхлой почве. Без серы чеснок не усваивает азот вообще. Без тепла корни спят. Без кислорода гниют", — отметил в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Технология приготовления правильной подкормки

Эффективная стимуляция требует органической базы и минерального дополнения. Сныть выступает источником легкодоступного азота, а сульфат калия закрывает дефицит серы. Секрет успеха заключается в пропорциях и температуре воды при ферментации массы.

Компонент Назначение
Настой сныти Биогенный азот для вегетации
Сульфат калия Серный катализатор усвоения

Для создания эликсира заполните ведро зелёной массой, залейте горячей водой. Выдержите несколько дней в тепле для полноценного экстрагирования состава. Разведение — один литр концентрата на пять литров воды. Столовая ложка сульфата калия добавляется непосредственно перед поливом.

"Важно понимать биохимию процесса: сульфат калия — это не просто калий. Это доступная сера, без которой белковый обмен у луковичных тормозится, что часто путают с нехваткой микроэлементов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Эдигаров.

Главные ошибки в уходе

Растение крайне чувствительно к температурному режиму поливной воды. Холодная жидкость провоцирует корневой стресс и стагнацию развития культуры. Сухие удобрения под корень часто вызывают локальные ожоги эпидермиса корней, что открывает ворота инфекциям. Не стоит подкармливать чеснок в дождь: избыточная влажность провоцирует деградацию структуры почвы и гипоксию корневой системы — аналогично процессам гниения в малиннике при застое воды.

"Люди часто недооценивают стресс от температурных качелей. Холодная вода — это шок для корней, равносильный болезни. Использование растений-компаньонов или правильного мульчирования спасает от многих проблем", — пояснил в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Ответы на популярные вопросы о чесноке

Надо ли рыхлить почву после полива?

Обязательно. Доступ кислорода к корням — критический фактор, предотвращающий гнилостные процессы в садовом грунте.

Почему желтеют кончики перьев?

Это первый признак азотного голодания или нарушения кислотно-щелочного баланса, препятствующего всасыванию питательных веществ.

Как часто применять подкормку?

Достаточно одного-двух раз в период активного роста перьев до начала формирования луковицы.

Влияет ли сульфат калия на вкус?

Да. Калий напрямую участвует в накоплении сахаров и эфирных масел, что усиливает лежкость и остроту чеснока.

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, агрохимик Роман Эдигаров, садовник-практик Сергей Михеев
Автор Елена Мороз
Мороз Елена Юрьевна — садовод-агроном с 16-летним стажем. Разбирает методы защиты овощных культур и агротехнику выращивания в закрытом грунте.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы огород чеснок удобрения садоводство
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.