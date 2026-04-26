Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Мороз

Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки

Садоводство

Мечта о саде, где ветви малины гнутся под тяжестью ягод, а смородина напоминает грозди винограда, часто разбивается о суровую реальность пустых ведер. Многие дачники годами ищут секретный ингредиент или чудо-удобрение, забывая, что потенциал растения заложен в его архитектуре. Чтобы заставить кустарник работать на износ, достаточно нескольких точных движений секатором или просто пальцами в строго определенное время.

Фото: Pravda.Ru by Елена Мороз is licensed under publiс domain
Хирургия для малины: как запустить ветвление

Малина обладает колоссальной энергией роста, но часто тратит её впустую, выгоняя длинные "хлысты". Если оставить всё как есть, ягоды появятся только на верхушке. Суть умного метода заключается в принудительном перераспределении соков. Когда молодые побеги текущего года достигают высоты 30 см, необходимо вмешаться в их развитие.

"Чтобы значительно увеличить урожайность малины, вам нужно на этапе роста молодых побегов отщипнуть верхнюю, ростковую почку у побегов, которые достигли высоты 30 см. Это нужно делать строго 30 июня каждого года", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Такая манипуляция пробуждает спящие почки в пазухах листьев. К осени вместо одного одинокого стебля вы получите мощный разветвленный "букет". Каждое боковое ответвление станет полноценной плодовой кистью в следующем сезоне. Важно помнить, что своевременный уход за смородиной и малиной весной закладывает фундамент, но именно летняя прищипка мультиплицирует результат.

Сценарий для смородины: трехлетний цикл изобилия

Смородина требует более терпеливого подхода, но результат впечатляет даже скептиков: ягоды увеличиваются в размере в полтора раза. Первый шаг — дождаться, когда побег вытянется на 20 см, и удалить верхушку. Это запускает процесс формирования новой структуры куста. Это не просто уход за малинником, это создание инженерной модели растения.

"Метод увеличения урожайности смородины схож. Весной или летом отщипните верхнюю ростковую почку у побега, когда тот достигнет 20 см в высоту. Затем, весной следующего года, повторите операцию", — отметила агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

На второй год процедуру повторяют на новых веточках, когда они достигнут 10 см. В итоге к третьему году куст превращается в настоящую ягодную фабрику. При этом красная смородина и чёрная реагируют на такую схему одинаково благодарно, избавляя садовода от необходимости ежегодной радикальной обрезки старых веток.

Культура Основной прием
Малина Прищипка на 30 см (30 июня)
Смородина Двуступенчатая прищипка (20 см и 10 см)

Для закрепления успеха не забывайте, что Екатерина Мартынова рекомендует совмещать механические приемы с грамотным питанием. Без достаточного количества азота и калия растению просто не хватит сил выкормить десятикратный урожай. Идеальна подкормка жимолости и смородины по влажной почве сразу после схода снега.

"Многие садоводы совершают критические ошибки при весенней подкормке, из-за которых питание достается сорнякам, а не корням", — подчеркнула специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова.

Когда кусты сформированы по умной схеме, их ветви проветриваются лучше. Это лучшая профилактика заболеваний. Вместо того чтобы бороться с последствиями, как это делает ИИ против борщевика, вы создаете здоровую среду изначально. Правильная подкормка винограда весной также может стать дополнением к вашей стратегии по созданию идеального ягодного сада.

Ответы на популярные вопросы о ягодниках

Можно ли делать прищипку малины позже 30 июня?

Нежелательно. Боковые побеги должны успеть одревеснеть до морозов. Если сделать это в августе, новые ветки уйдут в зиму зелеными и вымерзнут.

Нужно ли удобрять кусты после прищипки?

Да, любая обрезка — это сигнал к росту. Обеспечьте растения органикой или комплексным минеральным удобрением, чтобы стимулировать развитие боковых почек.

Влияет ли метод на размер ягод смородины?

Да, благодаря перераспределению питательных веществ плоды становятся крупнее в 1,5 раза, так как куст не тратит силы на лишний рост древесины.

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова, специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова
Автор Елена Мороз
Мороз Елена Юрьевна — садовод-агроном с 16-летним стажем. Разбирает методы защиты овощных культур и агротехнику выращивания в закрытом грунте.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача малина смородина садоводство
Новости Все >
Сейчас читают
Популярное
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.