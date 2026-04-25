Крупная и сладкая: как правильно подкормить смородину в фазе набухших почек

Весной куст смородины утопает в цветах — зрелище многообещающее. Но часто к середине лета вместо тяжелых гроздей мы собираем полторы горсти кислых ягод. Это не невезение и не плохой сорт. Это последствия голодания. Жизненный цикл растения диктует свои правила: урожай закладывается в короткое окно, когда почки уже "набухли", но еще не раскрылись в цветы.

Цветущая смородина
Фото: commons.wikimedia.org by Denis.prévôt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Химия победы: почему азот сейчас — враг

Многие по привычке весной льют под кусты навоз или сыплют мочевину. Это тактика "зеленого монстра". Азот заставляет растение наращивать листву, забывая о потомстве. Чтобы куст не превратился в декоративный лопух, акцент смещаем на фосфор (размер ягоды) и калий (сахаристость). Если растение сбрасывает завязи, значит, ему не хватило микроэлементов в критической фазе.

"Смородина не терпит хлора. Если используете калийные удобрения, выбирайте сульфат калия. Хлористый калий может вызвать угнетение корней и измельчание плодов в будущем сезоне", — отметил в беседе с Pravda.Ru агрохимк Роман Эдигаров.

Для идеального результата приготовьте коктейль: на 10 литров воды возьмите столовую ложку суперфосфата (растворяйте в горячей воде!) и ложку сульфата калия. Добавьте 1-2 грамма борной кислоты. Этот "десант" обеспечит стопроцентную завязываемость даже при капризах погоды.

Экологичный подход: зола и ферментированные настои

Для сторонников природного земледелия лучшим другом становится древесная зола. Это не просто отходы горения, а концентрированный минеральный десерт. Она не только кормит, но и защищает почву. Тщательная подготовка грядок в апреле обязательно включает раскисление, с чем зольное опудривание справляется блестяще.

Тип подкормки Главное преимущество
Минеральный комплекс (K+P+B) Мгновенный эффект и крупный размер ягод
Зольный настой Высокая сахаристость и экологичность
Крапивный настой Стимуляция иммунитета и "пробуждение" куста

Если куст выглядит слабым, используйте "зеленое удобрение". Настой сорняков — это почти как черное золото из мусорной кучи, только в жидкой форме. Он дает мощный толчок спящим почкам.

"Не кормите смородину "по суху". Любое удобрение, внесенное в сухую землю, — это ожог периферийных корней. Сначала обильный полив, потом питание. И не лейте под ствол, ищите проекцию кроны", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Секретное оружие: внекорневое опрыскивание

Когда вы уже привели в порядок сад, провели уход за клубникой весной и обрезали лишнее, настает время тонкой настройки. Опрыскивание борной кислотой по бутонам превращает "пустоцвет" в полноценные грозди. Бор делает пыльцу фертильной. Даже если пчелы ленятся из-за холода, завязи будут.

Помните, что смородина — культура влаголюбивая. Без достаточного полива в момент формирования ягод никакая подкормка не сделает их крупными. Тонкая кожица просто лопнет при резком притоке влаги после засухи. Также не забывайте, что умное садоводство подразумевает мульчирование приствольного круга для сохранения стабильной температуры почвы.

"Многие путают нехватку питания с болезнями. Если лист смородины пошел пятнами или скрутился еще до цветения, подкормка не поможет — нужно лечение. Сначала здоровый лист, потом богатый урожай", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Если вы хотите создать на участке настоящий цветущий оазис, не забывайте и о соседях смородины. Пока куст набирает силу, можно подготовить место под неприхотливые цветы для сада, которые привлекут опылителей.

Ответы на популярные вопросы о подкормке смородины

Можно ли использовать навоз перед цветением?

Лучше воздержаться. Избыточный азот привлечет тлю и вызовет бурный рост побегов в ущерб ягодам. Отложите органику на период после сбора урожая или на самую раннюю весну.

Что делать, если смородина цветет, но ягод мало?

Вероятно, не хватает опыления или бора. Проведите опрыскивание препаратами с бором в фазе "розового бутона". Также проверьте кислотность почвы — на слишком кислых землях питание не усваивается.

Нужно ли подкармливать молодые кусты первого года?

Если при посадке в яму были заложены все удобрения, в первый год смородину можно не кормить. Ей важнее нарастить корневую систему, а не выдать рекордный урожай.

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, агрохимик Роман Эдигаров
Автор Елена Мороз
Мороз Елена Юрьевна — садовод-агроном с 16-летним стажем. Разбирает методы защиты овощных культур и агротехнику выращивания в закрытом грунте.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
