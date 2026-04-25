Елена Мороз

Щит от вредителей: простой способ спасти урожай малины без жесткой химии

Садоводство

Малина — ягода с характером. Она обожает солнце, умеренную влагу и рыхлую землю. Но главная её страсть — баланс. Если почва "закисла", куст начинает хиреть, листья бледнеют, а ягода превращается в кислую дробь. Здесь на сцену выходит обычная пищевая сода. Это не просто кухонный порошок, а мягкий реагент, способный усмирить агрессивную среду и защитить посадки от непрошеных гостей.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Химия грунта: почему малина любит щелочь

Большинство садовых почв со временем закисляются. Дожди вымывают кальций, а минеральные удобрения оставляют кислый след. Малина в таких условиях чувствует себя как в тесной обуви — жить можно, но бегать (расти) не получается. В отличие от выращивания голубики, требующей экстремальной кислотности, малине нужен комфортный pH 5,5-6,5. Содовый душ для корней — это быстрый способ локально вернуть почву в норму.

"Сода — это скоростная помощь, когда нужно быстро выровнять кислотный баланс. Но помните: избыток натрия "бетонирует" землю. Если у вас тяжелая глина, не частите с поливом, иначе весной столкнетесь с проблемой, когда прогрев почвы весной замедлится из-за плохой структуры грунта", — объяснил в беседе с Pravda.Ru почвовед (дачные почвы) Игорь Лыткин.

Для весенней корректировки растворите 2 ст. ложки соды в ведре теплой воды. Лейте под корень, стараясь не попадать на молодые ростки. Это создаст невидимый барьер для патогенов. Важно помнить, что удобрение из сорняков отлично дополняет содовые поливы, насыщая землю азотом без лишней химии.

Щит от грибка и вредителей

Влажное лето — рай для серой гнили. Споры грибка расцветают на ягодах за часы. Сода создает на листьях и плодах щелочную среду, в которой грибок просто не может закрепиться. Это безопасная альтернатива фунгицидам, особенно когда урожай уже висит на ветках. В отличие от деревьев, где помогает радикальная обрезка вишни, малина требует деликатного опрыскивания.

Цель обработки Рецепт раствора
Раскисление почвы 2 ст. л. на 10 л (полив под корень)
Защита от болезней 1 ст. л. на 10 л (опрыскивание)
Борьба с вредителями 2 ст. л. соды + 1 ст. л. мыла на 10 л

Тля и клещи ненавидят щелочь так же сильно, как деревья-изгои вроде черемухи на даче ненавидят своих соседей. Мыльный раствор с содой буквально "запечатывает" дыхальца насекомых. Это чистая механика без ядов.

"Работайте по листу только вечером. Днем капли раствора сработают как линзы, и солнце сожжет малинник. Чередуйте такие обработки, чтобы не спровоцировать защиту дачи от стрессовых факторов", — подчеркнул специалист по защите растений Андрей Зорин.

Сахарный фактор: как сделать ягоду слаще

Секрет сладкой малины не в сахаре, который вы сыплете в варенье, а в способности растения синтезировать сахара на ветке. Сода стимулирует обменные процессы. Внекорневое опрыскивание в фазе налива плодов помогает ягоде накопить сухие вещества. Это работает так же эффективно, как гумат калия для семян огурцов — дает мощный толчок развитию.

"Для сладости достаточно одной обработки в момент перехода ягоды от зеленого к розовому. Не заливайте кусты, работайте мелким распылом. Это поможет избежать лишнего конденсата в парнике, если малина растет в защищенном грунте", — отметила агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Ответы на популярные вопросы о малине

Можно ли использовать соду во время цветения?

Лучше воздержаться. Сода может изменить запах цветка, что дезориентирует пчел. Дождитесь завязи.

Не вредит ли сода полезным насекомым?

В малых дозах — нет. Главное не превращать малинник в соляную пустыню. Используйте растворы адресно.

Как часто можно повторять обработки?

Не чаще одного раза в две недели. Малина должна отдыхать.

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, почвовед Игорь Лыткин, специалист по защите растений Андрей Зорин
Автор Елена Мороз
Мороз Елена Юрьевна — садовод-агроном с 16-летним стажем. Разбирает методы защиты овощных культур и агротехнику выращивания в закрытом грунте.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача малина удобрения садоводство борьба с вредителями
