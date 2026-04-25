Из одной ветки — десятки кустов: способ размножения жимолости, который дачники держат в секрете

Синие ягоды жимолости — первый привет от лета, когда остальные кустарники только просыпаются. Для северных широт это стратегический запас витаминов, а для садовода — тест на смекалку. Вместо того чтобы каждый год тратиться на дорогие саженцы, можно превратить один удачный куст в целую плантацию. Вегетативное размножение под силу даже тем, кто привык к "ленивому" огороду, где природа делает 80% работы за человека.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Методы размножения жимолости

Жимолость — существо благодарное. Она не требует танцев с бубнами, если понимать циклы её жизни. Семенной способ оставим селекционерам: это долго и не гарантирует сохранение вкуса. Для практичного дачника существуют деление куста, отводки и самый эффективный вариант — черенкование. Последний метод позволяет получить десятки новых растений без ущерба для материнского куста. Главное — правильно выбрать время, ведь если упустили весенний уход, черенки могут оказаться слабыми.

"Для желающих вырастить жимолость на даче, первоначально лучше купить саженцы. Если ягоды понравятся по вкусу, кустарник можно самостоятельно размножить", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Зеленое черенкование: ловим момент

Зеленые побеги — это концентрат жизненной энергии. Начинать заготовку нужно в фазе окончания цветения, когда появляются первые завязи. В средней полосе это конец мая. Проверить готовность просто: согните веточку. Если она эластичная — рано. Если ломается с характерным хрустом — идеальный материал. Такие черенки приживаются в 60-70% случаев, что в разы выше, чем у старой древесины. Помните, что крепкая корневая система закладывается так же, как и весенняя подкормка малины - своевременно и в правильную почву.

Характеристика Зеленые черенки Одревесневшие черенки
Срок заготовки Конец мая — начало июня Октябрь или ранняя весна
Приживаемость Высокая (до 70%) Средняя (20-40%)

Для укоренения используйте смесь торфа и песка. Черенок должен иметь 3-4 междоузлия. Нижние листья удаляем полностью, верхние подрезаем наполовину, чтобы уменьшить испарение влаги. Это критически важно, так же как уход за смородиной весной требует внимания к каждой почке. Создайте мини-парник под пленкой, держите температуру около +25°С, и через десять дней увидите первые каллусы.

"Нижнюю часть подготовленных черенков жимолости обрабатывают корнеобразователями (корневин, гетероауксин), которые способствуют корневой системе быстрее сформироваться", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова.

Одревесневшие черенки: работа на перспективу

Если весенний забег пропущен, можно дождаться осени. Когда кусты сбросили лист, наступает время однолетних приростов диаметром не менее 1 см. Нарезаем палочки по 15-20 см и отправляем на зимовку во влажный песок или опилки. Весеннее укоренение таких веток требует терпения. Высадка идет под углом 45 градусов в хорошо увлажненную почву. При правильном подходе даже "трудные" черенки дадут рост, хотя статистика тут суровее. Чтобы куст набрался сил к следующему сезону, ему потребуется такая же мощная весенняя подкормка ягодных кустарников, как и взрослым растениям.

"При осенней заготовке черенки жимолости хранят во влажной мешковине, в песке или опилках. Песок, опилки и субстрат обязательно обрабатывают фунгицидными препаратами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Не забывайте про сортовую специфику. Сорта вроде "Гордость Бакчара" или "Синеглазка" отлично откликаются на вегетативное размножение. Если вы стремитесь к тому, чтобы ваш сад работал по принципу ленивого огорода, выбирайте районированные виды. Они прощают ошибки новичков и стабильно выдают урожай, пока вы наслаждаетесь отдыхом в гамаке. Грамотное черенкование — это не просто способ сэкономить, а возможность сохранить именно те формы и вкусы, которые идеально подходят вашему участку, будь то малинник или виноградник.

Ответы на популярные вопросы о размножении жимолости

Когда лучше всего нарезать зеленые черенки?

Ориентируйтесь на появление первых зеленых плодов. В этот момент в побегах максимальная концентрация веществ для роста корней.

Нужно ли укрывать посадки черенков на зиму?

Молодые укорененные черенки первого года жизни желательно замульчировать торфом или лапником, чтобы избежать выпирания из почвы при заморозках.

Почему одревесневшие черенки плохо приживаются?

У них ниже запас пластических веществ и выше риск иссушения до момента появления корней. Требуется постоянный контроль влажности почвы.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова, садовник-практик Сергей Михеев
Автор Максим Ковалев
Ковалев Максим Дмитриевич — садовод с 15-летним стажем. Показывает методы защиты плодовых культур и правила обрезки в северных широтах.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача садоводство
Экологический прорыв в индустрии: как российские ученые меняют подход к утилизации шлака и стоков
Символический отрыв: почему мужские пенсии в России остаются выше женских
Маленькая смерть — лишь красивая метафора: главный страх после развода куда прозаичнее и опаснее
Еда больше не молчит: состав продукта раскрывает правду, которую не скажет ни одна реклама
Детство затянулось — взрослая жизнь не включается: признаки маменькиного сынка
Ямы в рост человека довели ростовчан до кипения: губернатор дал старт масштабному ремонту дорог
Москва в 1908 году оказалась под водой: как стихия и просчёты превратили город в зону бедствия
Даже если кошка не выходит на улицу: пугающая правда об инфекциях, которые находят путь в дом
Мошенники играют в доверие, но прокалываются на мелочах: два признака обмана
Масштабная зачистка рынка: алкогольные гиганты теряют позиции в Вологодской области
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Домашние животные
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Домашние животные
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Садоводство, цветоводство
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Миллиарды долларов в трубу: как один советский бомбардировщик сделал бессмысленным все ПВО Запада

Разоблачение секретов Ту-160: от его аэродинамики до мировых рекордов. Уникальная история советского бомбардировщика, который до сих пор вызывает уважение.

Миллиарды долларов в трубу: как один советский бомбардировщик сделал бессмысленным все ПВО Запада
Завтрак миллионера из копеечных продуктов: рецепт для тех, кто слишком ленив для долгой готовки
Завтрак миллионера из копеечных продуктов: рецепт для тех, кто слишком ленив для долгой готовки
Месяц на решение судьбы: заявление посла ЕС в Тбилиси вызвало жёсткий ответ властей Грузии
Европа дорого заплатит за газ. Это неизбежно
Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Месяц на решение судьбы: заявление посла ЕС в Тбилиси вызвало жёсткий ответ властей Грузии Любовь Степушова Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Украина на грани бунта: время вспомнить об обращении Путина в начале СВО
Сад под угрозой из-за одной посадки: это дерево портит воздух и угнетает соседей
Оно не отпустит, пока не добьёт: скрытая угроза наших рек, которая атакует с ловкостью ниндзя
Оно не отпустит, пока не добьёт: скрытая угроза наших рек, которая атакует с ловкостью ниндзя
Последние материалы
Львов закипает изнутри: вдовы погибших военных ВСУ бросили вызов киевскому режиму
Сорвали как чернику — получили отравление: ягоды-двойники, которые опаснее, чем кажутся
Тепловой маяк: как кошки находят зоны дискомфорта на теле человека
Самая страшная змея дала сбой в легенде: 5 фактов, от которых становится не по себе
Ваш чемодан — крепость: как пережить летнюю жару в дороге без лишних трат
Три секрета за раз: Премьер Польши случайно слил график и цели нападения на Россию
Свёкла растёт с кулак, а должна — с тарелку: 10 ошибок, которые крадут урожай прямо в земле
Экологический прорыв в индустрии: как российские ученые меняют подход к утилизации шлака и стоков
Одно неверное движение — и грязь возвращается: как мыть окна, чтобы не переделывать завтра
Лёд отступил — и показал то, что скрывали 80 лет: тайна базы на краю света всплыла
