Максим Ковалев

Сорвали как чернику — получили отравление: ягоды-двойники, которые опаснее, чем кажутся

Садоводство

Лес манит прохладой и щедрыми дарами, но за изумрудной листвой часто прячется смертельная угроза. Каждое лето статистика пополняется случаями тяжелых отравлений, когда заманчивый блеск плодов затмевает осторожность. Природа не подписывает свои ловушки — она лишь ждет, когда неопытный путник нарушит золотое правило: не знаешь — не бери.

Ядовитая ягода вороний глаз
Ядовитая ягода вороний глаз

Ландыш майский: яд в колокольчиках

Ландыш выглядит невинно. Его оранжево-красные плоды, созревающие после ароматного цветения, кажутся сочными. Но внутри скрывается мощный токсин. Опасна даже вода, в которой стоял букет. Симптомы проявляются быстро: сердце начинает неистово колотиться, темнеет в глазах, накрывает волна тошноты. В тяжелых случаях пульс замедляется до критических отметок.

"Ядовитые растения нередко маскируются под съедобные, создавая иллюзию безопасности в лесу. Важно понимать, что яркость плода — это не приманка для человека, а предупреждение", — отметила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Вороний глаз: черника-убийца

Это растение легко узнать по четырем крупным листьям, в центре которых гордо сидит одна-единственная черная ягода с сизым налетом. Ее часто путают с черникой, но цена ошибки здесь — жизнь. Глюкозиды в составе растения вызывают судороги и сбои в работе сердца. Пока борщевик атакует открытые пространства, вороний глаз тихо ждет жертву в тенистых лесных чащах.

Ягода Главная опасность
Вороний глаз Остановка сердца, паралич
Волчье лыко Ожоги слизистой, кровавая рвота

Красавка: бешеная вишня

Белладонна (Красавка) — королева лесного обмана. Фиолетово-черные плоды напоминают мелкую вишню и даже имеют сладковатый вкус. Это делает их смертельно опасными для детей. Даже три ягоды способны прервать жизнь взрослого. Признаки поражения: расширенные зрачки, жжение во рту и полная потеря ориентации в пространстве. В истории происхождение помидоров тоже омрачено страхом перед подобными плодами, которые долго считали токсичными.

"Белладонна содержит атропин, который быстро вызывает сухость во рту и тахикардию. Если не принять меры мгновенно, поражение нервной системы становится необратимым", — рассказал в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Крушина и волчье лыко

Крушина ломкая маскируется под черемуху. Ее плоды вначале краснеют, а созрев, чернеют. Употребление вызывает жесточайшую диарею и боли в животе. Еще опаснее волчеягодник (волчье лыко). Его красные "бусины" облепляют ствол, как облепиха. Даже контакт сока с кожей вызывает пузыри и язвы. Для тяжелого отравления достаточно съесть 5-6 штук. Если в саду безопасность в саду можно контролировать прополкой, то в лесу ответственность ложится только на человека.

"Волчье лыко — один из самых агрессивных кустарников. Его яд мезереин поражает не только пищевод, но и почки. Обходите такие кусты стороной", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Первая помощь при отравлении

Если яда коснулись только губы или желудок — немедленно промывайте его большим количеством воды. Срочно вызывайте скорую помощь. Самодеятельность в лесу — плохой союзник. Пока едут медики, пейте теплую воду и примите сорбенты. Лесная прогулка должна приносить здоровье, как папоротник комнатный приносит чистоту в дом, а не превращаться в борьбу за выживание.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли определить ядовитую ягоду по вкусу?

Нет. Красавка сладкая, паслён сначала сластит, а потом горчит. Пробовать незнакомые плоды смертельно опасно.

Правда ли, что если птицы едят ягоды, то они безопасны для человека?

Это миф. У птиц другой метаболизм. Те плоды, что для них лакомство, для человека могут стать последним ужином.

Что делать, если ребенок съел неизвестную ягоду?

Вызывайте рвоту, давайте много воды и немедленно везите в больницу. С собой желательно взять образец растения.

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, фитопатолог Наталья Дроздова, специалист по защите растений Андрей Зорин
Автор Максим Ковалев
Ковалев Максим Дмитриевич — садовод с 15-летним стажем. Показывает методы защиты плодовых культур и правила обрезки в северных широтах.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
