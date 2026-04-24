Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Корнеев

Забудьте про чахлые бутоны: эта копеечная схема заставит пионы выдавать цветы размером с тарелку

Садоводство

Май для пионов — это не просто календарный отрезок, а решающий спринт перед цветением. Эти "аристократы" садового мира крайне чувствительны к дефициту питания в момент формирования бутонов. Чтобы получить цветы размером с облако, которые заставят соседские розы "отдыхать" в сторонке, нужно соблюсти четкий график из трех подкормок. Каждая из них закрывает конкретную потребность растения на разных этапах пробуждения.

Фото: Pravda.Ru by Павел Корнеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Начало мая: пробуждение "красных клювиков"

Как только из земли показались характерные красные ростки, куст требует азотного "топлива". Но в холодной почве азот усваивается плохо. Решение — добавить магний. Смешайте 1 столовую ложку аммиачной селитры и 1 чайную ложку сульфата магния в 10 литрах воды. Этот дуэт заставляет куст, который не знает старости, буквально выстреливать зеленью.

"Магний участвует в фотосинтезе и помогает азоту усвоиться даже при +5°C. Полейте этим раствором куст по влажной земле (примерно 5 литров на взрослый куст). Через неделю вы не узнаете свои пионы — они попрут как на дрожжах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Важно помнить, что правильный уход за пионами начинается с полива. Никогда не лейте удобрения в сухую землю, иначе рискуете обжечь нежные корни, что приведет к задержке вегетации.

Середина мая: фундамент пышного цветения

На втором этапе растение переключается с наращивания листвы на закладку цветов. Теперь азот отходит на второй план, уступая место калию и фосфору. Если пропустить этот момент, бутоны могут быть мелкими или вовсе не раскрыться.

Препарат Дозировка на 1 взрослый куст
Калимагнезия 2 столовые ложки
Суперфосфат 1 столовая ложка

Тратить время на приготовление растворов не нужно. Гранулы рассыпают прямо под куст. Дожди или плановый полив постепенно растворят питание, обеспечивая успешное цветение пионов на протяжении всего июня. Калий отвечает за размер венчика, а фосфор — за крепость цветоноса.

"На данном этапе понадобится бор. Это катализатор цветения. Он предотвращает опадение завязей и делает окраску лепестков максимально яркой и насыщенной. Если у вас розовые пионы, то после бора они будут не бледно-сиреневыми, а фуксиевыми", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Конец мая: финальный штрих для цвета

Финальная стадия — работа по листу. Когда бутоны уже сформированы, но еще не начали "пушиться", используйте раствор борной кислоты. На 1 литр теплой воды (в холодной бор не растворяется) берут 2 грамма порошка. Это обеспечит буйство цветения и невероятную насыщенность оттенков.

Опрыскивание проводят строго в безветренную погоду утром или вечером. Солнечные лучи, попав на капли раствора, работают как линзы, оставляя на листьях некрасивые пятна ожогов. Такая подкормка — самый быстрый способ доставить микроэлементы в ткани растения.

"Специфика их корневой системы требует осторожности при рыхлении, поэтому майские подкормки лучше совмещать с мульчированием, чтобы влага и питание сохранялись в верхнем горизонте", — отметил в беседе с Pravda. Ru почвовед Игорь Лыткин.

Ответы на популярные вопросы о пионах

Можно ли смешивать все три подкормки в одну?

Нет, это нарушит физиологический цикл развития. Сначала кусту нужна масса (азот), затем энергия для бутонов (фосфор/калий), и в финале — закрепление успеха (бор).

Почему пион не цветет, даже если я его кормлю?

Частая проблема — заглубление корневой шейки. Если почки находятся глубже 5 см от поверхности, куст будет жировать, наращивать листья, но цветов вы не увидите годами.

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, агроном-консультант Ольга Семёнова, почвовед Игорь Лыткин
Автор Павел Корнеев
Павел Корнеев — специалист по уходу за садом, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад цветы весна огород советы растения подкормка садоводство
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.