Сладкий перец идёт в рост как на дрожжах: секрет посадки, который дачники упускают каждый год

Выращивание перца часто превращают в изнурительную битву за урожай. Но если понять "характер" этого южанина, работа превращается в удовольствие. Перец — это многолетний кустарник, который мы заставляем работать на нас всего один сезон. Чтобы плод был тяжелым, глянцевым и сочным, нужно перестать бороться с природой и начать с ней сотрудничать.
Перец — тугодум. Его вегетация длится долго, поэтому без рассады не обойтись. Семена позднеспелых сортов отправляем в землю в конце февраля, а ранние — в середине марта. Главный секрет успеха — тепло. Если в комнате +20°C, ждать всходов можно две недели. Поднимите температуру до +26-28°C, и первые "петельки" появятся уже на 6-7 день. Помните, что микроклимат в парнике или на подоконнике должен быть стабильным: никакой жары выше +35°C, иначе цветки просто опадут.
"Перец выращивают преимущественно через рассаду, что особенно актуально даже для южных регионов. Это позволяет получать как раннюю продукцию, так и увеличенную урожайность", — объяснила в беседе с Pravda.Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.
Для посева используйте легкий субстрат на основе торфа. Важно не заглублять семена больше чем на 1 см. Чтобы рассада не вытягивалась и была готова к высадке в возрасте 60-70 дней, обеспечьте ей максимум света. Качественные сладкие томаты и перцы требуют одинаковой заботы на старте.
Не спешите. Перец не выносит холодных "ног". Ждите, пока почва прогреется до +15°C на глубине десяти сантиметров. Часто дачники торопятся, надеясь на ранний огород, но перцу нужен комфорт. Выбирайте южные склоны, защищенные от ветра. Почва должна быть нейтральной (pH 6,0-7,0), рыхлой и богатой органикой.
|Параметр
|Оптимальное значение
|Температура почвы для высадки
|не ниже +15°C
|Расстояние между растениями
|30-40 см
|Кислотность почвы (pH)
|6,0 — 7,0
Помните о севообороте. Перец нельзя сажать после картофеля или баклажанов — у них общие враги. Идеально, если до этого на грядке росли лучшие сорта капусты или бобовые. В лунку при посадке добавьте перепревший компост. Это обеспечит старт без стресса.
"На капельном орошении перец выращивают сдвоенными рядами для того, чтобы одна капельная трубка, уложенная в узком междурядии, поливала два ряда сразу", — отметил специалист по овощным культурам Алексей Данилов.
Перцу необходим грамотный полив. До начала активного роста поливаем часто, но понемногу, чтобы развилась корневая система. В период массового цветения влажность почвы не должна опускаться ниже 80%. Резкие скачки — от засухи к болоту — прямой путь к вершинной гнили. Чтобы не тратить время на бесконечные прополки, используйте советы по органическому земледелию и мульчируйте грядки.
Важный нюанс: удаляйте "королевский цветок" — самый первый бутон в первой развилке стебля. Это перенаправит силы растения на формирование мощного куста, который позже выдаст в разы больше плодов. Для глянца и толстой стенки перцу жизненно необходимы кальций и магний. Кальциевая селитра (40-50 г/м²) избавит плоды от пятен и сделает их здоровыми.
"При дефиците кальция и магния на плодах образуется верхушечная гниль. Поэтому на этих почвах вносят кальциевую селитру в норме 40-50 г/м²", — подчеркнул агрохимик Роман Эдигаров.
Главный враг перца — вирусы табачной и огуречной мозаики. Если листья стали пузырчатыми, а рост остановился — дело плохо. Вирусы разносят тля и трипсы. В качестве профилактики используйте народный, но эффективный метод: опрыскивание смесью воды, 10% молока и капли йода. Это создает на листьях защитную пленку. Если вредители уже атакуют, в ход идет "Фитоверм" или "Лепидоцид".
Рациональное планирование огорода позволяет снизить риск заражения. Не сажайте перец рядом с огурцами, чтобы избежать обмена вирусами. Правильный уход позволит вам собирать урожай в фазе технической спелости (когда плод уже крупный, но еще не окрасился) или дождаться полной биологической зрелости.
Это момент, когда плод достиг своего максимального размера и формы, приобрел характерный хруст, но еще не успел полностью окраситься в красный, желтый или оранжевый цвет.
В обязательном порядке удаляется только первый (королевский) цветок. Остальное пасынкование зависит от сорта, но для большинства низкорослых сортов оно не требуется.
Это вершинная гниль. Причина — недостаток кальция и резкие колебания влажности почвы. Поможет регулярный полив и подкормка кальциевой селитрой.
