Участок засияет жемчужным блеском: эти огромные махровые шапки заставят прохожих ахнуть

Сад для человека, а не человек для сада. Гвоздика турецкая "Бела королева" — живой манифест этой философии. Она не требует поклонов до земли или бесконечных манипуляций с рассадой на подоконнике. Это растение — аристократ, который умеет заботиться о себе сам, превращая участок в снежно-белое облако с жемчужным блеском. Пока соседи бьются за каждый росток в стаканчиках, умный садовод выбирает прямой посев в грунт.
Этот сорт формирует плотные, приплюснутые соцветия-щитки диаметром до 12 см. Махровые цветки с бархатистыми лепестками создают эффект кружевных облаков, которые особенно ярко светятся в сумерках. Кустики высотой 50-60 см обладают прочными стеблями, что избавляет садовника от необходимости мастерить подпорки. Изящная сизовато-зеленая листва сохраняет декоративность даже в те периоды, когда цветы в грунте еще не набрали силу.
"Турецкая гвоздика — классика для тех, кто ценит время. Она самодостаточна и прекрасно вписывается в концепцию сада, который не требует перекопки и постоянной прополки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.
Забудьте о тесноте городских квартир. Посев семян "Белой королевы" проводят в апреле-мае сразу в открытый грунт. Это избавляет от типичных проблем, когда растения в доме страдают от сухого воздуха или плесени. Семена достаточно слегка присыпать песком на разводочных грядках. В первый год гвоздика наращивает розетку листьев, готовя фундамент для триумфального цветения на следующий сезон.
|Этап выращивания
|Что делать садоводу
|Апрель-Май
|Посев в грунт, присыпка песком
|Август
|Пересадка на постоянное место (25-30 см)
|Июнь (2-й год)
|Наслаждение цветением и ароматом
Пересадка на постоянное место в августе — единственный трудозатратный момент. "Белая королева" предпочитает солнечные места или легкую полутень. Главное условие — хорошо дренированная, плодородная почва. Это растение не терпит застоя воды, но крайне лояльно к кратковременной засухе.
"Гвоздика турецкая не боится холодов, а её семена сохраняют отличную всхожесть при посеве в прогретую весеннюю почву", — отметила в беседе с Pravda. Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.
Уход за "Белой королевой" строится по принципу разумной достаточности. Регулярный полив в засушливые периоды и рыхление — базовый набор. Если вы стремитесь к совершенству без лишней суеты, используйте комплексные удобрения раз в две недели. Для продления "снежного" эффекта до самых заморозков просто удаляйте увядшие соцветия. Это стимулирует растение выпускать новые цветоносы, поддерживая статус цветущего оазиса на участке.
"Помните о дренаже. Гвоздика любит питание, но гниет там, где застаивается талая или дождевая вода", — объяснил в беседе с Pravda. Ru почвовед Игорь Лыткин.
"Белая королева" идеальна не только для миксбордеров и каменистых горок. Она — королева срезки. Пряный аромат, усиливающийся в вечерние часы, наполнит дом свежестью, а сам букет в вазе будет сохранять жемчужный блеск до четырнадцати дней. Это выбор тех, кто хочет получать результат, не становясь рабом собственных грядок.
Нет, в первый вегетационный период растение формирует только плотную розетку листьев. Пышное цветение наступает на второй год с конца июня.
Сорт отличается высокой холодоустойчивостью. В регионах с умеренным климатом растение отлично зимует без дополнительного укрытия на дренированных почвах.
Обычно гвоздика турецкая выращивается как двулетник, но часто дает самосев, что позволяет поддерживать популяцию на участке без ежегодных посевов.
