Максим Ковалев

Ведра не хватит: старый дедовский метод обрезки клубники, который бьет рекорды урожая

Садоводство

Клубничная грядка весной — это не площадка для фитнеса, а тонко настроенная экосистема. Если вы до середины мая не разгибаете спину, значит, совершаете фатальную ошибку. Главный секрет рекордных сборов подмосковной дачницы Нины Громовой из Прончищево прост: уберите лишнее, чтобы освободить дорогу сильному растению. Бездумное "озеленение" участка только кормит вредителей и истощает куст.

Ягоды клубники в ладонях садовода
Анатомия обрезки: что резать, а что оставить

Зачистку плантации начинают сразу после подсыхания почвы. Главный враг — прошлогодняя листва. Она не греет, она убивает, становясь инкубатором для спор грибка и личинок. Удаляйте коричневые листья секатором. Важно: не тяните лист рукой. Так вы рискуете вырвать "сердечко" — точку роста куста. Если клубника после зимы выглядит мёртвой, не торопитесь ее выкорчевывать. Правильная обрезка суши часто возвращает растение к жизни за неделю.

"Старые усы нужно вырезать под корень. Если вы не планируете размножение, этот балласт заберет до 30% потенциального размера будущей ягоды. Растение должно вкладывать ресурсы в плод, а не в захват территории", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова.

Срезайте и те зеленые листья, что лежат на земле. В сырую погоду они первыми притянут серую гниль. После стрижки разрыхлите землю на 2-3 см. Глубже нельзя — корни у клубники поверхностные. Финальный штрих — слой чистой соломы (5-7 см). Это лучший регулятор влажности и чистоты ягоды.

Питание и защита: два шага к сладости

Когда кусты очищены, наступает время "азотного старта". Мочевина (1 ст. л. на 10 л воды) даст толчок росту зелени. Но не переусердствуйте. Избыток азота приведет к тому, что куст начнет "жировать", обрастет лопухами, но не даст цветов. Чтобы клубника не стала мягкой в период созревания, во время бутонизации переходите на калийно-фосфорную диету из древесной золы.

Этап ухода Ожидаемый результат
Весенняя обрезка балласта Увеличение размера ягод на 30%
Мульчирование соломой Защита от гнили и слизней
Подкормка золой Повышение содержания сахара в плодах

"Главное — чистота бутонов. Если весеннее потепление резкое, долгоносик не пройдёт, если вовремя использовать биопрепараты или настой чеснока до начала цветения", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Реестр типичных промахов садовода

Многие дачники стремятся к идеальному порядку и стригут кусты "под ноль". Это ошибка. Полное оголение "сердечка" весной — это шок, который тормозит развитие на две недели. Также забудьте о поливе ледяной водой из скважины. Шок корневой системы ведет к сбросу завязей. Помните, что уход за клубникой весной требует умеренности: лучше недокормить, чем сжечь корни свежим навозом.

"Работа с клубникой — это ювелирная обрезка. Удаляя старые усы и поврежденные морозом края листьев, мы открываем солнечный свет к самому центру куста, где закладывается урожай", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о клубнике

Можно ли обрезать листья, когда уже появились цветы?

Нет. Это сильнейший стресс для растения. Листья в этот период уже работают на питание завязи. Любое вмешательство резко снизит урожайность.

Почему нельзя использовать свежий навоз на клубничных грядках?

Свежий навоз богат аммиачным азотом, который провоцирует бурный рост листвы ("жирование") в ущерб плодоношению и может вызвать химический ожог корней.

Чем заменить солому для мульчирования?

Если нет чистой соломы, используйте сено или хвойный опад, однако солома остается фаворитом за счет своей долговечности и воздухопроницаемости.

Экспертная проверка: специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова, агроном Ольга Семёнова, эксперт Павел Корнеев
Автор Максим Ковалев
Ковалев Максим Дмитриевич — садовод с 15-летним стажем. Показывает методы защиты плодовых культур и правила обрезки в северных широтах.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
