Клубничная грядка весной — это не площадка для фитнеса, а тонко настроенная экосистема. Если вы до середины мая не разгибаете спину, значит, совершаете фатальную ошибку. Главный секрет рекордных сборов подмосковной дачницы Нины Громовой из Прончищево прост: уберите лишнее, чтобы освободить дорогу сильному растению. Бездумное "озеленение" участка только кормит вредителей и истощает куст.
Зачистку плантации начинают сразу после подсыхания почвы. Главный враг — прошлогодняя листва. Она не греет, она убивает, становясь инкубатором для спор грибка и личинок. Удаляйте коричневые листья секатором. Важно: не тяните лист рукой. Так вы рискуете вырвать "сердечко" — точку роста куста. Если клубника после зимы выглядит мёртвой, не торопитесь ее выкорчевывать. Правильная обрезка суши часто возвращает растение к жизни за неделю.
"Старые усы нужно вырезать под корень. Если вы не планируете размножение, этот балласт заберет до 30% потенциального размера будущей ягоды. Растение должно вкладывать ресурсы в плод, а не в захват территории", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова.
Срезайте и те зеленые листья, что лежат на земле. В сырую погоду они первыми притянут серую гниль. После стрижки разрыхлите землю на 2-3 см. Глубже нельзя — корни у клубники поверхностные. Финальный штрих — слой чистой соломы (5-7 см). Это лучший регулятор влажности и чистоты ягоды.
Когда кусты очищены, наступает время "азотного старта". Мочевина (1 ст. л. на 10 л воды) даст толчок росту зелени. Но не переусердствуйте. Избыток азота приведет к тому, что куст начнет "жировать", обрастет лопухами, но не даст цветов. Чтобы клубника не стала мягкой в период созревания, во время бутонизации переходите на калийно-фосфорную диету из древесной золы.
|Этап ухода
|Ожидаемый результат
|Весенняя обрезка балласта
|Увеличение размера ягод на 30%
|Мульчирование соломой
|Защита от гнили и слизней
|Подкормка золой
|Повышение содержания сахара в плодах
"Главное — чистота бутонов. Если весеннее потепление резкое, долгоносик не пройдёт, если вовремя использовать биопрепараты или настой чеснока до начала цветения", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.
Многие дачники стремятся к идеальному порядку и стригут кусты "под ноль". Это ошибка. Полное оголение "сердечка" весной — это шок, который тормозит развитие на две недели. Также забудьте о поливе ледяной водой из скважины. Шок корневой системы ведет к сбросу завязей. Помните, что уход за клубникой весной требует умеренности: лучше недокормить, чем сжечь корни свежим навозом.
"Работа с клубникой — это ювелирная обрезка. Удаляя старые усы и поврежденные морозом края листьев, мы открываем солнечный свет к самому центру куста, где закладывается урожай", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.
Нет. Это сильнейший стресс для растения. Листья в этот период уже работают на питание завязи. Любое вмешательство резко снизит урожайность.
Свежий навоз богат аммиачным азотом, который провоцирует бурный рост листвы ("жирование") в ущерб плодоношению и может вызвать химический ожог корней.
Если нет чистой соломы, используйте сено или хвойный опад, однако солома остается фаворитом за счет своей долговечности и воздухопроницаемости.
С 1 мая прекращается транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба", сообщило сегодня агентство Reuters.