Идеальны для закруток целиком: эти крошечные перцы вытесняют обычные сорта с огородов

Миниатюрные перцы — это спасение для тех, кто устал превращать дачный отдых в битву за урожай. Плоды длиной до 10 сантиметров созревают стремительно, пока их гигантские собратья только набирают массу. Малютки не требуют бесконечного пасынкования и формирования куста. Это идеальный выбор для ленивого огородника, предпочитающего эстетику и быстрый результат изнурительному труду.

Фото: Pravda.ru by Елена Мороз, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Разноцветные мини-перцы в миске

Триумвират компактности: лучшие сорта малюток

Рынок предлагает сорта, которые одинаково эффектно смотрятся в смешанных посадках и в горшках на террасе. Лидеры сегмента — "Мини-Белл", "Мохаук Голд" и "Помада". Они отличаются коротким периодом вегетации. Если традиционный гигантский перец требует долгого ожидания, то малютки отдают плоды уже через 2-3 месяца после высадки.

"При выращивании мини-перцев в контейнерах особое внимание следует уделять режиму полива и подкормок. Ограниченный объём грунта быстрее пересыхает и истощается. Рекомендуется использовать специализированные комплексные удобрения для овощных культур с повышенным содержанием калия в период плодоношения для улучшения вкусовых качеств урожая", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Сорт "Мини-Белл" — это целая серия разноцветных "кубиков" на кустах высотой до 40 см. Для тех, кто ценит вертикальное озеленение, подойдет "Мохаук Голд". Его побеги красиво свисают, превращая кашпо в золотистый водопад. Для сурового климата, где посадка рассады всегда сопряжена с риском, идеальна "Помада". Она созревает за рекордные 55-70 дней.

Секреты бесхлопотного выращивания

Природное земледелие диктует отказ от перекопки и бесконечных прополок. Мини-перцы отлично чувствуют себя в качественном грунте, богатом органикой. Чтобы не стоять со шлангом каждый вечер, используйте мульчу. Она сохранит влагу и создаст комфортную среду для микрофлоры.

Характеристика Преимущество мини-сортов Срок созревания Очень ранние (от 53 дней) Уход Не требуют формирования куста Размещение Грядки, контейнеры, подоконники

Малютки в банке и на столе

Главная ценность этих крох в кулинарии — сочная мякоть без намека на горечь. Их не нужно резать для консервации. Цельные плоды смотрятся в банке эстетично и ярко. Стенки у малюток плотные, кожица гладкая — они идеально держат форму при термической обработке.

Ответы на популярные вопросы о мини-перцах

Нужно ли обрывать нижние листья у мини-сортов?

В отличие от крупных сортов, малютки компактны и отлично проветриваются сами. Вмешательство требуется только при явном загущении.

Можно ли использовать семена из покупных плодов?

Если это гибрид, результат во втором поколении непредсказуем. Лучше брать проверенные сортовые семена.

Чем подкормить для сладости?

В период завязывания плодов растениям нужен калий. Можно использовать древесную золу или органические настои.

