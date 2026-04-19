Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Стены шуршат по ночам — и это не ветер: эти вредители медленно съедают дом изнутри

Садоводство

Весенний визит на дачу часто превращается в детектив с элементами триллера. Вы открываете дверь, предвкушая запах свежести, а встречаете тишину, нарушаемую странным хрустом. Если под ногами хрустит не песок, а древесная пыль, значит, дом перешел в собственность короедов. Эти микроскопические лесорубы способны превратить несущий брус в труху, пока вы мирно зимовали в городе. Ситуация критическая, но управляемая: главное — вовремя распознать "квартирантов" и нанести ответный удар.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under Free for commercial use
Борьба с короедом

Тайные сигналы: как понять, что дом едят

Первый признак захвата — звук. Короеды и их личинки активны ночью. Если в тишине слышно "тиканье" или скрежет, дело плохо. Это не привидения, а насекомые прогрызают себе путь в волокнах дерева. Осмотрите мебель и углы: мелкие отверстия диаметром в пару миллиметров и горки желтоватой пыли рядом с ними — это "входные билеты" вредителей. Если клопы-щитники весной просто раздражают своим присутствием, то короед подрывает саму основу вашего жилища.

"Чаще всего жуки-короеды попадают в дом из окружающей среды — заражённые деревья на участке могут стать источником вредителей. Особенно опасны хвойные породы, такие как сосна, которые короеды предпочитают для размножения", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Коварство короеда в том, что снаружи дерево может выглядеть целым, в то время как внутри оно превратилось в губку. В отличие от того, как кроты убивают газон явными холмиками земли, древесные вредители ведут скрытую войну. Часто источником заражения становятся дрова или старые пни, вовремя не убранные с территории.

Методы ликвидации: от шприца до СВЧ

Если поражение локальное, можно справиться точечно. Ищите отверстия, прочищайте их проволокой и вводите инсектициды с помощью обычного медицинского шприца. Важно загнать препарат как можно глубже в ходы. После "инъекции" обязательно запечатайте отверстие садовым варом или парафином. Иногда на помощь приходят природные репелленты, но они эффективны лишь для защиты снаружи, а не для лечения изнутри.

Метод борьбы Эффективность и нюансы
Химические пропитки Уничтожают личинок в верхних слоях, требуют проветривания.
Ферромонные ловушки Отвлекают взрослых особей, мешая им откладывать новые яйца.
СВЧ-метод Самый бережный для дерева, но дорогой и сложный в исполнении.
Газация (фосфин) Крайняя мера для тотального уничтожения всех насекомых за 3-5 дней.

"На ранних стадиях заражения можно попробовать менее токсичные методы: раствор медного купороса или смесь скипидара с водой. Эти методы помогают на короткое время, но полностью проблему не решают", — объяснила в беседе с Pravda. Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Для защиты сада от насекомых весной часто рекомендуют систему ловушек и компаньонов, но в доме правила игры жестче. Здесь нельзя ждать, пока "само пройдет". Если паутинный клещ атакует листья, то короед атакует безопасность конструкции — потолок может просто рухнуть.

Профилактика: строим крепость, а не кормушку

Легче не пустить врага, чем выкуривать его газом. При строительстве или ремонте используйте только окоренную и просушенную древесину. Кора — это "родильный дом" для большинства жуков. Любые пиломатериалы нужно обрабатывать антисептиками еще до того, как они станут частью стены. Так же, как бархатцы защищают томаты силой своего запаха, качественный лак или краска создают физический барьер для челюстей вредителя.

"Обычная соль может стать вашим главным союзником в борьбе с опасными вредителями на дачном участке. Рассказываем о проверенных методах и безопасных пропорциях", — рассказал в интервью Pravda. Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Не забывайте про регулярный "техосмотр". Простукивайте балки, заглядывайте в подпол. Если на участке растут старые сосны, следите и за ними. Здоровое дерево само справляется с вредителем за счет смолы, но в засуху или при болезни оно становится базой для атаки на ваш дом. Важно помнить, что защита сада весной включает в себя и инспекцию построек.

Ответы на популярные вопросы о короедах

Можно ли избавиться от короеда обычным дихлофосом?

Нет. Обычные аэрозоли не проникают вглубь дерева. Они убьют лишь тех насекомых, что сидят на поверхности, но не тронут личинок внутри ходов. Нужны специализированные пропитки с глубоким проникновением.

Правда ли, что короед не ест старое дерево?

Напротив. Сухая, старая древесина без защитного покрытия — идеальная среда. Только свежая смола хвойных деревьев может остановить жука, а в мертвом брусе ему ничего не мешает.

Как часто нужно проводить профилактическую обработку дома?

Специалисты рекомендуют обновлять защитный слой антисептика каждые 5-7 лет, особенно для нижних венцов и балок перекрытий, наиболее подверженных увлажнению.

Экспертная проверка: специалист по уходу за садом Павел Корнеев, агроном-консультант Ольга Семёнова, специалист по овощным культурам Алексей Данилов
Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дом ремонт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.