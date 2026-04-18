Агроном Ольга Семёнова перечислила ядовитые кустарники и цветы в садах

Кипрская флора — это эстетический восторг и одновременно коварная ловушка. Пока мы любуемся яркими красками, природа аккуратно расставляет свои капканы. На острове десятки декоративных видов, которые могут отправить неосторожного туриста или любопытного ребенка в реанимацию. Это не повод для паники, а призыв к осознанности. Сад должен быть местом силы, а не зоной отчуждения.

Олеандр
Олеандр

Группа А: Смертельный декор в вашем саду

Чрезвычайно токсичные растения Кипра не прощают ошибок. Олеандр обыкновенный возглавляет этот список. Местные знают: ветка этого красавца, использованная как шампур для мяса, — прямой путь к трагедии. В нем ядовито всё: от корней до нектара. Не менее опасна Клещевина, чьи семена манят детей своей необычной формой. Всего пара штук — и последствия необратимы. Если вы только планируете выносливые однолетние культуры на участке, держитесь подальше от этих "красавцев".

"Многие пренебрегают защитой при обрезке. Помните: сок олеандра или желтой теветии вызывает серьезные ожоги. Работайте только в перчатках", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Тис ягодный и табачное дерево часто мимикрируют под безобидную зелень. Тис опасен своими красными ягодами, которые выглядят как десерт. Помните, что сжигать остатки этих растений после обрезки нельзя — дым несет в себе токсичные летучие соединения.

Группа B: Коварство привычных кустарников

Здесь собраны растения, чье действие не молниеносно, но крайне болезненно. Экосистема сада часто включает в себя Дурман или Мелию ацедарах. Плоды этих растений могут вызвать тяжелые галлюцинации и паралич. Особое внимание — девичьему винограду. Его ягоды кажутся съедобными, но это иллюзия. Даже косточки привычной черешни при определенных условиях превращаются в яд из-за содержания синильной кислоты.

Растение Главная опасность
Лантана сводчатая Незрелые плоды убивают скот
Табачное дерево Листья крайне токсичны
Бересклет Поражает сердце и ЦНС

Иногда сорняки оказываются опаснее культурных растений. Дикий жасмин и стиракс лекарственный часто обосновываются по периметру участков. Чтобы не тратить время на борьбу с ними, используйте природное земледелие, вытесняя агрессоров полезными культурами.

"На Кипре важно отличать декоративную флору от сорняков. Например, айлант быстро захватывает почву и отравляет её своими выделениями", — объяснил в беседе с Pravda. Ru почвовед Игорь Лыткин.

Группа C: Раздражение и побочные эффекты

Растения с низкой токсичностью коварны своим накопительным эффектом или мгновенным раздражением. Сок молочая или агавы при попадании на кожу вызывает жжение. Юридическая ответственность за наличие некоторых видов на участке может наступить не сразу, но лучше заранее очистить территорию от потенциальных угроз. Плющ, гортензия и пуансеттия — частые гости в наших домах, но их сок — это химическое оружие против ваших слизистых.

Даже безобидная на вид жимолость или бузина скрывают в своих плодах неприятный сюрприз. Пока вы ждете, когда поспеет сладкая клубника, следите, чтобы дети не сорвали красные ягоды жимолости японской.

"Помните, что реакция организма ребенка в разы быстрее, чем у взрослого. Даже микродоза сока глицинии может вызвать острый гастрит", — отметила в беседе с Pravda. Ru агроном Ольга Семёнова.

Как не превратить отпуск в госпиталь

Главное правило садовода на Кипре: не знаешь — не трогай. Если вы решили заняться огородом, выбирайте проверенный картофель Янка или лучшие сорта редиса вместо сомнительной экзотики. Всегда мойте руки после прогулок по старым паркам. Используйте перчатки при любой работе с землей, ведь в почве могут сохраняться остатки ядовитых корней.

Ответы на популярные вопросы о ядовитой флоре

Можно ли использовать плоды ядовитых растений для лечения?

Категорически нет. Народная медицина без контроля специалиста в случае с кипрской флорой часто заканчивается токсическим шоком. Даже отвары из листьев табачного дерева смертельны.

Что делать, если ребенок съел ягоду олеандра?

Немедленно вызывайте скорую помощь. Не пытайтесь самостоятельно промывать желудок без консультации врача, так как некоторые токсины могут вызвать повторный ожог пищевода.

Опасен ли дым от костра с ветками ядовитых растений?

Да, токсины группы А сохраняют свои свойства при горении и могут вызвать отек легких через вдыхание дыма.

Читайте также

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, почвовед Игорь Лыткин, специалист по уходу за садом Павел Корнеев
Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Масштабная весенняя уборка стартовала в Архангельске: тысячи жителей вышли на благоустройство города
Экономический разворот: какие отрасли бизнеса Карелии делают ставку на рынок Китая
Скрытый финал поллиноза: когда весенняя аллергия приводит к хирургу-отоларингологу
От Башкирии до Питера: эксперты назвали самые выгодные маршруты из ХМАО
В Омской области здание штаба 51-й дивизии 1871 года выставили на торги
Дорогое наследие: уникальные иконы и макеты для танатопластики представили в Новосибирске
Миф о профилактике: чем на самом деле оборачивается алкоголь в качестве лекарства
Прощание с комплексами: как европейские сборы изменили мышление велогонщицы Изотовой
Секрет идеального хруста: зачем повара замораживают батат перед жаркой
Ставки ниже психологической отметки: как изменится рынок накоплений в России
Сейчас читают
Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии
Красота и стиль
Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Домашние животные
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Гардероб стал проще — стиль дороже: 3 вещи, которые вытеснили старую базу
Красота и стиль
Гардероб стал проще — стиль дороже: 3 вещи, которые вытеснили старую базу
Популярное
Такого не было уже 20 лет: треть германских компаний сократит рабочие места в этом году

Почти каждая третья германия компания собирается сократить рабочие места в 2026 году, говорится в исследовании Института германской экономики.

Такого не было уже 20 лет: треть германских компаний сократит рабочие места в этом году
Белые медведи исчезают незаметно: на их месте появляется новый хищник, и это уже не фантастика
Белые медведи исчезают незаметно: на их месте появляется новый хищник, и это уже не фантастика
Одна ложка — и малина как в сказке: чем подкормить кусты в апреле, чтобы собирать урожай ведрами
Экспедицию уничтожили, материалы спрятали: что нашли у Сейдозера и почему об этом молчат
Билет на Кипр за 2 евро: Пашинян убеждает армянских пенсионеров голосовать за выход из ЕАЭС Любовь Степушова А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Саид Гафуров Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева
Евросоюз не будет обращать внимание на предупреждение Минобороны РФ по дронам для ВСУ
Зверь размером с собаку держит Африку в страхе: даже львы отступают, когда появляется он
Соседи будут считать ваши кусты волшебными: малина даёт урожай ведрами после одной весенней хитрости
Соседи будут считать ваши кусты волшебными: малина даёт урожай ведрами после одной весенней хитрости
Последние материалы
Биосканер в земле: как лишить проволочника навигации и спасти картофель
Масштабная весенняя уборка стартовала в Архангельске: тысячи жителей вышли на благоустройство города
Экономический разворот: какие отрасли бизнеса Карелии делают ставку на рынок Китая
Лимонный взрыв: шеф-повара представили необычную версию классических сырников
Мифы и реальность: что скрывается за грозным обликом мощного бультерьера
Скрытый финал поллиноза: когда весенняя аллергия приводит к хирургу-отоларингологу
Визуальный лифтинг: как правильное положение грудного отдела омолаживает силуэт
От Башкирии до Питера: эксперты назвали самые выгодные маршруты из ХМАО
В Омской области здание штаба 51-й дивизии 1871 года выставили на торги
Дорогое наследие: уникальные иконы и макеты для танатопластики представили в Новосибирске
