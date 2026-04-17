Специалист по ухаживанию за садом Павел Корнеев объяснил, как загущенная крона способствует гнили

Ваш сад превращается в кладбище гнилых плодов? Коричневые пятна на яблоках и грушах — это не просто "плохая погода", а агрессия грибка Monilinia. Патоген съедает до 80% урожая, превращая сочные фрукты в мумифицированные "декорации". Если вы устали махать тяпкой и собирать гниль ведрами, пора переходить на умные методы защиты.

Фото: Pravda.Ru by Пятахина Светлана is licensed under Free for commercial use Яблоко с гнилью на ветке

Монилиоз: биологический портрет врага

Монилиоз, или плодовая гниль, — это системный захватчик. Он проявляется как "ожог" весной, высушивая побеги, и как гниль летом. Гриб не выбирает: он атакует и зимостойкие сорта груш, и изнеженные яблони. Споры летят с ветром, каплями дождя и на лапках насекомых. Инфекция внедряется через малейшие трещины в кожице, которые часто оставляют садовые муравьи и тля.

"Гриб монилиоза — настоящий экстремал. Он легко зимует в мумифицированных плодах на ветках при минус 30 градусах. Весной, как только потеплеет до +15, начинается массовый выброс спор", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Почему яблоки чернеют внутри и снаружи

Традиционная ошибка — верить, что дерево "само справится". Когда плод покрывается концентрическими кругами белых точек — это уже финал. Мякоть рыхлеет, буреет и становится несъедобной. Иногда яблоня избавляется от лишнего под грузом болезни, сбрасывая завязи, но чаще гниль остается дозревать прямо на ветке, заражая соседей.

Признак Причина заболевания Бурые концентрические круги Активная фаза спороношения монилиоза Глянцево-черная кожица при хранении Скрытая форма плодовой гнили в погребе

Важно помнить разделение сфер влияния: грибы с яблонь не перепрыгивают на сливы. Семечковые болеют "своим" штаммом, косточковые — "своим". Но внутри группы заражение идет лавинообразно. Если в вашем саду клубника мельчает и гниет, это может быть другой грибок, но условия те же — сырость и загущенность.

"Загущенная крона — это инкубатор для болезней. Без света и проветривания влага стоит часами, давая грибку идеальный старт", — отметил специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Умная защита: от гипса до триходермы

Копать и поливать химией всё подряд — путь в никуда. Для начала проверьте кислотность. Кислый вкус плодов часто связан с почвой, и тут поможет обычный гипс для сада, который делает кальций доступным, укрепляя клеточные стенки плодов. Крепкое яблоко сложнее прокусить вредителям и пробить грибку.

Для ленивых, но эффективных садоводов есть биологическое оружие — Триходерма. Этот хищный гриб съедает патогены на завтрак. Вместо того чтобы жечь костры из листьев, обработайте приствольные круги биопрепаратами. Если же ситуация критическая, используйте Протектин Био — он не только лечит, но и привлекает полезных насекомых-хищников.

"Использование меди (бордоской жидкости) оправдано только до начала созревания. Позже это просто опасно для здоровья и портит товарный вид плодов сеткой ожогов", — объяснил агрохимик Роман Эдигаров.

Ответы на популярные вопросы о гнили

Можно ли использовать гнилые яблоки для компоста?

Только если вы обеспечите термическое обеззараживание внутри кучи (температуру выше 60 градусов). В обычном "ленивом" компосте споры выживут и вернутся в сад с удобрением.

Почему яблоки гниют прямо на ветках в сухое лето?

Скорее всего, дерево повреждено вредителями. Через проколы плодожорки инфекция проникает даже без дождей. Следите за чистотой кроны весной.

Поможет ли побелка стволов от монилиоза?

Косвенно — да. Она защищает от морозобоин, через которые грибок может проникнуть в древесину весной.

