Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Зорин

Специалист по ухаживанию за садом Павел Корнеев объяснил, как загущенная крона способствует гнили

Садоводство

Ваш сад превращается в кладбище гнилых плодов? Коричневые пятна на яблоках и грушах — это не просто "плохая погода", а агрессия грибка Monilinia. Патоген съедает до 80% урожая, превращая сочные фрукты в мумифицированные "декорации". Если вы устали махать тяпкой и собирать гниль ведрами, пора переходить на умные методы защиты.

Яблоко с гнилью на ветке
Фото: Pravda.Ru by Пятахина Светлана is licensed under Free for commercial use
Яблоко с гнилью на ветке

Монилиоз: биологический портрет врага

Монилиоз, или плодовая гниль, — это системный захватчик. Он проявляется как "ожог" весной, высушивая побеги, и как гниль летом. Гриб не выбирает: он атакует и зимостойкие сорта груш, и изнеженные яблони. Споры летят с ветром, каплями дождя и на лапках насекомых. Инфекция внедряется через малейшие трещины в кожице, которые часто оставляют садовые муравьи и тля.

"Гриб монилиоза — настоящий экстремал. Он легко зимует в мумифицированных плодах на ветках при минус 30 градусах. Весной, как только потеплеет до +15, начинается массовый выброс спор", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Почему яблоки чернеют внутри и снаружи

Традиционная ошибка — верить, что дерево "само справится". Когда плод покрывается концентрическими кругами белых точек — это уже финал. Мякоть рыхлеет, буреет и становится несъедобной. Иногда яблоня избавляется от лишнего под грузом болезни, сбрасывая завязи, но чаще гниль остается дозревать прямо на ветке, заражая соседей.

Признак Причина заболевания
Бурые концентрические круги Активная фаза спороношения монилиоза
Глянцево-черная кожица при хранении Скрытая форма плодовой гнили в погребе

Важно помнить разделение сфер влияния: грибы с яблонь не перепрыгивают на сливы. Семечковые болеют "своим" штаммом, косточковые — "своим". Но внутри группы заражение идет лавинообразно. Если в вашем саду клубника мельчает и гниет, это может быть другой грибок, но условия те же — сырость и загущенность.

"Загущенная крона — это инкубатор для болезней. Без света и проветривания влага стоит часами, давая грибку идеальный старт", — отметил специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Умная защита: от гипса до триходермы

Копать и поливать химией всё подряд — путь в никуда. Для начала проверьте кислотность. Кислый вкус плодов часто связан с почвой, и тут поможет обычный гипс для сада, который делает кальций доступным, укрепляя клеточные стенки плодов. Крепкое яблоко сложнее прокусить вредителям и пробить грибку.

Для ленивых, но эффективных садоводов есть биологическое оружие — Триходерма. Этот хищный гриб съедает патогены на завтрак. Вместо того чтобы жечь костры из листьев, обработайте приствольные круги биопрепаратами. Если же ситуация критическая, используйте Протектин Био — он не только лечит, но и привлекает полезных насекомых-хищников.

"Использование меди (бордоской жидкости) оправдано только до начала созревания. Позже это просто опасно для здоровья и портит товарный вид плодов сеткой ожогов", — объяснил агрохимик Роман Эдигаров.

Ответы на популярные вопросы о гнили

Можно ли использовать гнилые яблоки для компоста?

Только если вы обеспечите термическое обеззараживание внутри кучи (температуру выше 60 градусов). В обычном "ленивом" компосте споры выживут и вернутся в сад с удобрением.

Почему яблоки гниют прямо на ветках в сухое лето?

Скорее всего, дерево повреждено вредителями. Через проколы плодожорки инфекция проникает даже без дождей. Следите за чистотой кроны весной.

Поможет ли побелка стволов от монилиоза?

Косвенно — да. Она защищает от морозобоин, через которые грибок может проникнуть в древесину весной.

Читайте также

Экспертная проверка: фитопатолог Наталья Дроздова, агрохимик Роман Эдигаров, специалист по уходу за садом Павел Корнеев
Автор Андрей Зорин
Андрей Зорин — специалист по защите растений, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад яблоки природа
Новости Все >
Хирургическая точность вместо пылесоса: как изменилась логика работы дорожных камер
Ремонт моста через реку Явонь в Демянске продлится два года по новому контракту
Энергетический прорыв: Карелия ускоряет газификацию отдаленных поселков
Вторая жизнь шедевра: как карельский мрамор спасет облик Исаакиевского собора
Тамбовская строительная компания на грани банкротства из-за обвинений в мошенничестве
Власти Карелии установят виновных в блокировке дороги в "Можжевельнике" к 2026 году
Иллюзия как спасение: в каких случаях о смерти близкого не говорят
Весна перемен: когда на Сахалине завершится масштабная кампания по обновлению магистралей
Ленинградская область наращивает оборону инфраструктуры за счёт резервистов в мобильных группах
ГАТИ ограничит движение в восьми районах Петербурга со второй половины апреля
Сейчас читают
Голос против клыков: как акустические методы помогают избежать атаки лесного зверя
Домашние животные
Голос против клыков: как акустические методы помогают избежать атаки лесного зверя
Эти кошки живут почти 20 лет: три породы, которые не спешат уходить
Домашние животные
Эти кошки живут почти 20 лет: три породы, которые не спешат уходить
Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой
Овощи
Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой
Популярное
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям

Рассказываем об уникальных способностях самого тяжелого охотника планеты, который противостоит гигантским кальмарам и координирует атаки в полной темноте океана.

Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Саид Гафуров Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Последние материалы
Специалист по ухаживанию за садом Павел Корнеев объяснил, как загущенная крона способствует гнили
Хирургическая точность вместо пылесоса: как изменилась логика работы дорожных камер
Смертельные советы из детства: почему старые методы по спасению от гадюк ведут к инвалидности
Ремонт моста через реку Явонь в Демянске продлится два года по новому контракту
Погружение в мир, где время останавливается: русская деревня глазами иностранца
Забудьте про дорогущий песто: секрет острой заправки, которая превратит любое мясо в шедевр
МЭА: нефтяному рынку потребует два года на восстановление
Энергетический прорыв: Карелия ускоряет газификацию отдаленных поселков
Вторая жизнь шедевра: как карельский мрамор спасет облик Исаакиевского собора
Тамбовская строительная компания на грани банкротства из-за обвинений в мошенничестве
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.