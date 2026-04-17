Специалист по ухаживанию за садом Павел Корнеев объяснил, как загущенная крона способствует гнили

Ваш сад превращается в кладбище гнилых плодов? Коричневые пятна на яблоках и грушах — это не просто "плохая погода", а агрессия грибка Monilinia. Патоген съедает до 80% урожая, превращая сочные фрукты в мумифицированные "декорации". Если вы устали махать тяпкой и собирать гниль ведрами, пора переходить на умные методы защиты.
Монилиоз, или плодовая гниль, — это системный захватчик. Он проявляется как "ожог" весной, высушивая побеги, и как гниль летом. Гриб не выбирает: он атакует и зимостойкие сорта груш, и изнеженные яблони. Споры летят с ветром, каплями дождя и на лапках насекомых. Инфекция внедряется через малейшие трещины в кожице, которые часто оставляют садовые муравьи и тля.
"Гриб монилиоза — настоящий экстремал. Он легко зимует в мумифицированных плодах на ветках при минус 30 градусах. Весной, как только потеплеет до +15, начинается массовый выброс спор", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.
Традиционная ошибка — верить, что дерево "само справится". Когда плод покрывается концентрическими кругами белых точек — это уже финал. Мякоть рыхлеет, буреет и становится несъедобной. Иногда яблоня избавляется от лишнего под грузом болезни, сбрасывая завязи, но чаще гниль остается дозревать прямо на ветке, заражая соседей.
|Признак
|Причина заболевания
|Бурые концентрические круги
|Активная фаза спороношения монилиоза
|Глянцево-черная кожица при хранении
|Скрытая форма плодовой гнили в погребе
Важно помнить разделение сфер влияния: грибы с яблонь не перепрыгивают на сливы. Семечковые болеют "своим" штаммом, косточковые — "своим". Но внутри группы заражение идет лавинообразно. Если в вашем саду клубника мельчает и гниет, это может быть другой грибок, но условия те же — сырость и загущенность.
"Загущенная крона — это инкубатор для болезней. Без света и проветривания влага стоит часами, давая грибку идеальный старт", — отметил специалист по уходу за садом Павел Корнеев.
Копать и поливать химией всё подряд — путь в никуда. Для начала проверьте кислотность. Кислый вкус плодов часто связан с почвой, и тут поможет обычный гипс для сада, который делает кальций доступным, укрепляя клеточные стенки плодов. Крепкое яблоко сложнее прокусить вредителям и пробить грибку.
Для ленивых, но эффективных садоводов есть биологическое оружие — Триходерма. Этот хищный гриб съедает патогены на завтрак. Вместо того чтобы жечь костры из листьев, обработайте приствольные круги биопрепаратами. Если же ситуация критическая, используйте Протектин Био — он не только лечит, но и привлекает полезных насекомых-хищников.
"Использование меди (бордоской жидкости) оправдано только до начала созревания. Позже это просто опасно для здоровья и портит товарный вид плодов сеткой ожогов", — объяснил агрохимик Роман Эдигаров.
Только если вы обеспечите термическое обеззараживание внутри кучи (температуру выше 60 градусов). В обычном "ленивом" компосте споры выживут и вернутся в сад с удобрением.
Скорее всего, дерево повреждено вредителями. Через проколы плодожорки инфекция проникает даже без дождей. Следите за чистотой кроны весной.
Косвенно — да. Она защищает от морозобоин, через которые грибок может проникнуть в древесину весной.
