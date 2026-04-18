Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Беспалова

Эффектный многолетник с космической красотой: как добиться цветения, которому позавидуют все

Садоводство

Гиппеаструм — это аристократ луковичного мира, способный выдать соцветия диаметром до 25 см. Часто его путают с амариллисом, но характер у "звезды" другой. В отличие от капризных тепличных неженок, это растение может стать главным украшением вашего участка, если дать ему дозу свободы в открытом грунте. Сад — это не полигон для изнурительного труда, а пространство, где природа делает основную работу за вас.

Оранжевый гиппеаструм
Фото: Pravda.ru by Анна Беспалова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оранжевый гиппеаструм

Условия для ленивого процветания

Секрет огромных цветов прост: не мешайте растению жить. Гиппеаструм любит яркий свет, поэтому восточные или западные подоконники — идеальная база. Летом он греется при +23…+25 °C, а зимой уходит в глубокую "спячку" при +11…+13 °C. Полив должен быть осознанным. Забудьте про заливание горшка до состояния болота. Используйте только теплую отстоянную воду, постепенно наращивая объемы после выхода цветка из анабиоза.

"Гиппеаструм — мощный насос. Если переборщить с влагой в период покоя, луковица просто сгниет. Начинайте активно кормить и поить только тогда, когда увидите первый зеленый 'клювик' листа или стрелки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Для создания ленивого сада с помощью многолетников важно правильно подобрать режим питания. Как только растение проснулось, вносите комплексные удобрения дважды в месяц. Это обеспечит фундамент для того самого "взрывного" цветения, которое затмит даже удивительное цветение спатифиллума.

Пересадка и стратегия размножения

Не нужно терзать растение ежегодными переездами. Гиппеаструму достаточно менять "жилплощадь" раз в 3-4 года. Горшок выбирайте тесный — всего на 2-3 см шире самой луковицы. В просторной таре растение начнет "жировать", наращивая деток и листву, но напрочь забудет о цветах. Почва должна быть рыхлой: смесь дерновой земли, листового перегноя и песка обеспечит идеальную аэрацию.

Параметр Правильное решение
Глубина посадки Погружать луковицу только на 2/3 в почву
Размножение Детками от 2 см или делением крупной луковицы

"При посадке обязательно делайте мощный дренаж. Луковица не должна касаться застойной воды. Помните: гиппеаструм, как и выносливая бегония, прощает многие ошибки, кроме хронического перелива", — отметил агроном-консультант для дачников Ольга Семёнова.

Высадка в открытый грунт: летний отпуск луковицы

Хотите, чтобы на следующий год стрелок было больше? Отправьте растение в сад. В конце мая, когда минует угроза заморозков, высаживайте луковицы в открытый грунт. Свежий воздух и естественные перепады температур закаляют растение. Выбирайте места, где достаточно солнца, но нет застоя воды. Рыхлая и плодородная почва — залог того, что к осени луковица "растолстеет" и запасет энергию для весеннего шоу.

В саду гиппеаструм может составить отличную компанию таким растениям, как лихнис красный, создавая яркие цветовые пятна. Главное — не забыть вернуть его в дом до наступления первых серьезных холодов в сентябре-октябре. Перед зимовкой обрезаем листья и отправляем горшок в темную прохладу.

"Осеннее сокращение полива — критический момент. Мы искусственно вводим растение в спячку. Без этого периода полноценного отдыха вы получите только охапку листьев без единого намека на бутон", — объяснил садовник-практик Сергей Михеев.

Ответы на популярные вопросы о гиппеаструме

Почему мой гиппеаструм не цветет?

Скорее всего, вы слишком сильно заглубили луковицу или не обеспечили ей период покоя в прохладе. Также проверьте размер горшка — в слишком большом "доме" растение будет лениться.

Нужно ли обрезать листья на зиму?

Да, осенью полив постепенно прекращают, и когда листья начнут желтеть, их аккуратно срезают, переводя растение в режим экономии ресурсов.

Можно ли оставлять растение в саду на зиму?

Нет, гиппеаструм не выносит отрицательных температур. Это тропический гость, который погибнет при первом же серьезном заморозке.

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, садовник-практик Сергей Михеев
Автор Анна Беспалова
Анна Беспалова — ландшафтный дизайнер частных садов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача цветы советы огород растения садоводство
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.