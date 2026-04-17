Соседи будут считать ваши кусты волшебными: малина даёт урожай ведрами после одной весенней хитрости

Садоводство

Малина просыпается одной из первых среди плодовых культур. Едва снег начинает таять, под землёй запускаются процессы: корни оживают, почки наливаются соком. Если в этот момент растению не хватит питания, побеги вырастут слабыми, а ягода будет мелкой. Весенняя подкормка — это не "косметическая" процедура, а фундамент, без которого золотой куст превратится в жалкие ветки.

Малина в каплях росы
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Тайминг: когда пора браться за лейку

Главная ошибка — слепо верить календарю. Природа игнорирует даты. Правильный момент наступает, когда земля оттаяла на 15 сантиметров. Пока почва напоминает кусок льда, корни спят. Любые удобрения просто смоет талой водой. Проверьте готовность лопатой: если штык входит легко, пора действовать. Как и выращивание лука, малина требует понимания текущего состояния грунта.

"Пока земля промёрзшая, корни малины ещё спят и не способны всасывать питательные вещества. Удобрения, внесённые по мёрзлой почве, — это деньги на ветер", — отметил в беседе с Pravda. Ru почвовед Игорь Лыткин.

Первая подкормка: азотный реактор

Весной малина жаждет азота для старта побегов замещения. Это топливо для зелёной массы. Самый быстрый вариант — мочевина или аммиачная селитра. Рассыпьте около 30 граммов гранул на квадратный метр, отступив от стеблей 20 сантиметров. Помните: корни уходят вширь, а не концентрируются строго под стволом. Такая тактика напоминает подкормку винограда, где важно доставить питание в зону активного всасывания.

Тип удобрения Преимущество
Минеральное (Селитра) Мгновенный эффект, быстрый рост
Органическое (Перегной) Пролонгированное действие, улучшение структуры почвы

Для сторонников природного земледелия идеальна органика. Мульчирование грядок перегноем решает две задачи: кормит и сохраняет влагу. Тонкие бледные листья — явный сигнал азотного голодания. Если же куст "жирует", гнать азот дальше опасно — малина забудет про ягоды и уйдет в лопухи.

"Азот — главный элемент старта. Без него куст выдаст тонкие бледные ветки, которые не дадут урожая. Но перебор азота летом обернется отсутствием ягод", — объяснил специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Подготовка к цветению: смена приоритетов

Когда появляются бутоны, стратегия меняется. Теперь главные игроки — фосфор и калий. Они отвечают за сахаристость и плотность плода. Без этого ягода превращается в кашу. Монофосфат калия или обычная древесная зола справятся лучше всего. Золу рассыпают по стакану под куст перед поливом.

Ремонтантные сорта — это отдельная история. Они работают на износ, выдавая урожай на побегах текущего года. Им нужно на 30% больше питания, чем обычным сортам. Это как интенсивная подкормка огурцов в период пиковой нагрузки. Не забывайте про микроэлементы: бор помогает завязям не осыпаться, а магний предотвращает преждевременное пожелтение.

"Сорт "Нижегородец" всегда показывает себя отлично: ягоды крупные, плотные. Обязательно даю азотно-фосфорную подкормку весной — и к осени имею щедрый урожай", — подчеркнула специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова.

Чтобы удобрения сработали, не забудьте про советы садоводов по подготовке почвы. Уберите старую мульчу, вырежьте сухие ветки и прорыхлите землю. Малина — водохлеб, поэтому подкормка по сухой земле — верный способ обжечь корни. Сначала полив, затем питание.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли кормить малину просто золой весной?

Зола — отличный источник калия и фосфора, но в ней почти нет азота. Для раннего весеннего старта одной золы будет мало. Используйте её как дополнение к органике или селитре.

Почему листья малины весной краснеют?

Чаще всего это признак нехватки фосфора на фоне холодной почвы. Когда земля прогреется, усвоение наладится, но лучше помочь растению фосфорным удобрением.

Нужно ли кормить малину селитрой каждый год?

Если вы мульчируете малинник толстым слоем перегноя, минеральные азотные удобрения можно сократить вдвое или исключить.

Читайте также

Экспертная проверка: почвовед Игорь Лыткин, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова
Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Новости Все >
Броня против рыжей чумы: секреты вечного ремонта кузова в обычном гараже
Перед казнью немецкие палачи зверски мучили и пытали свои жертвы… — писала газета Социалистическое земледелие 17 апреля 1943 года
Болгария меняет не только валюту: евро открывает дверь в новую реальность
Цифровой загон: как алгоритмы нейросетей превращают маневры в квитанции
Лифт работает как часы — но его всё равно остановят: как работает система контроля
Политическая буря в Болгарии набирает обороты: слухи отвлекают от главного разворота страны
Кнопка нажата, но спокойствия нет: что на самом деле гарантирует работающий лифт
Ловушка для бдительности: почему схема Подкидыш до сих пор работает в пробках
Биологическая бомба: почему паводок в Удмуртии угрожает чистоте колодцев
Весы обманывают — джинсы говорят правду: как понять, что тренировки уже работают
Сейчас читают
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Садоводство, цветоводство
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Домашние животные
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Популярное
Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы

Смена стратегии в садоводстве — переход от ежегодной суеты к созданию экосистемы, работающей на садовода. Изучаем неприхотливые растения, способные цвести до 150 дней.

Кроваво-красная лавина у забора: этот куст-рекордсмен заменит сотню гладиолусов и сбережет нервы
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Робот ушёл под лёд Антарктиды и не вернулся: перед пропажей он увидел то, что скрыто от спутников
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Дарья Митина Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
В ЕС признали, что денег на поддержку людей нет. Пусть привыкают
Джинсовку — на антресоли: названа вещь, которая стала новым символом роскоши весной 2026 года
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Последние материалы
Последний набат ГУЛАГа: история людей, которые потребовали свободы там, где ее никогда не было
Белые медведи исчезают незаметно: на их месте появляется новый хищник, и это уже не фантастика
Эволюция на стероидах: почему крокодилы — единственные существа, которых боится сама природа
Холодный расчет вместо чувств: как психопаты имитируют эмоции ради личной выгоды
Бал бабочек в вашем саду: как вырастить ароматную буддлею вместо капризных цветов
Европа вымирает: прогнозы сулят континенту потерю 53 миллионов человек к 2100 году
Океан хранил эту вершину как тайник: вместе с ней обнаружили существ, словно не из нашего мира
Молоко только портит дело: секрет тех самых творожных булочек, которые не черствеют три дня
Татуировка для бампера: как вернуть салонный блеск старому пластику в гараже
Броня против рыжей чумы: секреты вечного ремонта кузова в обычном гараже
