Максим Ковалев

Ловушка для подземного соседа: дешёвые способы выжить кротов, пока они не убили весь газон

Казалось бы, идеальный газон — и вдруг он покрывается холмиками, словно поверхность Луны. "Кратеры", которые создают кроты, способны испортить любой ландшафт. Но это животное — не вредитель, а сложный и даже полезный обитатель почвы. Разбираемся, как ужиться с подземным соседом и вернуть участку земной вид, не превращая борьбу в войну.

Крот, выглядывающий из земли в огороде
Логика природы: польза и вред подземного соседа

Кроты — природные мелиораторы. Они неустанно рыхлят почву, насыщая ее кислородом, что особенно важно, когда идет активная подготовка теплицы весной к высадке растений. Подземные ходы помогают отводить лишнюю влагу, а рацион зверьков состоит из личинок майских жуков, медведок и слизней.

"Кроты активно поедают вредителей, но вместе с ними уничтожают и дождевых червей. В редких случаях они могут быть переносчиками инфекций, например туляремии, поэтому прямого контакта с ними лучше избегать", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Традиционное желание немедленно перекопать весь огород в поисках нор — тупиковый путь. Это лишь заставит крота рыть новые тоннели, повреждая корни. Если вы заметили, что листья рассады томатов сохнут рядом с "перекопкой", причина обычно не в поедании корней, а в их "повисании" в пустотах воздуха, созданных зверем.

Гуманные методы: как выселить хищника без химии

Газовые таблетки и дымовые шашки относятся к пестицидам 1 класса опасности. Они делают землю непригодной для использования на несколько дней и могут отравить урожай. Умное решение — использовать чувствительное обоняние и слух крота против него самого.

Метод борьбы Особенности и эффективность
Ароматические барьеры Посадка чеснока, лука, фасоли или бархатцев по периметру
Вибрационные ловушки Вертушки из банок или ультразвуковые отпугиватели
Живоловушки Трехлитровая банка с червями, вкопанная в основной ход

Кроты не выносят резких запахов. Однако использование керосина или солярки — это варварство по отношению к почве. Гораздо экологичнее высадить растения-репелленты. Хороший сосед — залог того, что ваш чеснок в апреле будет расти в тишине и покое, не потревоженный подземными гостями.

"Залив нор водой эффективен только в том случае, если вы обнаружили свежий ход. В разветвленной системе тоннелей вода просто уйдет вглубь, не причинив кроту вреда, но создав на участке болото", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Радикальные меры и барьерная защита

Если временные меры не помогают, пора переходить к инженерным решениям. Самым надежным способом защиты остается механическое ограждение. Вкапывание мелкоячеистой сетки или листов шифера на глубину до одного метра по периметру участка — трудоемкая, но эффективная задача. Это предотвратит миграцию зверей от соседей.

Борьба с кротами требует системности. Не забывайте про естественных врагов: простая домашняя кошка своим запахом может заставить кротов искать более спокойное место. Постоянная борьба с одуванчиками и другими сорняками также косвенно помогает — в плотном дерне меньше личинок, а значит, и кормовая база для крота скуднее.

"Ни один метод не избавляет от кротов навсегда. Но если комбинировать способы, участок можно освободить от незваных гостей", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Ответы на популярные вопросы о кротах на участке

Едят ли кроты корни моркови или картофель?

Нет, кроты — насекомоядные хищники. Корнеплоды грызут мыши-полевики или слепыши, которые часто пользуются кротовыми ходами для перемещения.

Помогают ли ультразвуковые отпугиватели?

Они работают, но имеют радиус действия и вызывают привыкание. Эффект выше, если периодически менять место установки прибора.

Как поймать крота банкой?

Нужно найти действующий горизонтальный ход, вкопать в него банку так, чтобы горлышко было на уровне дна тоннеля. Положите внутрь несколько червей для приманки. Крот упадет в банку и не сможет выбраться по гладким стенкам.

Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов, фитопатолог Наталья Дроздова
Автор Максим Ковалев
Ковалев Максим Дмитриевич — садовод с 15-летним стажем. Показывает методы защиты плодовых культур и правила обрезки в северных широтах.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
