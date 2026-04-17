Екатерина Мартынова

Одна ложка — и малина как в сказке: чем подкормить кусты в апреле, чтобы собирать урожай ведрами

Малина — это растение-эгоист. Она требует пространства, влаги и огромного количества азота именно в тот момент, когда почки только начинают набухать. В апреле кустарник выходит из спячки с пустыми баками, и если не дать ему "топливо", урожай уйдет в ботву, а не в ягоду. Чтобы превратить малинник в настоящий ягодный конвейер, достаточно одного грамотного действия, пока земля еще дышит весенней сыростью.

Фото: Pravda.Ru by Екатерина Мартынова is licensed under publiс domain
Генеральная уборка перед стартом

Прежде чем тянуться за банкой с удобрением, наведите порядок. Старая мульча и листва — это не уютное одеяло, а коммунальная квартира для патогенов. Сгребите все в компост. Нужно понимать, что посадка малины весной требует чистоты: обнажите почву, чтобы она прогрелась. Рыхлите землю ювелирно. Корни малины лежат в верхнем слое, поэтому глубже пяти сантиметров лезть нельзя — порубите "кормильцев".

"Если земля сухая, за день-два до внесения удобрений малинник обильно поливают чистой водой. Это защитит корни от возможного ожога", — объяснила в беседе с Pravda. Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Азотный форсаж: чем кормить в апреле

Апрельская подкормка малины должна быть адресной. Главный игрок здесь — калийная селитра. Это идеальный коктейль, где азот толкает рост зелени, а калий закладывает фундамент будущих плодов. Растворите две столовые ложки в ведре воды и отдайте по пять литров на каждый погонный метр ряда. Нет селитры? Смешайте мочевину с сульфатом калия в тех же пропорциях. Главное — баланс, иначе получите длинные хлысты без завязей.

Тип удобрения Дозировка (на 10 л воды)
Калийная селитра 2 ст. ложки
Мочевина + Сульфат калия По 1 ст. ложке каждого

Для сторонников работы "всухую" есть альтернатива. Рассыпьте по влажной почве столовую ложку мочевины и стакан древесной золы на квадратный метр. Закройте граблями. Такая теплая грядка для корней активирует микробиологию почвы моментально после полива.

"Органика улучшает структуру почвы и питает растения мягко, без стресса. В апреле под малину вносят перегной или компост — три-пять килограммов на квадратный метр", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Органический щит и сухие смеси

Перегной в апреле работает дважды: как еда и как мульча. Слой в пять сантиметров удержит весеннюю влагу и не даст сорнякам перехватить азот. Помните, что соседи малины часто работают как бесплатное удобрение, но весенняя органика — это база. Если почва "пустая", никакие сидераты за две недели ситуацию не спасут.

"Задача каждого садовода — помочь растениям правильным питанием. Всего одна столовая ложка удобрения под куст способна творить чудеса", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Результат правильного апрельского вмешательства — ведра ягод вместо чашек. Малина отблагодарит за этот короткий рывок в середине весны крупным, сладким и ароматным урожаем, который придется собирать ежедневно. Главное — успеть, пока солнце не высушило землю и не остановило сокодвижение.

Ответы на популярные вопросы о малине

Можно ли подкармливать малину по сухому грунту?

Ни в коем случае. Это гарантированный ожог корневой системы. Сначала обильный полив, затем — внесение удобрений.

Чем заменить калийную селитру, если ее нет?

Используйте смесь мочевины и сульфата калия (по 1 ст. ложке). Это обеспечит такой же баланс азота и калия для старта.

Зачем убирать старую мульчу весной?

Под ней земля прогревается гораздо медленнее. К тому же там зимуют вредители и споры грибковых заболеваний.

Экспертная проверка: агроном Ольга Семёнова, специалист Алексей Данилов, эксперт Павел Корнеев
Автор Екатерина Мартынова
Екатерина Мартынова — специалист по ягодным культурам, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Голос против клыков: как акустические методы помогают избежать атаки лесного зверя
