Защитите свой сад от грибка: пошаговая инструкция по созданию малахитового фунгицида

Запущенный сад напоминает поле боя, где каждый листочек рискует стать жертвой патогенов. Частые дожди и перепады температур провоцируют эпидемии, с которыми трудно справиться классическими средствами. Существует способ взять под контроль жизнь грибков, минимизировав агрессивную химию в своем здоровом и ленивом саде.

Опрыскивание сада

Малахитовый раствор: состав и биологическая химия

Агрессивные синтетические фунгициды часто бессильны перед специфическими оомицетами, вызывающими фитофтороз. Решением становится старый минеральный состав — малахитовый раствор. Его "ядро" — это основной карбонат гидроксомеди. Это вещество идентично природному минералу малахиту, который эффективно подавляет рост патогенных спор. Такая обработка сада не только стерилизует поверхность листьев, но и работает как микроудобрение.

"Этот раствор — классика природного земледелия. Он лишает грибки шанса на размножение, при этом медь в хелатной форме лучше усваивается тканями," — объяснила в беседе с Pravda. Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Инструкция по приготовлению

Для создания 10 литров защитного эликсира запаситесь 2 литрами древесной золы, 100 граммами медного купороса и 50 граммами обычного хозяйственного мыла. Важно помнить о безопасности здоровья почвы — используйте только пластиковую или стеклянную тару.

Компонент Функция Зольный настой Нейтрализация и подпитка калием Медный купорос Активная фунгицидная защита Мыло Адгезив для лучшего прилипания

Сначала настаивайте золу в воде 3 часа, затем процедите. Медный купорос растворите отдельно в небольшом объеме теплой воды. Медленно вливайте купорос в зольный настой. Появление мути подтверждает образование активного соединения. В конце добавьте мыльный раствор и долейте воду до десяти литров. Таким способом часто защищают розы от вымерзания и инфекций.

"Рабочий раствор требует немедленного применения. Через сутки медь переходит в менее активные формы, теряя свои свойства," — предупредил в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Схемы защиты растений

Однократной обработки хватит для кустарников вроде смородины, крыжовника, а также для вишни и флоксов. Огородные культуры с высокой вегетативной массой, такие как томаты или огурцы, требуют 2-3 опрыскиваний с интервалом в неделю. Подобные методы помогают получить результат, который по эффективности сравним с селекцией высокоурожайных сортов вроде сорта Гранада.

"Важно учитывать температурный режим. В жаркую погоду медь может вызвать ожоги, поэтому работайте только на рассвете," — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова.

Ответы на популярные вопросы о защите сада

Можно ли смешивать малахитовый раствор с инсектицидами?

Нет, медь — активный окислитель. Смешивание с органическими ядохимикатами разрушит их структуру.

Почему нельзя использовать металлическое ведро?

Купорос мгновенно вступит в реакцию с металлом, что испортит посуду и изменит химический состав средства.

Нужно ли смывать состав перед едой?

Раствор поверхностный и легко удаляется простой водой, но лучше воздержаться от обработок за пару недель до сбора урожая.

Поможет ли это от вредителей, например, тли?

Нет, это прежде всего фунгицид. От тли стоит поискать узкоспециализированные биопрепараты.

