Фитопатолог Наталья Дроздова: механическое повреждение свеклы увеличивает риски гниения

Выкопать свеклу — половина дела. Настоящая битва за урожай разворачивается на кромке грядки, когда в руках оказывается секатор. Одна неверная манипуляция, и налитой, сахарный корнеплод превращается в сморщенный "сухофрукт" еще до наступления заморозков. Мы сами открываем ворота инфекциям и запускаем механизм саморазрушения овоща, а потом виним плохой погреб или "не те" семена.

Фото: Pravda.ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ботва-паразит: почему медлить нельзя

Свекла после извлечения из земли не умирает мгновенно. Она продолжает жить, дышать и… испарять. Ботва в этот момент превращается в мощный насос. Листья, теряя связь с почвой, начинают экстренно выкачивать влагу из самого корнеплода. Это биологический эгоизм: растение пытается выжить за счет накопленных ресурсов.

Если оставить выкопанную свеклу с листьями даже на пару часов под навесом, она потеряет тургор. Клетки обезвоживаются, сахара концентрируются, но структура ткани разрушается. Процесс метаболизма сжигает те самые углеводы, которые делают сладкие сорта свеклы деликатесом. Итог — дряблость, которую не исправит никакой полив в подвале.

"Свекла интенсивно дышит первые сутки после уборки. Если не обрезать ботву сразу, вы получите вялый продукт с низким содержанием витаминов. Это не просто потеря веса, это потеря качества мякоти", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Решение простое: хвастаться урожаем соседям будем потом. Сначала — нож. Или ловкое движение руки. Откручивание ботвы "с хрустом" — отличный метод, если вы не травмируете плечики. Главное — разорвать связь между потребителем влаги (листом) и её хранилищем.

Анатомия корнеплода: зачем свекле хвост

Многие стремятся к эстетике: обрезают длинный "мышиный хвост" (стержневой корень) под самый корень. Это фатально. Свекла — не картофель. Если клубень быстро затягивает раны пробковым слоем, то свекла делает это крайне неохотно. Любой срез на осевом корне — это открытая рана, через которую испаряется сок и заходят грибки.

Действие Последствие для лежкости
Обрезка корня "в ноль" Усыхание, риск развития гнилей с нижней части.
Удаление ботвы с черешками 1-2 см Оптимально. Сохраняет целостность тканей.
Срез "макушки" (точки роста) Провоцирует гниение, свекла "плачет" соком.

Особенно критично это для таких надежных вариантов, как свёкла Цилиндра, чья форма и так предполагает большую площадь поверхности. Оставьте хвост в покое. Он высохнет сам в погребе, не причинив вреда. Правильный уход за грядками заканчивается бережной транспортировкой плодов в ящики, а не хирургическими операциями.

"Любое механическое повреждение кожицы при уборке — это лотерея с патогенами. Гнили не спят даже при +2 градусах. Чистота и целостность — залог успеха", — подчеркнула в разговоре с Pravda.Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Точка роста: резать или оставить

Существует вредный миф: нужно срезать верхнюю часть свеклы с почками, чтобы она не прорастала весной. Да, свекла не имеет глубокого периода покоя. Как только в подвале теплеет, пробиваются ростки. Но кардинальная обрезка "головы" — это ампутация. Растение тратит колоссальное количество энергии на попытку рубцевания огромной площади среза.

Вместо крепкого овоща вы получите "вату". Лучше выбирать современные сорта свеклы, генетически устойчивые к раннему пробуждению. Если же свекла проснулась — просто обламывайте ростки, это менее травматично, чем осенняя резня.

Помните, что правильная агротехника спасает от колец и жесткости, но физика хранения беспощадна. Свекла любит влажность 90% и холод. В сухом погребе она всё равно сдастся, но с обрезанной точкой роста — сдастся в два раза быстрее.

"Часто дачники путают подкормку и подготовку. Использование натуральных настоев на этапе роста дает силу, но при уборке важна только аккуратность", — объяснил в беседе с Pravda.Ru агрохимик Роман Эдигаров.

Ответы на популярные вопросы о свекле

Нужно ли мыть свеклу перед закладкой на хранение?

Категорически нет. Мытье повреждает защитный налет и микрофлору. Достаточно аккуратно счистить землю руками в перчатках. Если свекла грязная из-за дождей — просто просушите её в тени в один слой.

Как лучше хранить свеклу — в песке или навалом?

Свекла обожает соседство с картофелем. Положите её сверху в один-два слоя. Картошка отдает лишнюю влагу, а свекла её с благодарностью впитывает. Это идеальный симбиоз для неидеального погреба.

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам Алексей Данилов, фитопатолог Наталья Дроздова, агрохимик Роман Эдигаров
Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы овощи свекла советы хранение сельское хозяйство
