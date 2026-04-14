Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Зорин

Огурцы: как правильно ухаживать, чтобы избежать болезней и получить сладкие плоды

Садоводство

Огурец — это спринтер. Он растет быстро, плодоносит жадно и требует постоянного "допинга". Главный элемент в его меню во время плодоношения — калий. Он отвечает за упругость плода, отсутствие пустот и тот самый сладковатый вкус, который мы ищем в огурцах как из рекламы. Но неопытные дачники часто совершают фатальную ошибку: выбирают "не тот" калий, превращая грядку в рассадник инфекций.

Фото: Pravda.Ru by Михеев Сергей, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фосфорная ловушка: почему монофосфат калия опасен

Многие боготворят монофосфат калия (МФК). В нем 34% калия и целых 51% фосфора. Казалось бы, идеальный концентрат. Однако для огурца в период отдачи урожая такой перекос — приговор. Обилие доступного фосфата в почве моментально повышает чувствительность лианы к пероноспорозу (ложной мучнистой росе). Листья покрываются пятнами, сохнут и осыпаются.

"Избыток фосфора во второй половине вегетации буквально "открывает ворота" грибковым инфекциям. Монофосфат хорош для рассады и начала цветения, но не для активного сбора зеленцов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru агрохим Роман Эдигаров.

Если вы хотите избежать желтизны листьев, забудьте о массированных подкормках МФК после появления первых завязей. Применяйте его не чаще раза в месяц в микродозах (1 ст. л. на 10 литров воды), если почва совсем пустая.

Идеальное меню: азот, калий и сульфаты

В период роста плодов огурцу нужно соотношение калия к азоту 2:1. В калиевой селитре этот баланс смещен в сторону калия (3,5:1). Это мощный инструмент, который нужно грамотно "разбавлять". Используйте комбинации с аммиачной или кальциевой селитрой, чтобы выдерживать правильный темп роста. Это основа подготовки грядки к долгому плодоношению.

Удобрение Эффект на огурцы
Монофосфат калия Риск пероноспороза при избытке
Сульфат калия Укрепляет иммунитет, повышает сахаристость
Калиевая селитра Быстрый калий для налива плодов

Важно помнить, что огурец — это не только корень, но и огромная листовая площадь. Листовые подкормки работают быстрее. Для этого идеально подходят сульфаты. Они не только кормят, но и работают как щит. Подбирая семена огурцов престижных сортов, помните: без правильного питания даже элитная генетика сдастся болезням.

"Огурец обожает серу и магний. Сульфат магния в паре с калием по листу — это лучший способ поддержать фотосинтез в теплице, когда растения стоят слишком плотно", — подчеркнул специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Стратегия защиты от пероноспороза

Умная подкормка заменяет половину аптечки садовода. Вместо того чтобы заливать грядки ядохимикатами, используйте раствор: 0,5 ст. л. сульфата калия + 0,5 ст. л. сульфата магния на 10 литров воды. Опрыскивайте раз в неделю. Сера угнетает прорастание спор грибка, а магний заставляет листья работать на износ. Если вы используете уплотненную посадку, такая профилактика обязательна.

Для ленивых, но эффективных есть готовые решения вроде "СуперКалия". Там уже замешана сенная палочка — бактерия, которая буквально поедает возбудителей болезней. Это экологично и безопасно: сорвал огурец, помыл и съел. Никаких сроков ожидания, как у жесткой химии.

"Если на участке уже бушует инфекция, подкормки под корень бесполезны. Растение блокирует сосуды, спасаясь от грибка. Только опрыскивание по листу может реанимировать огуречник", — отметила фитопатолог Наталья Дроздова.

Не забывайте и про окружение. Правильные растения-соседи, такие как бархатцы или укроп, создают особый микроклимат, мешающий вредителям распространять споры грибков. А мульчирование почвы перегноем исключит контакт листьев с землей — главным резервуаром инфекций для огурцов открытого грунта.

Ответы на популярные вопросы об удобрениях

Можно ли использовать хлористый калий для огурцов?

Нет. Огурцы крайне чувствительны к хлору. Применение хлористого калия может вызвать ожог корней и угнетение роста. Используйте только бесхлорные формы.

Как часто нужно подкармливать огурцы во время плодоношения?

В идеале — раз в неделю небольшими дозами. Из-за быстрого метаболизма огурцы "проедают" запасы в почве стремительно.

Помогают ли дрожжи заменить калийные удобрения?

Дрожжи — это стимулятор, а не питание. Они активируют почвенную микрофлору, но сами калия не содержат. После дрожжевой подкормки обязательно внесите золу или сульфат калия.

Экспертная проверка: агрохимик Роман Эдигаров, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, фитопатолог Наталья Дроздова
Автор Андрей Зорин
Андрей Зорин — специалист по защите растений, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы огурцы удобрения
Сейчас читают
Домашние животные
Один противень — и ужин готов: запеканка, которая экономит время и силы
Еда и рецепты
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Садоводство, цветоводство
Популярное
Гидрологические данные и исторические факты заставляют по-новому взглянуть на привычную карту страны и реальную иерархию крупнейших водных артерий региона.

Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.