Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Дроздова

Мирное решение для сада: как прогнать тлю с помощью органических ингредиентов без тяжёлой химии

Садоводство » Вредители и болезни

Весеннее цветение — не время для агрессивной химии. Сад требует деликатности. Когда красногалловая тля захватывает смородину, а яблони страдают от колоний вредителей, на помощь приходит биохимия. Сделать сад безопасным и плодородным можно без каторжных работ. Достаточно пары простых компонентов, чтобы очистить грядки от непрошеных гостей.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Биология против нашествия тли

Тля не просто высасывает соки. Она — главный переносчик вирусных инфекций, от которых потом лекарство для сада подобрать крайне сложно. Красные бугры на молодых листьях смородины — сигнал бедствия. Вредитель уже закрепился на участке. Живые приманки и правильное соседство культур помогают, но при масштабном наступлении требуется системный подход.

"Тля — это не просто насекомое, это вектор для патогенов. Если запустить процесс, растение теряет иммунитет ко второму летнему сезону", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Копеечный состав для вашего сада

Сердце метода — гриб Боверия. Он заражает вредителей белой мускардиной. Альтернативой могут стать био-препараты вроде BIO Слизнецида. Подобные биофунгициды эффективно очищают почву и растения без перегрузки химикатами. Для приготовления двух литров рабочего раствора смешайте компоненты в указанной последовательности.

Компонент Дозировка
Жидкое мыло 1 ст. ложка
Нашатырный спирт (10%) 1 ч. ложка
Эфирное масло (фенхель/чайное дерево) 2 мл
Хвойный экстракт 1 ст. ложка
Боверия или BIO Слизнецид 20 мл

Опрыскивание проводите вечером, когда активность пчел минимальна. Классика вместо маркетинга — вот девиз умного садовода.

"Мыло создает липкую пленку. Это фиксирует действующее вещество на теле тли. Без него эфирные масла просто испарятся", — объяснил агрохимик Роман Эдигаров.

Повторная обработка нужна лишь при сильном заражении через 7 дней. Часто достаточно одного раза, чтобы разрушить жизненный цикл паразита. Помните: мыльный раствор может быть эффективен и в других садовых локациях.

"Биологическая защита требует терпения. Гриб Боверия должен колонизировать популяцию тли, а не убить её мгновенно", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о защите сада

Можно ли обрабатывать сад в обед?

Нет, яркое солнце вызывает ожоги листьев при попадании капель раствора. Выбирайте утренние или вечерние часы.

Почему именно нашатырь?

Это легкий источник азота и средство, отпугивающее насекомых своим резким запахом.

Опасен ли состав для насекомых-опылителей?

При соблюдении правил (опрыскивание в сумерки или на рассвете) раствор безопасен для пчел.

Как долго хранить готовый раствор?

Биологические составы лучше использовать сразу после приготовления, чтобы микроорганизмы сохранили жизнеспособность.

Экспертная проверка: специалист по защите растений Андрей Зорин, агрохимик Роман Эдигаров, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов
Автор Наталья Дроздова
Наталья Дроздова — фитопатолог (болезни садовых растений), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача садоводство
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.