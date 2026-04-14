Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду

Садоводство » Вредители и болезни

Весенняя обработка клубники часто превращается в гонку вооружений, где дачники без разбора льют агрессивные пестициды. Однако избыток "суровой химии" вроде Актары — это путь в тупик, где вредители со временем адаптируются, а почва теряет биологическое равновесие. Умный подход заключается в своевременной профилактике и грамотном использовании мягких препаратов.

Фото: flickr.com by gbohne, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Долгоносик

Почему вредители не уходят

Многие огородники обвиняют препараты в неэффективности, хотя проблема кроется в технике исполнения. Земляничный клещик скручивает молодые листья в комок, а долгоносик выбивает в них прицельные "дырочки", превращая куст в кружево. Перед цветением, когда выдвигаются бутоны, плантация максимально уязвима. Это идеальное время для "удара" по популяции паразитов.

"Работать по верхам — пустая трата времени и денег. Препарат должен покрыть всё растение, особенно нижнюю часть листа и сердечко куста. Без правильного оборудования капли просто стекают, не достигая цели", — объяснила в беседе с Pravda. Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Магия водоподготовки

Секрет успеха — в химии раствора. Фитоверм разлагается на свету и при контакте со щелочной средой. Если ваша вода из колодца имеет pH выше 7, препарат теряет активность еще до попадания на грядку. Оптимальный диапазон составляет 5,5-6,5. Если под рукой нет измерительных приборов, используйте бутилированную воду с подходящими параметрами.

Фактор эффективности Результат
Использование шампуня вместо прилипателя Щелочная реакция губит биопрепараты
Соблюдение pH 5.5-6.5 Максимальная активность действующего вещества

"Садоводы часто экономят на специальных прилипателях, заменяя их бытовой химией. Это ошибка. Неионогенные прилипатели, такие как Липосам, создают на опушенном листе клубники стойкую пленку, удерживая действующее вещество именно там, где прячется клещ", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

График обработки

Схема проста: первая обработка — при выдвижении бутонов, вторая — при их раскрытии, третья — после сбора ягод. Используйте 0,2% раствор Фитоверма или Биокилл. При сильном поражении допустимо усиление состава Битоксибациллином, который следует предварительно настоять в теплой воде 30 минут.

"Трипс на клубнике не живет постоянно. Он атакует плантацию исключительно в период цветения. Профилактические опрыскивания до этого момента — бессмысленная трата времени, не ищите себе лишних забот", — предупредил в беседе с Pravda. Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Ответы на популярные вопросы о защите клубники

Почему листья на клубнике скручиваются?

Вероятнее всего, вашу плантацию атаковал земляничный клещ. Мелкий вредитель высасывает соки из молодых тканей, из-за чего листья теряют форму и деформируются.

Нужно ли обрабатывать грядки, когда появились первые ягоды?

Нет, период созревания требует исключительно биологических методов контроля; химические обработки в это время опасны для здоровья человека.

В какое время суток лучше проводить опрыскивание?

Строго после 16:00. Солнечный свет разрушает многие активные компоненты биопрепаратов, поэтому вечернее время — зона безопасности для сохранения эффективности состава.

Как понять, что долгоносик начал атаку?

На листьях появляются характерные проколы, похожие на работу швейной иглы. При обнаружении таких визуальных меток затягивать с обработкой нельзя.

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, специалист по защите растений Андрей Зорин
Автор Елена Мороз
Мороз Елена Юрьевна — садовод-агроном с 16-летним стажем. Разбирает методы защиты овощных культур и агротехнику выращивания в закрытом грунте.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Она дышит и ест тайгу: что скрывает самый большой провал в мире и чем он грозит планете
