Королева тени и ароматные захватчики: как превратить дачный участок в цветущий рай

Садоводство

Весна превращает дачника в раба. Семена, покупка грунта, бесконечные стаканчики, подсветка подоконников. Рассада требует внимания, как капризный младенец. Вы тратите деньги и время, чтобы получить растения с коротким жизненным циклом.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Лыткин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рудбекия: надежная рабочая лошадка

Рудбекия — это долговечное золото сада. Она живет годами, не требуя зимнего укрытия или сложной подкормки рассады. Растение самостоятельно заполняет пустоты, вытесняя сорняки. Емкость с семенами и ежедневная суета остаются в прошлом. После посадки этот цветок сам диктует правила развития на участке.

"Рудбекия — неубиваемый вариант. Она отлично адаптируется к составу почвы и практически не требует вмешательства человека после укоренения", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Флокс: минимальный уход, максимальный эффект

Флоксы — это праздник для ленивого садовода. Один куст за сезон превращается в пышную куртину. Ежегодная пересадка не требуется. Если нужно освободить дерево от лишних веток, лучше сделать мульчирование почвы щепой вокруг кустов флокса. Это навсегда решит проблему рыхления.

"Флокс метельчатый — классика. Его способность к вегетативному размножению позволяет за два года озеленить целую клумбу без лишних трат на покупной посадочный материал", — объяснил специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Астильба: негласный лидер тени

Теневые участки обычно пустуют. Но астильба превращает их в цветущее облако. В отличие от форзиции, требующей сложной обрезки, астильба нуждается только в редком поливе в жару. Она не болеет и не требует защиты.

Однолетники (трата за 10 лет) Многолетники (трата за 10 лет)
Постоянная покупка семян/грунта Однократная покупка куста
Требуют сложного ухода Требуют только деления куста

Затраты на мясистые помидоры или овощные культуры понятны, но цветы должны приносить радость, а не счета. Даже индийская сирень уступает многолетним флоксам в простоте содержания.

"Не пытайтесь сделать из сада плантацию. Многолетники позволяют сэкономить время, которое лучше уделить качественному уходу за плодовыми деревьями", — отметил садовник-практик Сергей Михеев.

Почему однолетники — финансовый тупик

Рассчитайте свои расходы. Ежегодная покупка грунта, удобрений и ламп обходится в 1000–1500 рублей ежегодно. За десятилетие сумма переваливает за 15 тысяч. Многолетники же окупают себя на второй сезон. Вы больше не зависите от методов выращивания с лопатой.

Ответы на популярные вопросы о многолетниках

Нужно ли укрывать флоксы на зиму?

Нет, они отлично зимуют в грунте без дополнительной защиты.

Астильба требует частого деления?

Достаточно одного раза в пять лет для омоложения куста.

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, садовник-практик Сергей Михеев
Автор Игорь Лыткин
Игорь Лыткин — почвовед (дачные почвы), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
