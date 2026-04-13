Наталья Дроздова

Клубника становится как варёная уже на кусте? Эта схема подкормки спасает ягоду от развала

Садоводство

Клубника может быть либо водянистой и быстро портящейся, либо плотной, сладкой и "рыночной" — и дело тут не только в сорте или погоде. Главная ошибка многих дачников кроется в неправильном питании растений. Пока одни делают ставку на калий и получают много зелени, но слабый урожай, другие добиваются идеальных ягод за счёт точечного подхода к микроэлементам. Один из них играет решающую роль — и именно он определяет, будет ли урожай действительно качественным.

Свежая клубника
Фото: Pravda.ru by Екатерина Мартынова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свежая клубника

Почему кальций важнее калия для ягод

Традиционное земледелие учит: для сладости лей калий. Но без кальция калий бесполезен. Если стенки клеток растения слабые, ягода не может накопить сахар и удержать влагу. Она становится мягкой. Кальциевая селитра действует как арматура в бетоне. Она укрепляет ткани. Растение получает азот в доступной нитратной форме для старта и кальций для качества "товара".

"Мягкая клубника — это не особенность сорта, а системный дефицит питания. Кальций плохо перемещается по растению, поэтому его нужно давать строго в фазе закладки цветоносов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Дефицит элемента считывается по листу. Если кончики молодых листочков чернеют и загибаются крючком, а края выглядят обглоданными — растение голодает. В такой ситуации уход за ягодными культурами требует экстренных мер. Без кальция цветоносы часто сохнут, не успев раскрыться.

Когда "кормить" почву: график и дозировки

Умное садоводство исключает работу "на глаз". Первая волна подкормки идет сразу после пробуждения. Как только вы почистили грядки, дайте кустам импульс. Вторая волна — ключевая. Она приходится на период выдвижения цветоносов. Это время, когда формируется размер будущей ягоды. Чайная ложка на ведро воды — золотой стандарт.

Етап роста | Цель подкормки
Весеннее пробуждение Рост листового аппарата и укрепление корней
Начало цветения Формирование плотности плодов и устойчивость к гнили

Помните: кальций — ленивый элемент. Корневая подкормка здесь в приоритете. Лист усваивает его неохотно. Лейте раствор строго под корень, избегая "сердца" куста. После процедуры обязательно пролейте междурядья чистой водой — это поможет минералам достичь глубоких слоев почвы.

"Многие путают органику и минералы. Но клубнике для плотности нужен именно минеральный кальций. Баланс элементов важнее их количества", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова.

Техника безопасности: с чем нельзя смешивать селитру

Главная ошибка — мешать всё в одном баке. Кальциевая селитра — одиночка. Если соединить её с сульфатом калия или суперфосфатом, произойдет химическая реакция. Образуется гипс. Он бесполезен для растений и просто "зацементирует" всасывающие волоски корней. Выдерживайте интервал в неделю между разными видами удобрений. Так же внимательно стоит относиться и к другим культурам весной, например, когда проводится подкормка яблонь.

Не переусердствуйте. Избыток кальция вытесняет магний и калий. Если закормить кусты, ягода станет твердой как дерево, но потеряет сладость. Природа любит меру. Если вы сторонник экологичного подхода, используйте также растения-компаньоны для защиты от вредителей вместо жесткой химии.

"Почва — это живой организм. Бездумное внесение солей убивает микрофлору. Кальций нужен, но только если почва не переизвесткована изначально", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru почвовед Игорь Лыткин.

Для тех, кто ценит органическое земледелие, важно помнить: кальциевая селитра полностью растворима и быстро вымывается. Она не накапливается в плодах в виде нитратов, если не превышать дозировку. Это безопасный способ получить урожай уровня "люкс" без лишних хлопот.

Ответы на популярные вопросы о подкормке клубники

Можно ли заменить кальциевую селитру мелом или доломитовой мукой?

Нет. Мел и доломитка раскисляют почву, но растворяются годами. Растение не сможет взять из них кальций "здесь и сейчас", когда ягода уже наливается цветом.

Когда лучше проводить обработку — утром или вечером?

Оптимально — ранним утром по влажной почве. Вечерний полив при низких температурах может спровоцировать серую гниль.

Нужно ли подкармливать клубнику во время сбора урожая?

В этот период подкормки лучше прекратить. Все ресурсы должны быть заложены до момента, когда ягода начнет краснеть.

Влияет ли кальций на хранение ягод?

Напрямую. Ягода, насыщенная кальцием, имеет плотную кожицу. Она не "течет" через два часа после сбора и отлично переносит перевозку.

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам Алексей Данилов, почвовед Игорь Лыткин, специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова
Автор Наталья Дроздова
Наталья Дроздова — фитопатолог (болезни садовых растений), обозреватель Pravda.Ru.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад огород клубника удобрения садоводство
