Сергей Михеев

Тля исчезнет после этого полива: старый рецепт, работающий быстрее любых импортных средств

Садоводство

Нашествие тли парализует огород быстрее, чем засуха. В отличие от колорадского жука, мелкого вредителя нельзя собрать руками. Химические препараты часто бьют по кошельку и качеству урожая, но не по насекомым. Решение кроется в советских архивах и понимании простых связей: не воюйте с тлей, пока не выселили ее "пастухов" — муравьев.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Устранение источника: война с муравейниками

Тля не заводится сама по себе. Ее приносят муравьи, чтобы "доить" ради сладкой пади. Пока по вашим грядкам бегают муравьи, тля исчезнет только на время. Старый проверенный способ — кипящий солевой раствор. На два литра воды берут стакан поваренной соли. Крутой кипяток заливают прямо в центр муравейника. Ежедневные "процедуры" заставляют насекомых покинуть участок навсегда.

"Эффективность многих народных средств основана на комплексном воздействии на физиологию тли. Деготь и мыло создают механический барьер, нарушая дыхание и питание", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Народные растворы: деготь, чеснок и табак

Умный сад требует хитрости. Березовый деготь и зеленое мыло — ультимативный дуэт. Резкий запах дегтя дезориентирует вредителя. На литр горячей воды берут по три ложки дегтя и мыла, затем доводят объем до десяти литров. Таким составом опрыскивают розы на кусте и плодовые деревья. Если дегтя под рукой нет, поможет луковый или чесночный настой. Килограмм кашицы из ботвы или головок заливают пятью литрами воды. Едкая смесь лишает тлю возможности питаться.

Метод обработки Главное преимущество
Березовый деготь Создает защитный вонючий барьер
Табачный отвар Действует как системный яд против гусениц и тли
Чистотел Вызывает мгновенный паралич вредителя

Для тех, кто предпочитает мягкие методы, подойдет болотная мята или эфирные масла гвоздики. Молочный раствор (1 литр молока на литр воды + ложка масла) отлично работает по ягодникам. Масляная пленка перекрывает насекомым доступ к кислороду. Важно: обработку проводят только вечером. Масло на солнце работает как линза, оставляя ожоги на листьях.

"Алкалоиды табака (никотин) и чистотела (хелеритрин) являются системными инсектицидами, вызывающими паралич", — отметил в беседе с Pravda. Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Секретный рецепт из СССР: жгучий перец

Когда дефицит заставлял искать решения в кухонном шкафу, родился метод красного перца. 70 грамм порошка жгучего перца кипятят в литре воды 15 минут. Это "ядерный" концентрат, который разбавляют четырьмя литрами чистой воды. Такой раствор сжигает покровы взрослых особей и уничтожает яйца за 48 часов. Метод абсолютно экологичен: урожай можно есть сразу после мойки. Главное — не забывать про растения-компаньоны, которые помогут удерживать оборону в будущем.

"Жгучий перец (капсаицин) вызывает химические ожоги покровов насекомых и яиц. Ключевой принцип успешной борьбы — синхронизация обработок", — добавил в беседе с Pravda. Ru энтомолог Дмитрий Савельев.

Ответы на популярные вопросы о борьбе с тлей

Как часто нужно проводить обработки натуральными средствами?

Одной процедуры недостаточно. Необходимо минимум три обработки с интервалом в 4-5 дней. Это позволяет уничтожить новые поколения, которые вылупляются из яиц, защищенных от первой волны раствора.

Безопасна ли сода для растений?

Пищевая сода (стакан на ведро воды) изменяет кислотность поверхности листа. Для тли это невыносимые условия, при этом для большинства культур такая концентрация безвредна.

Что делать, если тля поселилась высоко на деревьях?

Используйте мощный напор воды из шланга. Смытую тлю нужно сразу нейтрализовать, пролив приствольный круг настоем чеснока или применив порошок табачной пыли, чтобы вредители не вернулись по стволу обратно.

Экспертная проверка: специалист по защите растений Андрей Зорин, фитопатолог Наталья Дроздова, энтомолог Дмитрий Савельев
Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
