Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Мороз

В апреле яблоня сходит с ума от этой подкормки: 2 ведра под дерево – и ветки ломятся от урожая

Садоводство

Апрель — момент истины для сада. Пока городские жители мечтают о шашлыках, мудрый садовод наблюдает за почкой. После зимовки яблони выходят истощенными. Ошибка в этот период — и вместо наливных плодов вы получите лес бесполезной листвы или, что хуже, ожоги корней. Секрет камазов урожая не в героических усилиях, а в точных действиях, когда природа сама готова идти навстречу.

Фото: Pravda. Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблоня

Комплекс весенних мероприятий: база выживания

Подготовка дерева к сезону начинается не с удобрений, а с гигиены. Побелка стволов защищает кору от солнечных ожогов и глубоких трещин. Весенняя обработка яблони включает обязательную обрезку сухих веток. Важно успеть до начала активного сокодвижения. Очистка старой коры убирает места зимовки вредителей, а ловчие пояса становятся непреодолимой преградой для муравьев, стремящихся в крону.

"Азот в форме мочевины (карбамида) начинает действовать относительно быстро, но его эффективность сильно зависит от температуры почвы и наличия влаги", — объяснил в беседе с Pravda. Ru почвовед Игорь Лыткин.

Если синоптики пугают возвратными заморозками, не паникуйте. Проверенный метод — дымовая завеса. Костры по периметру участка из влажного материала создают плотный экран, спасающий молодые бутоны. Чтобы не бегать с лейкой всё лето, замульчируйте приствольный круг перегноем или золой. Мульча держит влагу и избавляет от лишней прополки, превращая сорняки в питание для почвы.

Азотный старт: мочевина против органики

В апреле, когда разворачиваются первые листья, дерево требует азота. Это топливо для роста зеленой массы и формирования завязей. Для взрослых деревьев подходит стратегия ленивого ухода: внесите мочевину из расчета 50 граммов на квадратный метр. Если вы сторонник природного земледелия, используйте настой коровяка (1:10) или куриного помета (1:20).

"Органические источники азота (навоз, компост) работают медленнее, но также улучшают структуру почвы и стимулируют деятельность полезных микроорганизмов", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Помните, что подкормка яблони требует чувства меры. Избыток минерального азота сжигает корни и портит структуру грунта. Своевременность — критический фактор. Запоздалое внесение азота заставит дерево "жировать": вы получите густую тень из листвы, но останетесь без плодов. Защита яблони от парши и других болезней также напрямую зависит от сбалансированного питания.

Риски и выгоды разных подходов

Метод подкормки Особенности и результат
Минеральные удобрения (Мочевина) Быстрый старт, пробуждение дерева, риск повреждения корней при передозировке.
Органические удобрения (Перегной) Длительное питание, улучшение почвы, требует физических усилий по доставке.

"Для достижения баланса многие специалисты рекомендуют комбинированный подход: ранневесеннюю подкормку мочевиной для быстрого старта роста, а затем поддержку органикой для длительного питания", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru агрохимик Роман Едигаров.

Ответы на популярные вопросы о яблонях

Можно ли использовать свежий навоз в апреле?

Нет, свежий навоз может вызвать агрессивные химические процессы в почве и привлечь вредителей. Используйте только перепревший перегной или разведенные настои.

Что делать, если пропустил апрельскую подкормку?

Важно успеть внести удобрения до завершения цветения, иначе дерево может начать массово сбрасывать завязи из-за дефицита питания.

Заменяет ли мульчирование полноценный полив?

Мульчирование значительно сокращает испарение влаги, но в засушливые периоды яблоне всё равно требуется глубокий полив, особенно после внесения минеральных гранул.

Читайте также

Экспертная проверка: почвовед Игорь Лыткин, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, агрохимик Роман Едигаров
Автор Елена Мороз
Мороз Елена Юрьевна — садовод-агроном с 16-летним стажем. Разбирает методы защиты овощных культур и агротехнику выращивания в закрытом грунте.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача урожай огород фрукты советы подкормка советы экспертов
Новости Все >
Сейчас читают
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.