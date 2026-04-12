Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Сжигаете ветки — теряете урожай: 5 способов превратить мусор в золото для грядок

Садоводство

Сжигать ветки на участке — это все равно что выбрасывать пачки купюр в костер. Каждый обрезанный сук — это концентрированный ресурс: топливо, удобрение и строительный материал. Оставьте спички в покое. Сад — это замкнутая система, где нет мусора, есть только неправильно использованное сырье.

Ветки
Фото: Freepik by wirestock is licensed under Рublic domain
Ветки

Биотопливо из яблони и вишни

Толстые ветки плодовых деревьев — ценнейшее дерево для камина или мангала. Древесина вишни, яблони и груши дает долгий жар и неповторимый аромат. Если вы увлекаетесь копчением, такие дрова станут основой для деликатесов. Мелкий хворост оставьте для розжига. Прямые и прочные ветви — отличные вертикальные грядки в миниатюре: из них получаются идеальные колышки для подвязки томатов.

"Толстые сучья идеально идут в печь или камин. Потоньше — в мангал. Шашлык на углях от плодовых деревьев получается особенно вкусным. А ещё такие ветки подойдут для копчения — аромат мяса будет просто волшебным", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Щепа как замена прополке

Измельчитель (шредер) — лучший друг ленивого, но умного дачника. Переработанные в щепу ветки превращаются в мульчу премиум-класса. Она работает как одеяло для земли: удерживает влагу и не дает шансов сорнякам. В отличие от соломы, щепа разлагается медленно, постепенно отдавая питание почве. Это основа основ, если вы практикуете органическое земледелие.

Способ утилизации Результат для сада
Сжигание Потеря гумуса, риск пожара, гора золы
Мульчирование щепой Сохранение влаги, рыхлая почва без перекопки

Мульча также служит убежищем для полезных насекомых, которые помогают осуществлять защиту перца от вредителей естественным путем. Однако помните: влажная среда может привлечь моллюсков. Если слизни атакуют ваши посадки, подсыпайте под щепу немного золы или хвойного опада.

"Мелкие ветки можно переработать в щепу — измельчителем. Он быстро окупается, если деревьев на участке много. Щепой мульчируют цветники, приствольные круги, клумбы с розами и хвойными. Она сохраняет влагу, подавляет сорняки и, разлагаясь, удобряет почву", — отметила в беседе с Pravda. Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Теплые грядки на века

Самый эффективный способ пристроить крупный растительный "мусор" — закопать его. Ветки укладываются в основание траншеи для высокой грядки. Это дренаж и долгоиграющий склад питательных веществ одновременно. Сверху кладем ботву, компост и слой земли. Такая конструкция работает как батарейка, разогревая грунт весной. Здесь отлично приживутся любые сорта лука и тыквенные культуры.

"Старые доски, гнилые ветки, тонкие побеги — всё это становится основой для органической грядки. Сверху — стебли подсолнухов и томатов, потом трава, листья, кухонные отходы. Завершающий слой — земля. Ветки будут кормить почву несколько лет подряд", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru почвовед Игорь Лыткин.

Чтобы защитить такие грядки от подземных обитателей, можно использовать проверенные народные средства. Например, соль в умеренных концентрациях вокруг периметра отпугнет некоторых вредителей, а высаженный рядом пиретрум создаст защитный барьер от клещей. Ветки — это не проблема, а фундамент вашего будущего урожая.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли класть в компост ветки хвойных деревьев?

Можно, но они сильно закисляют среду и долго перепревают. Лучше использовать их как мульчу для растений-ацидофилов (гортензии, голубика) или подкладывать в основание высоких грядок.

Не занесу ли я болезни, используя ветки как мульчу?

Если ветки поражены явным грибком или раком, их лучше утилизировать отдельно. Здоровые же остатки после обрезки абсолютно безопасны.

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов, агроном-консультант Ольга Семёнова, почвовед Игорь Лыткин
Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача удобрения садоводство
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.