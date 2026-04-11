Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Мороз

Блогер вырастил урожай помидоров из ломтиков томата, вложенных в бургер за 124 дня

Садоводство » Овощи

Эксперимент Джеймса Приджиони взорвал интернет: он вырастил полноценный урожай помидоров из обычного ломтика картофельного бургера. Вместо того чтобы покупать сортовые саженцы, он использовал фастфуд как биологический материал. Результат доказал простую истину — природа готова к регенерации даже в самых необычных условиях, если ей дать шанс.

Фастфуд
Фото: unsplash.com by Armando Ascorve Morales, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фастфуд

Методика посадки фастфуда

Приджиони взял два ломтика томата из бургера. Применил разные подходы. В первом случае он достал семена и высадил их в контейнер. Во втором — погрузил целый ломтик в почву. Блогер задокументировал каждый этап, превратив кулинарный отход в полноценный огородный эксперимент. Наблюдатели ждали провала, но растения пошли в рост.

"Это парадокс выживания. Даже в условиях промышленного фастфуда семена сохраняют потенциал, если не нарушена их генетическая структура", — отметил в беседе с Pravda. Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Биологическая неожиданность

Через 124 дня оба растения сформировались. Пик плодоношения пришелся на 94-й день. Куст, выращенный из целого ломтика, оказался продуктивнее. Он дал десятки плодов, созревающих почти одновременно. Приджиони признался: "Я ожидал, что будет расти, но не в этой степени". Вкус оказался нежным и сладким.

Часто дачники сталкиваются с тем, что их весенние посадки требуют тонны химии. Здесь же — чистая биология. Многие боятся вредителей, но даже защита от муравьев становится проще, если соблюдать принципы органики. Для защиты от болезней часто помогают доступные аптечные препараты, а не агрессивные удобрения.

Метод посадки Эффективность
Отдельные семена Средняя, контролируемая
Целый ломтик Высокая, стихийная

Почему это работает

Томаты — представители пасленовых. Это живучие культуры. Эксперимент подтвердил: гибриды F1 не всегда повторяют свойства родительского куста, но сохраняют витальность. Важно лишь качество почвы и базовый полив. Подобно тому, как гаура требует минимум внимания в цветнике, томаты могут расти "сами по себе".

"Использование целого плода — это природная имитация компостирования в лунке. Питательная среда вокруг дает семенам отличный старт", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

"Не нужно усложнять. Органика работает на всех уровнях: от остатков еды до мульчи, которая сохраняет влагу", — заявил в беседе с Pravda. Ru эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о помидорах из фастфуда

Может ли вырасти вкусный помидор из магазинного?

Да. Внутри плода всегда есть семена, сохранившие биологический код материнского растения, несмотря на условия его культивации.

Почему ломтик дал больше плодов?

Разложение мякоти создает локальный запас питательных веществ и нужную микрофлору прямо у корней прорастающего семечка.

Все ли томаты из фастфуда съедобны?

Плоды, полученные таким путем, биологически безопасны. Однако их сортовые характеристики могут сильно отличаться от оригинала из-за расщепления признаков.

Нужно ли как-то специально готовить семена?

В эксперименте Приджиони семена никак не обрабатывались. Но для гарантии успеха лучше выбирать максимально спелые томаты без следов гнили.

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов
Автор Елена Мороз
Мороз Елена Юрьевна — садовод-агроном с 16-летним стажем. Разбирает методы защиты овощных культур и агротехнику выращивания в закрытом грунте.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы фастфуд помидоры эксперимент садоводство
Новости Все >
Сейчас читают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.