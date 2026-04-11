Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой

Картофельное поле требует не каторги, а грамотного менеджмента биоценоза. Защита урожая начинается до того, как клубень коснется земли. Снижение химической нагрузки и переход к умному земледелию спасает структуру почвы, обеспечивая стабильный результат без ежедневного героизма.

Фото: Pravda.ru by Ольга Семёнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Посадка картофеля

Дезинфекция посадочного материала

Зимовка фитопатогенов на клубнях — главная причина фитофтороза и парши. Агротехническая чистота начинается с обработки перед высадкой. Промывка или опрыскивание фунгицидами и микроэлементами запускает метаболизм спящего картофеля. Сбалансированные составы вроде удобрений стимулируют раннее прорастание.

"Замачивание клубней в биофунгицидах создает активный защитный барьер, подавляющий грибковую активность еще до контакта с грунтом", — отметил в беседе с Pravda. Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Классика вроде бордоской смеси остается бюджетным стандартом. Однако современные природные методы обработки позволяют исключить избыточную химию, если почва сбалансирована. Биологические препараты — "Тетрис", "Триходерма Вериде" или "Бактерра" — заселяют поверхность кожицы полезной микрофлорой. Она вытесняет патогены.

Барьерная защита от вредителей

Проволочник и колорадский жук — главные оппоненты урожая. Использование системных инсектицидов типа "Табу" или "Престиж" создает внутренний иммунитет растения. Для тех, кто предпочитает органическое земледелие, подселение бобовых или горчицы в лунку — проверенный способ дезориентировать вредителя.

"Инсектициды нужно применять точечно. Равномерное распределение препарата по поверхности клубня гарантирует защиту на критической стадии роста", — пояснил в беседе с Pravda. Ru агрохимик Роман Эдигаров.

Метод Результат воздействия Биофунгициды Подавление патогенов на поверхности Инсектициды Блокировка питания вредителей

При подготовке семенного картофеля важно использовать правильную дозировку. Экономия препарата приводит к развитию резистентности у вредителей. Препарат "Дракор" — пример концентрированного решения. Его наносят на разложенный в тени материал. После высыхания пленки клубни готовы.

"Защита клубней перед высадкой — это страховой полис будущего сбора. Не пренебрегайте правилами разведения растворов", — предупредил в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Ответы на популярные вопросы о картофеле

Когда лучше проводить обработку клубней?

За несколько часов до посадки, чтобы раствор успел закрепиться на кожице.

Вредит ли замачивание в удобрениях прорастанию?

Нет, это ускоряет развитие и укрепляет корневую систему.

Можно ли защитить картофель без химии?

Да, используя методы органического земледелия и сидераты.

Зачем опрыскивать ботву, если клубни обработаны?

Инсектициды с клубней имеют ограниченный срок действия, повторная защита листвы необходима в фазу вегетации.

