Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой

Картофельное поле требует не каторги, а грамотного менеджмента биоценоза. Защита урожая начинается до того, как клубень коснется земли. Снижение химической нагрузки и переход к умному земледелию спасает структуру почвы, обеспечивая стабильный результат без ежедневного героизма.

Фото: Pravda.ru by Ольга Семёнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Посадка картофеля

Дезинфекция посадочного материала

Зимовка фитопатогенов на клубнях — главная причина фитофтороза и парши. Агротехническая чистота начинается с обработки перед высадкой. Промывка или опрыскивание фунгицидами и микроэлементами запускает метаболизм спящего картофеля. Сбалансированные составы вроде удобрений стимулируют раннее прорастание.

"Замачивание клубней в биофунгицидах создает активный защитный барьер, подавляющий грибковую активность еще до контакта с грунтом", — отметил в беседе с Pravda. Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Классика вроде бордоской смеси остается бюджетным стандартом. Однако современные природные методы обработки позволяют исключить избыточную химию, если почва сбалансирована. Биологические препараты — "Тетрис", "Триходерма Вериде" или "Бактерра" — заселяют поверхность кожицы полезной микрофлорой. Она вытесняет патогены.

Барьерная защита от вредителей

Проволочник и колорадский жук — главные оппоненты урожая. Использование системных инсектицидов типа "Табу" или "Престиж" создает внутренний иммунитет растения. Для тех, кто предпочитает органическое земледелие, подселение бобовых или горчицы в лунку — проверенный способ дезориентировать вредителя.

"Инсектициды нужно применять точечно. Равномерное распределение препарата по поверхности клубня гарантирует защиту на критической стадии роста", — пояснил в беседе с Pravda. Ru агрохимик Роман Эдигаров.

Метод Результат воздействия
Биофунгициды Подавление патогенов на поверхности
Инсектициды Блокировка питания вредителей

При подготовке семенного картофеля важно использовать правильную дозировку. Экономия препарата приводит к развитию резистентности у вредителей. Препарат "Дракор" — пример концентрированного решения. Его наносят на разложенный в тени материал. После высыхания пленки клубни готовы.

"Защита клубней перед высадкой — это страховой полис будущего сбора. Не пренебрегайте правилами разведения растворов", — предупредил в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Ответы на популярные вопросы о картофеле

Когда лучше проводить обработку клубней?

За несколько часов до посадки, чтобы раствор успел закрепиться на кожице.

Вредит ли замачивание в удобрениях прорастанию?

Нет, это ускоряет развитие и укрепляет корневую систему.

Можно ли защитить картофель без химии?

Да, используя методы органического земледелия и сидераты.

Зачем опрыскивать ботву, если клубни обработаны?

Инсектициды с клубней имеют ограниченный срок действия, повторная защита листвы необходима в фазу вегетации.

Читайте также

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, агрохимик Роман Эдигаров, специалист по овощным культурам Алексей Данилов
Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Новости Все >
Мигрантам чертят красные линии: какие слова могут обернуться серьёзными последствиями
Полет советского человека в космос совершен во имя мира, прогресса, счастья людей… — писала газета Известия 12 апреля 1961 года
Geely и Chery стали лидерами вторичного авторынка Тюменской области в 2026 году
Цена халатности: во сколько обойдется костер на дачном участке в Кургане
Риелтор назвал способ приручить ипотеку: как снизить переплату и вернуть до 650 тысяч рублей
Основания для выдворения мигрантов обновляют без жёстких мер: система закрывает давние пробелы
Ставки кусаются — квартиры не продаются: ипотека превратилась в новый инструмент
Перед нами смутные, желчные мечтания, нарочитый уход в беспредметное брюзжание… — писала газета Аргументы и факты 11 апреля 1982 года
Миллиметры спасения: как уступить дорогу спецтранспорту без ДТП и штрафа
Ловушка для экономных: почему гаражное обслуживание превращает машину в недвижимость
Долгоносик не пройдёт: биопрепараты вместо инсектицидов защищают клубнику во время цветения
Бархатцы по периметру грядок защищают томаты от медведки и картофель от проволочника
Планета столкнулась с физической аномалией, которая заставила ведущие научные агентства мира экстренно пересматривать устоявшиеся десятилетиями расчеты и модели.

Крах санкций: Вашингтон выбрасывает белый флаг перед ценами на заправках
Вода Всемирного потопа никуда не исчезла: следы ведут туда, куда никто не смотрит
Кредитный тупик: почему 568 тысяч россиян выбрали банкротство в 2025 году Петр Ермилин Протесты в Каракасе ставят под удар власть Родригес, предавшей Мадуро Любовь Степушова Трамп остановил войну с Ираном: почему это выглядит как поражение и что это значит для Израиля Юрий Бочаров
Упустили апрель — потеряли ягоды: приёмы для крупной и сочной смородины
Земля хранит тайну, к которой невозможно добраться: там происходит то, что управляет всей планетой
Не просто питомцы, а тени хозяина: 5 пород кошек, которые не выносят одиночества
Мигрантам чертят красные линии: какие слова могут обернуться серьёзными последствиями
Остров, где исчезли тысячи: трагедия, которую десятилетиями держали в тайне
Полет советского человека в космос совершен во имя мира, прогресса, счастья людей… — писала газета Известия 12 апреля 1961 года
Эстетика против инфляции: как выбрать одну пару обуви на несколько сезонов
Блогер вырастил урожай помидоров из ломтиков томата, вложенных в бургер за 124 дня
12 апреля: День космонавтики, Синий платочек и Судьба человека
Она прощает промахи новичкам: выносливая бегония незаменима для живых композиций на подоконниках весной
Природный корсет: как включить глубокие мышцы и сделать живот плоским
Тайная сила твердого сыра: как чеддер перенастраивает работу обменных процессов
Горькое лекарство для морали: зачем институты вводят новые правила на погостах
