Петуния — фаворит российских дачных клумб. Ее жизненный цикл тянется с первых теплых дней июня до самых заморозков. В апреле рассада требует внимания и бережного отношения. Пикировка — необходимый этап, который пугает новичков. На деле это — вопрос точности, а не изнурительного труда.
Идеальная емкость — стаканчик объемом 200-300 мл. Тесная тара провоцирует переплетение корней. Избыточный объем заставляет петунию долго осваивать глубины грунта. Цветение откладывается на неопределенный срок. Сохранение баланса между пространством и скоростью роста — залог успеха, как при выращивании растений на балконе.
"Корни — это архитектура растения. Недооцените объем стакана — получите угнетенный экземпляр, который будет болеть всё лето", — отметил в беседе с Pravda. Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.
Спешка — враг нежных тканей сеянца. Два листка — лишь начало пути. Травмировать корни на этой стадии опасно. Дождитесь появления 4-6 полноценных листьев. Это оптимальный момент для переезда. Восемь листьев и более — сигнал тревоги. Корни уже начали запутываться в общем ящике, пересадка станет травматичной.
|Стадия развития
|Последствия пикировки
|Первые 2 листа
|Высокий риск повреждения корня
|4-6 листьев
|Легкая адаптация и рост
Петуния требует нейтральной среды. Смешивайте торф, компост и перлит в равных долях. Структура должна быть воздухопроницаемой. Помните: чрезмерная перекопка земли нарушает ее микрофлору, как пишут эксперты об опасности перевернутого пласта почвы.
"Земля должна дышать. Если она превращается в каменный ком — петунию не спасут никакие удобрения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru почвовед Игорь Лыткин.
Забудьте о вытягивании за стебель. Используйте обычную чайную ложку. Подцепляйте росток снизу, удерживая земляной ком. Сделайте углубление в новом стакане. Опустите растение до уровня семядолей, слегка присыпав землей. Финальный штрих — аккуратное увлажнение из пульверизатора. Бережная инженерия процесса напоминает грамотную подготовку почвы в апреле.
Свежепересаженная петуния нуждается в покое. Минимум сквозняков и прямых лучей солнца. Пара дней в полутени позволит восстановить тургор. Листья выпрямились? Возвращайте растение на свет. Правильный уход — это профилактика болезней, которыми часто страдают розы весной.
"Главное в пикировке — не создавать стресс. Рост должен продолжаться без пауз на реанимацию", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.
Это признак нарушения кислотности грунта или перелива. Петуния остро реагирует на застой влаги в корнях.
Да, петуния — светолюбивое растение. При дефиците света она вытягивается, превращаясь в слабый побег.
Почва, не освоенная корнями, закисает. Это создает идеальные условия для развития гнилостных бактерий.
Можно, если посев был изначально редким по индивидуальным ячейкам. В общем ящике растения будут угнетать друг друга.
Планета столкнулась с физической аномалией, которая заставила ведущие научные агентства мира экстренно пересматривать устоявшиеся десятилетиями расчеты и модели.