Специалист по садовым культурам Данилов описывает технику пикировки петунии чайной ложкой

Петуния — фаворит российских дачных клумб. Ее жизненный цикл тянется с первых теплых дней июня до самых заморозков. В апреле рассада требует внимания и бережного отношения. Пикировка — необходимый этап, который пугает новичков. На деле это — вопрос точности, а не изнурительного труда.

Выбираем дом для ростка

Идеальная емкость — стаканчик объемом 200-300 мл. Тесная тара провоцирует переплетение корней. Избыточный объем заставляет петунию долго осваивать глубины грунта. Цветение откладывается на неопределенный срок. Сохранение баланса между пространством и скоростью роста — залог успеха, как при выращивании растений на балконе.

"Корни — это архитектура растения. Недооцените объем стакана — получите угнетенный экземпляр, который будет болеть всё лето", — отметил в беседе с Pravda. Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Когда пора действовать

Спешка — враг нежных тканей сеянца. Два листка — лишь начало пути. Травмировать корни на этой стадии опасно. Дождитесь появления 4-6 полноценных листьев. Это оптимальный момент для переезда. Восемь листьев и более — сигнал тревоги. Корни уже начали запутываться в общем ящике, пересадка станет травматичной.

Стадия развития Последствия пикировки Первые 2 листа Высокий риск повреждения корня 4-6 листьев Легкая адаптация и рост

Биохимия грунта

Петуния требует нейтральной среды. Смешивайте торф, компост и перлит в равных долях. Структура должна быть воздухопроницаемой. Помните: чрезмерная перекопка земли нарушает ее микрофлору, как пишут эксперты об опасности перевернутого пласта почвы.

"Земля должна дышать. Если она превращается в каменный ком — петунию не спасут никакие удобрения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru почвовед Игорь Лыткин.

Техника пересадки

Забудьте о вытягивании за стебель. Используйте обычную чайную ложку. Подцепляйте росток снизу, удерживая земляной ком. Сделайте углубление в новом стакане. Опустите растение до уровня семядолей, слегка присыпав землей. Финальный штрих — аккуратное увлажнение из пульверизатора. Бережная инженерия процесса напоминает грамотную подготовку почвы в апреле.

Свежепересаженная петуния нуждается в покое. Минимум сквозняков и прямых лучей солнца. Пара дней в полутени позволит восстановить тургор. Листья выпрямились? Возвращайте растение на свет. Правильный уход — это профилактика болезней, которыми часто страдают розы весной.

"Главное в пикировке — не создавать стресс. Рост должен продолжаться без пауз на реанимацию", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Ответы на популярные вопросы о петунии

Почему листья рассады желтеют после пересадки?

Это признак нарушения кислотности грунта или перелива. Петуния остро реагирует на застой влаги в корнях.

Нужно ли подсвечивать рассаду после пикировки?

Да, петуния — светолюбивое растение. При дефиците света она вытягивается, превращаясь в слабый побег.

Чем опасен слишком большой горшок?

Почва, не освоенная корнями, закисает. Это создает идеальные условия для развития гнилостных бактерий.

Можно ли не проводить пикировку?

Можно, если посев был изначально редким по индивидуальным ячейкам. В общем ящике растения будут угнетать друг друга.

