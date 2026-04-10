Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Луковицы растут на глазах: добавьте фосфор и калий по совету агрохимика Эдигарова для крупного урожая

Садоводство » Советы

Как вырастить, а самое главное, — как  убрать лук, чтобы урожай стал предметом зависти соседей? Правильные действия на завершающем этапе гарантируют не только размер плода, но и его сохранность до следующей весны. Традиционная практика требует изнурительных работ, однако умное земледелие предлагает иной путь.

Фото: Pravda.ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водный баланс и питание

В июле лук жаждет влаги. Регулярный полив — залог налива крупной головки. При нехватке воды растение переходит в режим выживания. Оно останавливает рост, стремясь быстрее завершить цикл.

Для качественного финиша нужна фосфорно-калийная подкормка. Она перенаправляет питание из пера в луковицу. Рабочий раствор — чайная ложка монокалийфосфата и столовая ложка сульфата калия на ведро воды. Это сбалансированная смесь для набора массы.

"Главное правило здесь — вовремя остановиться с азотом. Переизбыток азота в этот период превращает луковицу в рыхлую и непригодную для долгого хранения субстанцию", — предупредил в беседе с Pravda. Ru агрохимик Роман Эдигаров.

Зола — доступный источник минералов. Если перо еще зеленое, опыляйте междурядья с последующим проливом. Когда лук начал подсыхать, используйте зольный настой: стакан пепла на ведро горячей воды, настаивать час. Защита от вредителей и подпитка происходят одновременно.

Щит от вредителей и болезней

Колебания температур провоцируют ложную мучнистую росу. Поврежденное перо перестает кормить луковицу, урожай мельчает. Профилактика щелочным раствором обязательна: 50 грамм соды на десять литров воды. Альтернатива — слабый мыльный раствор. Простая обработка сада спасает от гибели пера.

"Использование биопрепаратов на основе триходермы — современный стандарт. Это безопасная альтернатива химии, которая работает против гнилей эффективнее дедовских методов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru фитопатолог Наталья Дроздова.

Тип обработки Эффект
Зольный настой Калийная подкормка, раскисление почвы
Содовый раствор Профилактика мучнистой росы

Техника уборки без повреждений

Сигналы к сбору — коричневая чешуя и полегшее перо. Если листья начали массово ложиться, ждите неделю и выкапывайте. Никогда не выдергивайте лук руками. Травмированное донце — открытые ворота для гнили при хранении. Только подкоп лопатой или вилами.

"Солнечные ванны после выкопки — это не прихоть. Ультрафиолет и прогрев дезинфицируют верхнюю чешую, что критически важно для качества урожая", — отметил в беседе с Pravda. Ru агроном Алексей Данилов.

Для сохранения плодородия важно не нарушать структуру почвы при уборке. Уход за почвой требует деликатности. Органическое земледелие приветствует минимальное вмешательство. Даже при уборке урожая мульчирование сохраняет структуру грунта.

Ответы на популярные вопросы о луке

Почему желтеет перо раньше времени?

Обычно это реакция на дефицит влаги или нашествие луковой мухи. Проверьте корни на наличие вредителей.

Нужно ли подрезать перо специально?

Нет, это задерживает отток питательных веществ в луковицу. Дайте растению завершить цикл естественно.

Можно ли сушить лук на сквозняке в тени?

Солнечное закаливание предпочтительнее. Если погода дождливая, перенесите его под навес с хорошей вентиляцией.

Эффективна ли соль против мухи?

Соль — временная мера, которая при частом использовании портит структуру почвы, засаливая её слои.

Экспертная проверка: агрохимик Роман Эдигаров, фитопатолог Наталья Дроздова, агроном Алексей Данилов
Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.