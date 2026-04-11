Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Упустили апрель — потеряли ягоды: приёмы для крупной и сочной смородины

Апрель для смородины — не просто начало сезона, а ключевой момент, когда решается, каким будет урожай: щедрым или разочаровывающим. Именно в короткий период между сходом снега и активным сокодвижением куст особенно уязвим — и одновременно максимально отзывчив на уход. Вот что нужно успеть сделать за эти две недели, чтобы летом куст отблагодарил вас крупной и сладкой ягодой.

Фото: Pravda.ru by Екатерина Мартынова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крупная смородина на кусте

Санитарная чистка: хирургия без сантиментов

Частая ошибка — оставлять старые ветки. У черной смородины побеги старше пяти лет уже не работают на урожай: они забирают питание, а ягод дают мало. Если кора стала темно-бурой, почти черной — такую ветку лучше удалить под корень. Побеги с характерно раздутыми, похожими на "капусту" почками тоже не стоит сохранять — это признак почкового клеща. Их сразу убирают и уничтожают. Грамотная весенняя обрезка помогает разрядить куст, улучшить освещение и вентиляцию, а значит — напрямую влияет на качество будущих ягод.

"Вырезать нужно не только сухостой, но и всё, что растет внутрь куста. Загущение — прямой путь к мучнистой росе. Солнце должно просвечивать куст насквозь, тогда ягода будет сладкой", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Азотный старт и водный баланс

Смородина просыпается голодной. В апреле ей нужен только азот для строительства листового аппарата. Мочевина или аммиачная селитра — ваши лучшие инструменты. Но помните: вносить удобрения в сухую землю — преступление против корней. Сначала обильный полив, затем подкормка. Это правило работает, и когда вы удобряете озимый чеснок, или подготавливаете грядки под овощи.

Удобрение Эффект в апреле
Мочевина (Карбамид) Мягкий азот, стимулирует рост побегов
Аммиачная селитра Работает в холодной почве мгновенно

Не игнорируйте полив, даже если земля кажется влажной. Талая вода уходит вглубь, оставляя нежные поверхностные корни смородины в дефиците. Чтобы избежать "температурного шока", как это бывает, когда нарушен водный режим малины, используйте отстоянную воду из бочек. 40 литров под взрослый куст — это минимум для старта метаболизма.

"Многие по привычке используют навоз, но весной он может быть опасен. Лучше использовать минеральные составы с микроэлементами, чтобы не спровоцировать грибковые вспышки на смородине и яблонях", — отметил в беседе с Pravda. Ru агрохимик Роман Едигаров.

Биозащита: как победить клеща и грибок

До распускания почек используйте "тяжелую артиллерию" — медный или железный купорос. Это выжжет споры грибов, которые зимовали на коре. Если вы сторонник органического пути, ваш выбор — природное земледелие и препараты на основе вазелинового масла. Они не травмируют экологию, но создают непроницаемую пленку для вредителей. Аналогичный подход используется, когда нужно защитить землянику весной от первых проснувшихся долгоносиков.

Золотой стандарт мульчирования

Рыхление — это риск повредить корни. Переходите на мульчирование. Слой компоста или перепревших опилок в 7-10 см — это страховка от сорняков и засухи. Мульча работает как "броня", сохраняя микроклимат. Это актуально не только для ягодников, но и когда создается защитный слой для голубики или других капризных культур. Темная мульча притягивает солнце, прогревая землю и ускоряя вегетацию на 5-7 дней.

"Смородина обожает органическую подстилку. Это не просто защита от испарения, это столовая для дождевых червей, которые рыхлят почву лучше любой тяпки", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова.

Если планируете расширять сад, помните, что новые саженцы кустарников в апреле требуют повышенного внимания к влажности грунта. Смородина не прощает пересыхания в первый месяц жизни. Правильный старт избавит вас от необходимости реанимировать растения летом.

Ответы на популярные вопросы о смородине

Можно ли использовать кипяток для обработки кустов?

Да, но только до набухания почек. Это эффективный метод против яиц тли и клещей, не требующий химии.

Когда лучше вносить первую подкормку?

В средней полосе это обычно середина апреля, когда почва оттаяла на глубину минимум 15 см.

Нужно ли укрывать смородину от заморозков?

Если куст уже зацвел, а обещают минус — накрывайте спанбондом. Сами почки выдерживают до -5°C без проблем.

Экспертная проверка: специалист по уходу за садом Павел Корнеев, агрохимик Роман Едигаров, специалист по ягодным культурам Екатерина Мартынова
Автор Андрей Зорин
Андрей Зорин — специалист по защите растений, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Елизавета Архипова
Эксперт по вопросам общественного развития, истории повседневности и бьюти-индустрии. Специализируется на анализе социальных трендов мегаполиса и эволюции эстетических стандартов через призму истории и политологии.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад удобрения смородина садоводство
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.