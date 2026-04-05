Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Екатерина Мартынова

Соседи будут собирать по горсти, а вы — килограммами: эти сорта клубники превращают грядку в ягодный конвейер

Садоводство

Клубника — это не просто десерт, а результат тонкой настройки экосистемы вашего участка. Чтобы собирать ягоды ведрами, не обязательно превращаться в раба лопаты. Природное земледелие учит: кормите не растение, а почву, и тогда сорта-рекордсмены раскроют свой генетический потенциал без лишних танцев с бубном. В средней полосе успех зависит от баланса между выносливостью куста и его способностью выдавать тяжелую, сахарную ягоду.

Урожай крупной клубники
Фото: Pravda.Ru by Екатерина Мартынова is licensed under publiс domain
Урожай крупной клубники

Титаны урожайности: сорта-тяжеловесы

Если ваша цель — ягода размером с кулак, обратите внимание на сорт Лорд. Это среднепоздний атлет английской селекции, способный выдать до 3 кг с куста. Он живет на одном месте до 7 лет, что избавляет садовода от ежегодной суеты с пересадкой. Похожими характеристиками обладает и Великобритания — кусты мощные, ягоды весом до 120 граммов. Главное — не мешайте им расти лишней перекопкой, лучше обеспечьте качественное мульчирование.

"Лорд — сорт для тех, кто ценит стабильность. Он не боится серой гнили, но требует контроля пятнистости. Накормите его органикой весной, и он отблагодарит завалами ягод", — объяснил в беседе с Pravda. Ru агроном-консультант Ольга Семёнова.

Голландская Гигантелла Максим — классика для тех, кто готов к минимальному, но точному уходу. Ягода не боится дождей и сохраняет сладость даже в пасмурное лето. А для настоящих гурманов идеальна Кимберли. Ее "карамельный" вкус и урожайность до 2 кг делают сорт фаворитом в семейных садах.

Ранние и поздние: растягиваем удовольствие

Чтобы ягодный конвейер не останавливался, комбинируйте сроки созревания. Итальянская Альба стартует очень рано, отдавая крупные алые плоды, пока соседи только ждут цветения. Вслед за ней вступает Азия — сорт с ароматом лесной земляники, который легко переносит кратковременную засуху. Если вы ищете устойчивость к болезням, присмотритесь к Бриле — она неприхотлива к типам почв, что важно при весеннем уходе за участком.

"Сорт Мальвина — это 'вишенка на торте' сезона. Она созревает позже всех, когда основная волна клубники сошла. Ягоды темные, очень сладкие, не гниют даже в затяжные ливни", — отметил специалист по овощным культурам Алексей Данилов.

Сорт клубники Потенциал урожая (кг/куст)
Лорд 1,5 — 3,0
Великобритания 1,5 — 2,5
Гигантелла Максим 1,5 — 2,0
Кимберли / Ания 1,0 — 2,0

Ремонтантные новички для ленивого сада

Сорт Ания — находка для тех, кто хочет видеть ягоды на столе до самых заморозков. Это ремонтантная клубника, которая не мельчает к осени. Важно помнить, что такие трудяги требуют постоянного питания. Для них актуальна та же схема, что и подкормка малины в апреле — заложите базу плодородия заранее. Замыкает наш топ шотландская Симфония. Она медленно отдает урожай, позволяя наслаждаться плотной мясистой ягодой в течение долгого времени.

"Для рекордных урожаев в средней полосе важно не само растение, а здоровье грунта. Используйте сидераты и не оставляйте землю голой. Земледелие должно быть органическим — это залог долголетия клубничника", — подчеркнул эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов.

Помните, даже самый элитный сорт не покажет результат на "пустом" песке. Клубника любит влагу, но не болото, и солнце, но не иссушающий зной. Правильное соседство, например, уход за смородиной неподалеку, создает на участке правильный микроклимат. А удобрение винограда весной можно совместить с поливом клубничных гряд питательными настоями.

Ответы на популярные вопросы о клубнике

Как часто нужно менять сорта на грядке?

Большинство современных высокоурожайных сортов продуктивны 3-4 года. Исключение — Лорд и Симфония, которые могут давать отличные результаты до 6-7 лет при условии регулярного обновления мульчирующего слоя.

Нужно ли обрезать усы у всех сортов?

Для урожайности — обязательно. Растение тратит силы либо на потомство (усы), либо на плоды. Исключение — если вы планируете расширять посадки. У таких сортов, как Великобритания, усов образуется мало, что облегчает уход.

Потеряет ли клубника вкус в дождливое лето?

Сорта Мальвина и Гигантелла Максим генетически защищены от избытка влаги — они сохраняют сахаристость даже без солнца. А вот Кимберли в ливни может стать чуть менее "карамельной".

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семёнова, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, эксперт по органическому земледелию Владимир Трофимов
Автор Екатерина Мартынова
Екатерина Мартынова — специалист по ягодным культурам, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача ягоды урожай клубника садоводство
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.