Секрет идеальной клумбы: какие цветы нужно сеять в апреле, чтобы удивить всех соседей своим цветником

Апрель — время, когда солнце начинает работать на садовода, а не против него. В марте рассада мучилась от сухого воздуха батарей и короткого дня. Сейчас ситуация иная. Световой день позволяет сеянцам не вытягиваться в бледные нити, а копить силы. Главное — не превратить подоконник в поле боя, где каждый сантиметр отвоеван горшками. Умный сад начинается с вовремя брошенного в землю зерна.

Георгины в саду

Основные цветы для апрельского посева

Бархатцы — чемпионы по выживаемости. Сеять их раньше апреля — значит обрекать себя на лишнюю возню с переросшими кустами. В первой половине месяца отправляйте в грунт высокие сорта, во второй — низкорослые. Они взойдут через неделю даже без тепличных условий. Если вы планируете создать бордюр в саду, который будет держать форму все лето, бархатцы станут идеальным каркасом.

"В апреле можно сеять почти всё, но есть цветы, для которых этот месяц подходит идеально. Они не перерастут до высадки, успеют зацвести в нужные сроки и не потребуют сложного ухода", — объяснила в беседе с Pravda. Ru консультант по сезонным работам в саду Ирина Колесникова.

Астры требуют точности. Семена быстро теряют всхожесть, поэтому берите свежие. Апрельская астра получается закаленной. Она не боится прохлады, а на застекленном балконе чувствует себя лучше, чем в душной комнате. Уход за садом в апреле - это баланс между светом и температурой. Если дома жарко, астра вытянется за три дня. Дайте ей +15 градусов, и вы получите атлета, а не дистрофика.

Культура Срок посева в апреле
Петуния (кустовая) 1 — 15 апреля
Георгины однолетние 5 — 15 апреля
Целозия 10 — 20 апреля
Ипомея 20 — 30 апреля

Петуния, посеянная в апреле, — это манифест ленивого садовода. Она не мучилась в февральских сумерках. В апреле она растет рывком. К июню такие кустики догоняют мартовских собратьев и цветут обильнее, потому что не израсходовали ресурс на борьбу за выживание. Это не азиатский лютик, требующий филигранной точности, но свет ей жизненно необходим.

"Апрельский посев отлично подходит для кустовых и многоцветковых сортов, которые развиваются гораздо быстрее и зацветают раньше ампельных", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Многолетники: работа на перспективу

Аквилегия и дельфиниум — аристократы сада. В апреле их сеют те, кто готов ждать. Большинство многолетников зацветет на второй год, но сейчас они формируют корневую базу. Дельфиниум капризен — он ненавидит жару. Держите плошки с посевами в самом прохладном месте. Помните, что ответственность за выращивание растений лежит на владельце, поэтому выбирайте проверенные декоративные сорта.

Маргаритки и колокольчики — марафонцы. Их семена мелкие, как пыль. Не засыпайте их землей, иначе они не пробьются к свету. Если вы вовремя проведете подготовку почвы весной, эти крохи к осени превратятся в крепкие розетки, готовые к зимовке.

"Сеянцы дельфиниума нежные, полив аккуратный, из шприца или пипетки. Дельфиниум не любит жару, держите рассаду в прохладе", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru агроном-консультант Ольга Семенова.

Золотые правила апрельской рассады

Полив — это не залив. В апреле влага испаряется медленнее. Черная ножка не дремлет. Лучше один раз забыть про лейку, чем устроить в контейнере болото. Подкормки начинайте, когда увидите настоящие листья, но не раньше. Растение должно проголодаться, чтобы начать активно искать питание своими корнями.

Закаливание — критический этап. Рассада на окне живет в тепличных условиях. Резкий вынос на грунт в мае убьет ее быстрее, чем заморозки. Приучайте растения к уличному воздуху постепенно, как спортсмена к нагрузкам. Только так вы получите цветник, который не потребует реанимации.

Нужно ли досвечивать рассаду в апреле?

Если ваши окна выходят на юг или восток, в апреле досветка обычно не требуется. Солнца достаточно, чтобы рассада не вытягивалась.

Можно ли сеять ипомею в начале апреля?

Не рекомендуется. Лиана растет слишком быстро. К моменту высадки она превратится в запутанный клубок, который при пересадке серьезно пострадает.

Почему у астры сохнут листья в рассаде?

Скорее всего, ей слишком жарко или воздух пересушен. Попробуйте переставить контейнер в более прохладное место и следите за умеренностью полива.

Экспертная проверка: агроном-консультант Ольга Семенова, специалист по овощным культурам Алексей Данилов, консультант по сезонным работам Ирина Колесникова
Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
