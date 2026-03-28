Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Ковалев

Ландшафтный актив на века: этот компактный кустарник заменяет собой десяток сложных клумб

Сад — это не тюрьма, а сцена. Большинство кустарников отыгрывают свою роль за две недели и уходят в "зеленую тень". Вейгела сорта "All Summer Red" — исключение. Это стахановец от мира ботаники. Она выдает ярко-красные цветы-колокольчики с июня до октябрьских заморозков. Пока соседи ведут борьбу с сорняками, этот кустарник автономно создает эстетику участка без перерывов на обед.

Фото: Pravda.Ru by Максим Ковалев is licensed under publiс domain
Золотые правила "ленивого" цветения

Природа умнее нас. Она уже заложила в "All Summer Red" генетический код бесконечного цветения. Ваша задача — не мешать. Традиционный подход "копать до седьмого пота" тут вреден. Земля не терпит насилия. Если вы планируете весенние работы в саду, помните: уплотненная почва — смерть для корней. Вейгела любит рыхлость, а не бетон под ногами.

"Вейгела — это не капризная роза. Ей не нужны танцы с бубном, нужен свет. Посадите её в тени — получите унылую палку с тремя листиками. Дайте солнце — и куст зальет участок красным", — объяснил в беседе с Pravda. Ru садовник-практик Сергей Михеев.

Сорняки? Это не враги, а бесплатная мульча. Срежьте их и оставьте под кустом. Они защитят корни от перегрева и сохранят влагу. Пока другие тратят время на уход за редисом или капустой, вейгела просто растет. Обрезка нужна раз в два года. Сразу после первой волны цветения укоротите ветки на треть. Это заставит куст "взорваться" новыми бутонами через месяц.

Действие Результат для вейгелы
Глубокая перекопка Повреждение корней, остановка роста
Мульчирование органикой Активное цветение, здоровый иммунитет
Обрезка "под корень" Потеря декоративности на весь сезон

"Главная ошибка — перекормить азотом в середине лета. Куст начнет жировать, гнать зелень, но забудет про цветы. Используйте фосфор и калий — это топливо для бутонов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru агрономом-консультант Ольга Семёнова.

Вейгела как стратегический актив ландшафта

Зачем захламлять участок десятком разных растений, если можно использовать растение-солитер? "All Summer Red" компактна — до 1,5 метров. Она не превратится в монстра, как запрещенные сорняки, за которые могут оштрафовать. Это законный и безопасный способ превратить дачу в бюджетный сад мечты.

Красный цвет вейгелы — это доминанта. Она отлично смотрится в кадках на террасе. Если вы уже освоили зелень на подоконнике, то уход за этим кустом покажется вам отдыхом. Он прощает ошибки новичкам, но платит за внимание королевским видом. Те те же пионы требуют куда больше возни с подкормками и опорами.

"Вейгела сорта All Summer Red — это инвестиция. Один раз правильно посадил, замульчировал — и 15 лет получаешь дивиденды в виде красного ковра. Минимум трудозатрат — максимум эстетики", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за садом Павел Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о вейгеле

Нужно ли укрывать вейгелу на зиму?

Взрослые кусты этого сорта зимостойки. Только молодые саженцы в первую зиму стоит присыпать сухой листвой или забросать снегом. Лапник не обязателен.

Почему вейгела не цветет второй раз?

Скорее всего, ей не хватает света или вы забыли про легкую обрезку весной. Также проверьте, не пересушена ли почва — в сильную жару вейгела "засыпает" без полива.

Читайте также

Экспертная проверка: садовник-практик Сергей Михеев, агроном-консультант Ольга Семёнова, специалист по уходу за садом Павел Корнеев
Автор Максим Ковалев
Ковалев Максим Дмитриевич — садовод с 15-летним стажем. Показывает методы защиты плодовых культур и правила обрезки в северных широтах.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача цветы растения садоводство
Новости Все >
Отопление, фасады и подвалы: какие дома в Рязани отремонтируют в первую очередь
Магадан готовится к трезвому будущему: новый закон изменит жизнь горожан и ритейла
В погоне за скоростью и экологией: Хабаровский край обновляет речной флот
Прощайте, старые проблемы: новый заправщик воды кардинально меняет жизнь аэропорта Сургута
Тяжеловесы выходят на пути: столица Урала закупает гигантские трамваи для борьбы с заторами
Сезон открыт: по Югре поплывут амфибии, игнорирующие лёд и бездорожье, спасая людей
Рынок труда в Тюмени сошел с рельсов: кто получает больше 180 000 рублей
Пасха ударит по карману: как цены на продукты в Ростове превращают праздник в роскошь
Весна принесёт не только тепло: импортный алкоголь в Нижнем Новгороде уходит в другую ценовую реальность
Больше солнца, больше рейсов: Уфимский аэропорт обещает жаркое лето с новыми направлениями
Сейчас читают
Подземный фронт открыт: как Петербург перекраивает карту города ради новой коричневой ветки
Новости Санкт-Петербурга
Подземный фронт открыт: как Петербург перекраивает карту города ради новой коричневой ветки
Забудьте про советы бабушек: даты, когда семена капусты превращаются в золото, а когда — в мусор
Садоводство, цветоводство
Забудьте про советы бабушек: даты, когда семена капусты превращаются в золото, а когда — в мусор
США помогли Ирану хорошо заработать на экспорте нефти
Нефть
США помогли Ирану хорошо заработать на экспорте нефти
Популярное
Мэр израильского города не выдержал: вся правда о ЦАХАЛ вылилась наружу

Северные рубежи Израиля превращаются в зону руин и эвакуаций под натиском ракетных ударов, где местные власти в прямом эфире выражают крайнее отчаяние по поводу неспособности армии обеспечить защиту гражданам.

Мэр израильского города не выдержал: вся правда о ЦАХАЛ вылилась наружу
Лучше бы не открывали: доступ в Ормузский пролив для России оказался с двойным дном
Лучше бы не открывали: доступ в Ормузский пролив для России оказался с двойным дном
США помогли Ирану хорошо заработать на экспорте нефти
Ноги становятся бесконечными: забытый фасон из семидесятых триумфально возвращается в моду
Китайские авиакомпании резко увеличат рейсы в Европу — им можно летать над Россией Олег Артюков Закулисные маневры киевских элит: радикалы начали готовить население к сдаче территорий Любовь Степушова
Золотая капитуляция Анкары: Турция выставила на продажу 58 тонн золота и обвалила рынок
Битва за газовые трубы: Россия жёстко пресекла интерес США к захвату Северных потоков
Иран реализовал гениальный план победы над Западом. Есть ли подобный у России?
Иран реализовал гениальный план победы над Западом. Есть ли подобный у России?
Последние материалы
Магадан готовится к трезвому будущему: новый закон изменит жизнь горожан и ритейла
Термический контроль процесса: эти ошибки при выпечке лишают кулич воздушного объема и красоты
В погоне за скоростью и экологией: Хабаровский край обновляет речной флот
Прощайте, старые проблемы: новый заправщик воды кардинально меняет жизнь аэропорта Сургута
Тяжеловесы выходят на пути: столица Урала закупает гигантские трамваи для борьбы с заторами
Мечта о море обернулась ловушкой: какие города Крыма подходят для переезда на пенсии
Сезон открыт: по Югре поплывут амфибии, игнорирующие лёд и бездорожье, спасая людей
Рынок труда в Тюмени сошел с рельсов: кто получает больше 180 000 рублей
Пасха ударит по карману: как цены на продукты в Ростове превращают праздник в роскошь
Весна принесёт не только тепло: импортный алкоголь в Нижнем Новгороде уходит в другую ценовую реальность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.