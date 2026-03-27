Максим Ковалев

Картофельный монстр из СССР: этот сорт дает по 500 кг, превращая сотку в продовольственный склад

Садоводство

Земля — это не полигон для испытаний вашей выносливости, а живой организм, который ценит расчетливый подход. Пока соседи надрывают спины, заваливая участки дорогой химией, мудрый дачник делает ставку на генетику и естественные циклы. Речь о сорте "Лапоть" — легенде советской селекции, которая превращает обычную сотку в настоящий продовольственный склад. Это растение игнорирует капризы погоды и выдает по 500 кг отборных клубней там, где другие сорта просто гниют в земле.

Фото: Pravda.ru by Ольга Семёнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Генетическое золото: почему старые сорта бьют новинки

Современный рынок перенасыщен "стерильными" гибридами, которые требуют идеальных условий и горстей удобрений. "Лапоть" — полная противоположность. Созданный народными селекционерами Сибири еще в 50-х годах, он прошел жесткий естественный отбор. Этот картофель не нуждается в тепличных условиях; его стихия — ленивый огород, где ценятся жизнестойкость и вкус, а не глянцевый вид магазинной упаковки. Клубни весом до 800 граммов — норма, а не исключение.

"Главная ошибка дачников — погоня за импортной экзотикой. "Лапоть" хорош тем, что у него колоссальный адаптивный ресурс. Он "помнит" холодные сибирские зимы и засушливое лето, поэтому стабильно дает высокий урожай даже в зоне рискованного земледелия", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по овощным культурам открытого грунта Алексей Данилов.

Технология для ленивых: посадил и забыл

Вместо бесконечной прополки и окучивания используйте мульчу. "Лапоть" обладает мощной, раскидистой ботвой высотой до 60 см, которая сама затеняет почву, подавляя сорняки. Если вы обеспечите картофелю проращивание на свету в течение 25 дней, старт будет молниеносным. Схема 35х60 см позволяет кустам дышать и не конкурировать за питание. Полив требуется всего трижды за лето — природа сама сделает остальную работу.

Характеристика Показатель сорта "Лапоть"
Средний вес клубня 400-800 граммов
Срок созревания 65-80 дней
Лежкость Высокая (до нового урожая)
Урожайность До 500 кг с сотки

"Картофель — это прожорливый овощ, выносящий из земли все соки. Чтобы "Лапоть" показал свой максимум, не копайте землю с оборотом пласта, а используйте сидераты сразу после уборки урожая. Это восстановит структуру почвы без навоза", — объяснил в беседе с Pravda. Ru почвовед Игорь Лыткин.

Секреты почвы и урожайности

Многие жалуются на вырождение культуры, но причина часто кроется в истощении земли. Постоянная посадка картофеля на одном и том же месте превращает грядку в пустыню. Чтобы получить обещанные 500 кг, дайте земле отдохнуть или подкормите её органикой. "Лапоть" ценит рыхлый грунт. Если почва тяжелая, добавьте песок или компост прямо в лунку при посадке. Крупные клубни требуют пространства, поэтому не частите.

"Если хотите ранний урожай, используйте метод рассады в стаканчиках. Это даст фору в 2-3 недели. "Лапоть" отлично откликается на такой старт, формируя мощную корневую систему еще до высадки в открытый грунт", — отметила в беседе с Pravda. Ru консультант по сезонным работам Ирина Колесникова.

Забудьте про мелкую "горошину" в ведрах. Красная кожура и кремовая мякоть этого сорта — признак высокого содержания сухих веществ. Он идеален для жарки, не разваливается в пюре и хранится в подвале до следующего лета без потери вкуса. Это надежная инвестиция в ваш урожай картофеля.

Ответы на популярные вопросы о сорте

Нужно ли резать крупные клубни при посадке?

Да, это даже рекомендуется. Если клубень весит под 800 граммов, смело делите его на 3-4 части так, чтобы на каждой было минимум по 2-3 проснувшихся глазка. Это стимулирует рост и экономит посадочный материал.

Боится ли этот сорт фитофторы?

Благодаря высокой скорости развития, "Лапоть" часто успевает "уйти" от основного пика заболевания в августе. Однако профилактическая защита от вредителей и болезней лишней не будет.

Можно ли выращивать его в северных регионах?

Безусловно. Сорт создавался именно для суровых условий, где лето короткое, а почва прогревается медленно. Он устойчив к кратковременным заморозкам.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по овощным культурам Алексей Данилов, почвовед Игорь Лыткин, консультант Ирина Колесникова
Автор Максим Ковалев
Ковалев Максим Дмитриевич — садовод с 15-летним стажем. Показывает методы защиты плодовых культур и правила обрезки в северных широтах.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Новости Все >
40 триллионов на кону: как Россия пытается удержать баланс в условиях нарастающих вызовов
Билетов на всех не хватит: дефицит бортов заставляет авиакомпании делать непростой выбор
Забытая угроза вышла на охоту: опасный вирус демонстрирует пугающие способности к заражению
Витамины на окне не кончаются никогда: простые приёмы превращают подоконник в вечное лето
Земля не прощает давления: неочевидная ошибка садоводов мешает растениям полноценно дышать
Летние горизонты стали ближе: список направлений из Перми пополнился этими шестью городами
Белая река взбунтовалась: Уфа готовится к худшему сценарию — какие районы в зоне риска
Обучение вождению превратилось в рулетку: прокуратура Казани вскрыла нарушения в автошколах
Рыбалка в Тюменской области под прицелом закона: какой улов может привести к реальному сроку
Заложники чугунных батарей: почему в Оренбурге не спешат отключать отопление
Сейчас читают
Зелёное кладбище на подоконнике: частые ошибки, превращающие домашние цветы в сухой гербарий
Садоводство, цветоводство
Зелёное кладбище на подоконнике: частые ошибки, превращающие домашние цветы в сухой гербарий
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть
Нефть
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть
Горлышко бутылки для НАТО: передвижения береговых сил заставили западных адмиралов молчать
Мир. Новости мира
Горлышко бутылки для НАТО: передвижения береговых сил заставили западных адмиралов молчать
Популярное
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля

Командующий армией Уганды заявил о готовности вступить в войну на стороне Израиля. Если хуситы могут закрыть Красное море, то что могут угандийцы?

Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля
Мэр израильского города не выдержал: вся правда о ЦАХАЛ вылилась наружу
Мэр израильского города не выдержал: вся правда о ЦАХАЛ вылилась наружу
Неожиданное заявление: президент Ирана обратился к Москве на русском языке
Лучше бы не открывали: доступ в Ормузский пролив для России оказался с двойным дном
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля Любовь Степушова В США готовятся к 200 долларам за баррель. А пока американцы стали меньше есть Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Атомный хребет Болгарии спасают от краха: власти пошли на крайние меры в отношении России
Горлышко бутылки для НАТО: передвижения береговых сил заставили западных адмиралов молчать
В США признали позор: 13 военных баз оказались в руинах, а войной с Ираном руководили онлайн
В США признали позор: 13 военных баз оказались в руинах, а войной с Ираном руководили онлайн
Последние материалы
40 триллионов на кону: как Россия пытается удержать баланс в условиях нарастающих вызовов
Гардероб супермодели из ничего: 6 забытых вещей 90-х, которые сделают ваш образ иконой стиля
Билетов на всех не хватит: дефицит бортов заставляет авиакомпании делать непростой выбор
Точность — вежливость банкиров: как любая ошибка в реквизитах обернется блокировкой всех переводов
Пионы станут легендой района: секретный апрельский трюк, от которого куст взорвется цветом
Забытая угроза вышла на охоту: опасный вирус демонстрирует пугающие способности к заражению
Витамины на окне не кончаются никогда: простые приёмы превращают подоконник в вечное лето
Братские узы сменились калькулятором: Берлин начал поиск болевых точек в экономике США
Тонкие цепочки отправляются в шкатулку: самые модные украшения лета-2026, которые видно за километр
Земля не прощает давления: неочевидная ошибка садоводов мешает растениям полноценно дышать
